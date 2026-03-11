Kast asume la presidencia de Chile con la promesa de deportar a 340.000 migrantes

El ultraderechista José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con la promesa de impulsar un gobierno "de emergencia" centrado en la seguridad y en una estricta política migratoria, incluido un ambicioso plan de deportaciones. Con información de nuestra corresponsal en Santiago, Yasna Musa

El presidente saliente, Gabriel Boric, entregará la banda presidencial a José Antonio Kast ante un récord de invitados nacionales e internacionales que asistirán al Congreso Nacional. Entre ellos estarán los presidentes de Argentina, Bolivia y Ecuador, así como la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre los ausentes destacan el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

También estaba prevista la visita de Lula da Silva, quien anunció el martes que no asistiría por “problemas de agenda”. Sin embargo, la prensa brasileña apunta a que su ausencia estaría relacionada con la presencia confirmada del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Para llegar a la presidencia, Kast se ganó el favor de parte importante del electorado prometiendo enfrentar de manera frontal la criminalidad y deportar a cerca de 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos. “Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, afirmó durante la campaña.

En la opinión pública predomina la percepción de que Chile es un “país tomado por el crimen” debido al aumento de delitos en los últimos años, aunque las cifras siguen por debajo de las de otros países sudamericanos. Kast fue electo en medio de una ola conservadora que avanza en América Latina y tras el segundo triunfo electoral de Trump.

La última semana estuvo marcada por las diferencias entre Boric y Kast respecto de la política exterior, en particular sobre un proyecto de inversión chino para la construcción de un cable de fibra óptica entre Hong Kong y la región de Valparaíso. El gobierno de Estados Unidos observa con recelo la iniciativa, lo que ha tensado las relaciones entre Washington y Santiago.