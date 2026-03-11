  • Cotizaciones
    Kast asume la presidencia de Chile con la promesa de deportar a 340.000 migrantes

    El ultraderechista José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con la promesa de impulsar un gobierno "de emergencia" centrado en la seguridad y en una estricta política migratoria, incluido un ambicioso plan de deportaciones. Con información de nuestra corresponsal en Santiago, Yasna Musa

    José Antonio Kast
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente saliente, Gabriel Boric, entregará la banda presidencial a José Antonio Kast ante un récord de invitados nacionales e internacionales que asistirán al Congreso Nacional. Entre ellos estarán los presidentes de Argentina, Bolivia y Ecuador, así como la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre los ausentes destacan el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

    También estaba prevista la visita de Lula da Silva, quien anunció el martes que no asistiría por “problemas de agenda”. Sin embargo, la prensa brasileña apunta a que su ausencia estaría relacionada con la presencia confirmada del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

    Leé además

    El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, con la banda presidencial, saluda en el Congreso Nacional en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026.
    Video
    Chile

    El ultraderechista José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile
    El presidente de Chile, Gabriel Boric (i), y el ultraderechista José Antonio Kast, vencedor de las elecciones presidenciales, se reúnen este lunes en el Palacio de la Moneda, en Santiago (Chile).
    Chile

    Chile: ¿por qué Boric y Kast sepultaron el diálogo en vísperas del cambio de mando?

    Para llegar a la presidencia, Kast se ganó el favor de parte importante del electorado prometiendo enfrentar de manera frontal la criminalidad y deportar a cerca de 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos. “Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, afirmó durante la campaña.

    En la opinión pública predomina la percepción de que Chile es un “país tomado por el crimen” debido al aumento de delitos en los últimos años, aunque las cifras siguen por debajo de las de otros países sudamericanos. Kast fue electo en medio de una ola conservadora que avanza en América Latina y tras el segundo triunfo electoral de Trump.

    Embed - Con victoria de Kast, cae otro bastión de la izquierda en América Latina • FRANCE 24 Español

    La última semana estuvo marcada por las diferencias entre Boric y Kast respecto de la política exterior, en particular sobre un proyecto de inversión chino para la construcción de un cable de fibra óptica entre Hong Kong y la región de Valparaíso. El gobierno de Estados Unidos observa con recelo la iniciativa, lo que ha tensado las relaciones entre Washington y Santiago.

    No obstante, ambos mandatarios acordaron dejar atrás las fricciones y retomar las conversaciones, asegurando que debían estar a la altura de la ceremonia de traspaso de mando de este miércoles.

    FUENTE:RFI

