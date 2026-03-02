La mirada de los blancos sobre el primer año de gobierno: “construir sin destruir” y la falta de agenda propia

El que tomó la iniciativa fue el diputado blanco Juan Martín Rodríguez . El 2 de marzo era una fecha señalada para la rendición de cuentas y balance de gestión durante el gobierno de Luis Lacalle Pou , quien además había marcado ese día en el calendario como un hecho político mientras estuvo en la oposición. Se hizo costumbre. Cada 2 de marzo había un evento público en el que Lacalle Pou exponía una serie de cuestionamientos y propuestas al gobierno.

A principios de este año, durante un congreso del Herrerismo, Rodríguez reclamó tomar la posta y continuar con esa tradición iniciada por el expresidente. El planteo tuvo el visto bueno de Lacalle Pou y la idea tomó otro vuelo y otra forma. En el directorio del Partido Nacional se pusieron a trabajar en un documento que refleja el espíritu de esos actos y pretende ser un balance crítico a la administración liderada por el presidente Yamandú Orsi . “Celebro la decisión del Partido Nacional de tomar la idea y hacer un informe del primer año de gestión”, dijo Rodríguez a Búsqueda . Y agregó: “Suscribo todo el documento”.

“Construir sin destruir”, así se titula el informe, que fue divulgado por los blancos en la tarde del domingo 1 y publicado por el propio Lacalle Pou en su cuenta de X. Según el Partido Nacional, el Frente Amplio gobierna sin agenda propia. “Una parte relevante de la energía política del Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior antes que en consolidar una agenda propia orientada al futuro”. En el documento se agrega que la revisión dejó de ser una herramienta puntual para transformarse en “método”; “el desandar pasó a ser reflejo; y el retroceso adquirió valor identitario”.

Este tipo conceptos se repetirán a lo largo de todo el documento. “El efecto acumulado es un país atrapado en discusiones sobre el pasado mientras la proyección estratégica queda postergada”, cuestionan los blancos. Recuerdan que Uruguay “ha construido su estabilidad sobre continuidad institucional y certidumbre jurídica”. Y advierten que “debilitar esos activos tiene costos que exceden el debate partidario”.

“La revisión sistemática de lo realizado en el período anterior ha ocupado un lugar central en la acción de gobierno”, insisten los dirigentes blancos en las conclusiones del documento.

El informe fue elaborado a varias manos. Hubo aportes del presidente del directorio, Álvaro Delgado, los senadores Javier García y Luis Alberto Heber y los exministros Omar Paganini (Industria y Relaciones Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía) y Nicolás Martinelli (Interior).

La sospecha como narrativa: el fin de Cardama y Neptuno

El Partido Nacional cuestiona la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la compra de patrullas oceánicas, iniciada en la administración de Lacalle Pou. Y señala que pese a que se presentó como “ejercicio de transparencia”, su “intencionalidad y causa es política: proyectar una desconfianza generalizada hacia el período anterior. Revisar contratos es parte del control estatal; transformar cada revisión en señalamiento estructural tiene consecuencias”.

Para los blancos, con la finalización del contrato con Cardama se “posterga el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia marítima en un contexto de creciente narcotráfico en el Atlántico Sur”. “El impacto no es retórico: afecta la reputación del país como socio confiable y proyecta incertidumbre sobre la estabilidad de compromisos asumidos por el Estado”.

En esa misma línea, los blancos también objetan la decisión de abandonar el proyecto Neptuno —“una iniciativa que avanzaba hacia su ejecución”— y priorizar el proyecto Casupá para el abastecimiento de agua potable. “El efecto político fue reabrir debates ya procesados en un contexto donde la crisis hídrica exigía continuidad y rapidez. El resultado fue una transición hacia la discusión en lugar de la implementación, reforzando la percepción de que la necesidad de diferenciarse del gobierno anterior prevaleció sobre la urgencia de asegurar soluciones inmediatas”.

Economía: la estabilidad y la incertidumbre

En materia económica, los blancos sostienen que el primer año de gestión muestra “señales de desaceleración que contrastan con el punto de partida recibido”. Dicen que se pasó de una “estabilidad heredada” a una “incertidumbre fiscal”. “Tras un inicio dinámico en 2025, el crecimiento comenzó a perder impulso en un contexto internacional adverso, pero también por factores internos: paralización o revisión de obras relevantes, menor dinamismo en servicios y decisiones de política económica que introdujeron incertidumbre”. Advierten, además, sobre un posible “debilitamiento” de la regla fiscal y “mayor presión tributaria”.

Sin rumbo

A lo largo de las 15 páginas del documento, se insiste en el “revisionismo” del actual gobierno en distintas áreas. “Las señales observadas en infraestructura, regulación, política social, inserción internacional, mercado laboral, transparencia y seguridad no muestran la consolidación de un rumbo propio claramente definido”, se señala en el informe.

Los blancos dicen que este enfoque “no es neutro” y provoca “incertidumbre regulatoria, enlentece inversiones, debilita políticas basadas en evidencia y erosiona confianza institucional”. “Gobernar implica construir sobre lo existente, no reiniciar permanentemente”, cuestionan. Y señalan que el “desafío” del actual gobierno no reside en “demostrar que lo anterior estaba equivocado, sino en evidenciar que posee un proyecto superador, coherente y ejecutable”. Para los autores del informe, Uruguay “necesita dirección, no revisión; ejecución, no pausa; construcción, no demolición”