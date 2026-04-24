Irán: ¿qué es la “flota mosquito” cuya sombra parece planear sobre las negociaciones?

La idea es sencilla: en lugar de competir con las grandes armadas y el uso de buques costosos, Irán apuesta al contrario por una multitud de pequeñas embarcaciones rápidas. Se trata de una amenaza difusa y discreta para rodear la potencia naval estadounidense.

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“Estas tácticas de enjambre, con muchas lanchas ligeras y furtivas, se consideró durante mucho tiempo que tenían como lógica principal poder operar bajo una lógica kamikaze, atacando en masa a los buques estadounidenses", explica Romain Mielcarek, investigador de la Universidad París-Dauphine y especialista en temas de defensa.

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"Lo que vemos desde hace unas semanas es más bien su utilización para atacar petroleros o portacontenedores que están en el estrecho, con un armamento bastante ligero, fácil de transportar”.

Embed - Irán captura dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz • FRANCE 24 Español

La gran fortaleza de estas embarcaciones, dice el investigador, es que los iraníes pueden camuflarlas fácilmente. Ocultas a lo largo de las costas, escondidas en cuevas, a veces se confunden con la multitud de pequeñas embarcaciones de pesca.

Su velocidad, de hasta 150 kilómetros por hora, también les permite escapar de los radares: “No sabemos exactamente cuántos barcos son. Los iraníes comunican a menudo para mostrar y escenificar estos barcos. Lo que sí se sabe es que se trata de volúmenes importantes, varios cientos de pequeñas embarcaciones. El número exacto se desconoce.”

En cualquier caso, la amenaza que representan basta para reducir considerablemente un tráfico marítimo ya de por sí muy restringido.

Para el exoficial francés y experto militar Guillaume Ancel, esta amenaza difusa y discreta puede “hacer que barcos importantes den la vuelta”.

“Los iraníes primero utilizaron drones, al inicio de la guerra", detalla. "Los usaron para golpear en todo el golfo Pérsico. Después, dijeron que podrían haber colocado minas en el estrecho de Ormuz. Pero esto se descartó bastante rápido porque, si hubieran dejado minas, ellos mismos habrían bloqueado el paso".

Para Ancel, insinuar que habría una "flota mosquito" es un arma "bastante fácil de utilizar".

Con información de Alice Froussard en París

FUENTE:RFI