José Antonio Kast retira 43 decretos de protección del medioambiente

En Chile, el nuevo presidente José Antonio Kast suspendió este martes 43 decretos de protección medioambiental. Una práctica habitual para un nuevo recién instalado, pero que llama la atención de los defensores del medioambiente. El mandatario suspendió por ejemplo la creación de varios parques naturales

Solo 7 días después de haber asumido la presidencia de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast retiró 43 decretos firmados por el gobierno anterior y que se encontraban en fase de revisión en la Controlaría General de la República.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Para justificar su gesto, Kast afirmó su voluntad de conciliar crecimiento económico y cuidado del medioambiente. Sin embargo, la decisión pone en alerta a los ambientalistas. Entre los decretos retirados figuran por ejemplo varios planes de descontaminación en diversas regiones de Chile, un texto que declara el pingüino de Humbolt “monumento natural de especie” o la creación de 3 parques naturales y 3 reservas en la región de Atacama.

El nuevo gobierno retiró también dos decretos del gobierno anterior que preveían la extensión de 2 áreas marinas protegidas: el Parque natural Juan Fernández y el Parque natural Nazca Desventuradas en el archipiélago de Juan Fernández. Se trata de dos santuarios de biodiversidad del Pacífico chileno, donde pescadores artesanales y ONG pedían que se limitara la pesca industrial.

Embed - Chile inicia construcción de muro fronterizo con Perú para frenar migración irregular "La propuesta de ampliación de estas áreas marinas protegidas incorpora sectores actualmente desprotegidos dentro de la zona económica exclusiva y pone especial atención a hábitats vulnerables y rutas migratorias de especies como tiburones mako, atunes, larvas de langostas y hasta de especies endémicas como el lobo fino de dos pelos, "indicó el Ministerio de Medioambiente de Chile tras la firma de los decretos en los últimos días del gobierno del izquierdista Gabriel Boric.

“Nuestro mayor miedo es que haya intereses que estén tratando de disminuir, de mitigar el nivel de protección” en el proyecto de extensión de ambas áreas marinas, reaccionó Maximiliano Bello, experto global en protección marina en la Blue Marine Foundation.