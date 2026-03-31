Justicia suspende parte de la reforma laboral de Milei y otorga de momento un triunfo al sindicalismo

Un revés en los planes de Javier Milei y una victoria para el sindicalismo en Argentina . Este lunes 30 de abril se conoció que la Justicia del país latinoamericano suspendió parcialmente la reforma laboral presentada por el presidente.

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El juez laboral Raúl Ojeda falló a favor de una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, mayor central obrera del país, y suspendió la aplicaciónde 82 de los 218 artículos de la ley.

“Con el dictado de la cautelar ambas partes (Estado y CGT) procurarán llegar a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social”, sentenció Ojeda en su fallo.

Según argumentaba la CTG, la reforma introducía cambios regresivos y de carácter permanente y sostenían que vulneraba derechos como la protección frente al despido y la libertad sindical. También señaló que era inconstitucional por vulnerar principios fundamentales como la progresividad laboral, la libertad sindical y el sistema que protege al trabajador.

Así, el juez consideró legítimos los reclamos de la CGT y decidió dar lugar a la medida, que al ser cautelar es de carácter provisorio y puede ser apelada por el Estado nacional.

¿Qué artículos quedaron temporalmente suspendidos?

La llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei aprobada en febrero por el Congreso pierde, por ahora, varios de sus puntos más controvertidos, entre ellos aquellos que restringían el derecho a huelga mediante límites a la realización de asambleas y los que habilitaban sanciones contra conductas gremiales, incluso con la posibilidad de retirar la personería jurídica a los sindicatos, entre otros aspectos.

Otros artículos que quedaron temporalmente en suspenso incluyen aquellos que consideraban a los trabajadores de plataformas como independientes, la eliminación del principio “in dubio pro operario” (según el cual, en caso de duda, la Justicia falla a favor del trabajador) y la derogación de la ley de teletrabajo.

A esto se suman puntos vinculados a cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, así como la creación de fondos de cese laboral. También quedaron suspendidos artículos relacionados con el derecho a la negociación colectiva y aquellos que modificaban los períodos de prueba, el cálculo de la antigüedad y las indemnizaciones.

Se trata de uno de los golpes más duros que ha recibido la ley apoyada por Milei y que ha sido fuertemente criticada por los sectores progresistas y sindicales del país que señalan que es un enorme retroceso para los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, no ha sido el único. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ya había conseguido la suspensión de los artículos que limitaban la vigencia de los convenios colectivos y la financiación sindical.

Igualmente, tal como recuerda EFE, la norma también motivó al menos cinco fallos por parte de distintos jueces locales en rechazo a un artículo que modifica el cálculo de las indemnizaciones.

Posiciones enfrentadas en Argentina

La reforma laboral fue presentada por el Gobierno de Milei como una pieza central de su programa económico, orientado a transformar la economía argentina hacia un modelo de libre mercado. De esta manera, la iniciativa buscaba, según ha señalado el presidente ultraderechista, atraer inversión y reactivar el crecimiento de la economía.

Entre los cambios planteados, el proyecto introducía una modificación profunda en las reglas del mercado laboral, al flexibilizar el régimen de despido y ampliar los períodos de prueba, entre otros aspectos. También contemplaba ajustes en condiciones laborales como jornadas, licencias y vacaciones.

El oficialismo sostiene que el actual esquema limita la contratación y empuja a una parte importante de la población hacia la informalidad, que alcanza a cerca de la mitad de los trabajadores argentinos.

Sin embargo, sindicatos y sectores de la oposición advierten que estas modificaciones implican un deterioro de derechos de los trabajadores argentinos, aumentan la carga laboral y debilitan las garantías que han sido ganadas históricamente frente al despido. Además, sostienen que la reforma podría profundizar la precarización laboral.

Desde su aprobación, se han presentado grandes movilizaciones en contra de la ley y los trabajadores han manifestado el disgusto de una parte de los argentinos con las medidas de Milei que catalogan de regresivas y contrarias para los derechos laborales.

Con EFE y AFP

FUENTE:FRANCE24