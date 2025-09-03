Una cuarta parte de los jóvenes franceses estarían deprimidos, según una encuesta realizada a personas de 15 a 29 años; cada vez son más los que recurren a la inteligencia artificial en vez de profesionales, una tendencia que preocupa a los expertos en salud mental

La IA, una peligrosa alternativa a los profesionales de la salud mental para los jóvenes

En Francia, una cuarta parte de los jóvenes estarían deprimidos, según una encuesta realizada por tres institutos, en base a 5.600 personas de 15 a 29 años. Las respuestas públicas a este malestar son criticadas por muchos de ellos, por ser dispositivos difíciles de entender. Ante este sufrimiento psicológico, cada vez son más los que recurren a la inteligencia artificial (IA) en vez de profesionales. Una tendencia que preocupa a los expertos en salud mental.

“Hola, ¿en qué puedo ayudarle?”. A esta famosa pregunta que inicia las conversaciones con ChatGPT, las respuestas más frecuentes según un estudio de Harvard Business Review son: “Me siento abrumado”, “Tengo miedo al futuro” o “Ya no puedo dormir”.

“ChatGPT siempre estará de tu lado” Fue precisamente porque no podía dormir que Theresa comenzó a conversar con la IA generativa. La joven de 20 años prefiere el robot a los consejos médicos: “Ya me he dicho que podría ver a un psicólogo, pero al mismo tiempo, no lo necesito tanto. Hice la pregunta a las 3 de la mañana, quería tener mis respuestas en ese momento y no pensarlas demasiado... No necesito encontrar al psicólogo adecuado para mí, ni necesito pagar por ello”, explica.

Cuando una sesión con un terapeuta cuesta una media de 70 euros, hablar con una IA generativa es gratis. A menos que, como Sophia, uno dé el paso y decida pagar la versión premium de ChatGPT a 20 euros al mes. La joven estadounidense llegó a Francia hace un año para estudiar moda, y empezó a considerar a ChatGPT como un confidente: “Se está volviendo muy difícil distinguir entre un amigo y un robot. Cuando hablas con él, se siente tan real, y nunca te recuerda el hecho de que es solo un robot. ChatGPT siempre estará de tu lado. Es reconfortante, no importa lo que digas, él siempre responde ‘sí, estoy de acuerdo contigo’”, cuenta.

“La máquina [...] no es suficiente para desarrollar una terapia” OpenAI ha implementado salvaguardas para crear conciencia entre los usuarios cuando sus confesiones se vuelven demasiado importantes. Pero si la conversación dura mucho tiempo o las palabras clave no aparecen, la IA no muestra mensajes de prevención ni números de emergencia.