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    La NASA iniciará el camino de retorno de los humanos a la Luna con Artemis II

    La agencia espacial estadounidense ultima detalles para lanzar Artemis II este 1 de abril desde Florida: cuatro astronautas sobrevolarán la Luna durante 10 días, en el primer vuelo tripulado en más de 50 años, como paso hacia futuras misiones a Marte

    Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, el 30 de marzo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida.

    Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, el 30 de marzo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida.

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Comienza la cuenta regresiva para que la NASA regrese a la Luna más de 53 años después de su primera misión tripulada. Esta vez, Estados Unidos busca reafirmar su liderazgo en el espacio frente a la creciente competencia de China.

    Se trata de la misión Artemis II, cuya tripulación, prevista para despegar el miércoles 1 de abril desde Florida, realizará un vuelo alrededor de la Luna como paso imprescindible hacia la construcción de una base en la superficie lunar y la preparación de futuras misiones hacia Marte.

    El despegue está programado para el miércoles a las 18:24 hora local desde Florida (19:24 de Uruguay), con la cápsula Orion de la NASA y el cohete Space Launch System (SLS), de 98 metros de altura, unos pocos metros más que la Estatua de la Libertad.

    La nave transportará a tres estadounidenses (Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover) y a un canadiense (Jeremy Hansen) hasta la Luna, que rodearán sin aterrizar, en un viaje que los llevará más lejos en el espacio de lo que los humanos han llegado nunca.

    Esta primera misión de verificación durará aproximadamente 10 días y servirá para evaluar las condiciones de un futuro regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar.

    El anuncio fue realizado el lunes 30 de marzo por la directora de lanzamiento de la NASA.

    Artemis-2-Nasa
    Artemis II.

    Artemis II.

    Artemis II será además el primer vuelo lunar en el que participarán una mujer, un afrodescendiente y un no estadounidense, quienes pondrán a prueba sistemas críticos de soporte vital, interfaces de tripulación, navegación y comunicaciones.

    Se trata de una prueba exigente para la cápsula Orion y el SLS, que ya realizaron una misión similar sin tripulación en 2022.

    En 2027 está prevista Artemis III, cuando la cápsula Orion se acoplará en la órbita terrestre con dos módulos lunares de la NASA: el sistema Blue Moon, de Blue Origin (Jeff Bezos), y Starship, de SpaceX (Elon Musk). Esta maniobra demostrará cómo los módulos recogerán a los astronautas antes de dirigirse a la superficie lunar.

    Esa misión fue añadida al programa en febrero por el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, un multimillonario astronauta privado que ha introducido nuevos objetivos en el programa. Su decisión retrasó el primer alunizaje tripulado hasta Artemis IV.

    Embed - La historia de las misiones lunares realizadas por la NASA • FRANCE 24 Español

    Explorar la Luna para responder a una pregunta: ¿estamos solos?

    “Todo indica que actualmente estamos en una excelente posición” para proceder al lanzamiento en dos días, celebró Charlie Blackwell-Thompson, quien confirmó que la cuenta regresiva ha sido oficialmente iniciada.

    Si bien aún podría producirse un aplazamiento debido al clima o a un problema técnico, el cohete está “listo”, al igual que la tripulación, aseguró Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

    En caso de contratiempos, la NASA dispone de varias ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Las previsiones meteorológicas seguían siendo favorables el lunes, con un 80 % de probabilidades de condiciones adecuadas para el despegue.

    El clima espacial, así como “más de 500 criterios” técnicos, deben cumplirse para autorizar el lanzamiento, detalló Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamientos del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración de la NASA.

    Se trata de una operación extremadamente compleja, pero necesaria para garantizar la seguridad de la tripulación, que será la primera transportada por este nuevo cohete de la NASA.

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    Las principales etapas del vuelo de la misi&oacute;n Artemis 2.

    Las principales etapas del vuelo de la misión Artemis 2.

    Desde el Apolo 17 en 1972, ningún ser humano ha vuelto a pisar la superficie lunar, una hazaña compleja que la NASA pretende repetir en 2028 en el accidentado polo sur lunar.

    Impulsado por la competencia con la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría, Estados Unidos ha sido el único país que ha llevado humanos a otro cuerpo celeste con sus seis alunizajes del programa Apolo.

    La astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, afirmó el domingo que la Luna es una “placa testigo” de la formación del sistema solar y un paso intermedio hacia Marte, “donde podríamos tener mayores probabilidades de encontrar evidencia de vida pasada”.

    “Muchos, muchos países han reconocido el valor de explorar más allá en el sistema solar, hacia la Luna y luego hacia Marte... Reconocen que no solo podemos obtener beneficios extremadamente tangibles, sino que también tenemos la oportunidad de responder a la pregunta que podría ser la pregunta de nuestra vida: ¿estamos solos?”

    Embed - Curiosidades de Artemis, el programa de la NASA que regresará al humano a la Luna • FRANCE 24

    Un programa multimillonario con ambiciones comerciales a largo plazo

    El costo estimado de la misión asciende al menos a 93.000 millones de dólares desde 2012, según reporta Reuters.

    Y según analistas, La NASA se apoya en un conjunto de empresas dentro de su programa lunar, con la esperanza de estimular un mercado lunar comercial en el futuro, cuyo valor aún es difícil de estimar.

    Boeing y Northrop Grumman lideran el desarrollo del SLS, mientras que Lockheed Martin construye la cápsula Orion para la NASA. SpaceX y Blue Origin desarrollan sus propios módulos de alunizaje con financiación de la NASA, bajo contratos que les permiten ofrecer estas naves a otros clientes.

    Se estiman ingresos de 127.000 millones de dólares para 2050 derivados de actividades en la superficie lunar, con inversiones que podrían alcanzar entre 72.000 y 88.000 millones de dólares en ese mismo periodo, según un informe de enero de PricewaterhouseCoopers.

    Akhil Rao, economista de la firma Rational Futures y exinvestigador de la NASA, señaló a Reuters que, por ahora y en el futuro cercano, serán los gobiernos quienes impulsen las estrategias y los ingresos de las empresas en el ámbito lunar. Pasará tiempo antes de que infraestructuras clave, como los sistemas de energía y comunicaciones, se desarrollen hasta permitir un crecimiento comercial independiente de la financiación pública.

    Rao, que formó parte del grupo de economistas y personal de política espacial de la NASA despedido el año pasado durante los recortes federales de la administración Trump, afirmó que no ve “un valor económico a corto plazo que permita a la NASA retirarse completamente”.

    Con AFP y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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