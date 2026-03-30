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    La posibilidad de una intervención terrestre de Estados Unidos en Irán suscita intensos debates en Washington

    Mientras el ejército estadounidense sigue reforzando su presencia en Oriente Medio y la prensa estadounidense afirma que Donald Trump ya no descartaría una posible operación terrestre de Estados Unidos en Irán, demócratas y republicanos se enzarzan en una dura polémica sobre la forma en la que el presidente está involucrando al país en un nuevo conflicto. Irán afirma estar dispuesto a responder a una operación terrestre

    Soldados estadounidenses a bordo del buque de asalto anfibio Tripoli, que llegó a Oriente Medio el sábado 28 de marzo.

    Soldados estadounidenses a bordo del buque de asalto anfibio Tripoli, que llegó a Oriente Medio el sábado 28 de marzo.

    FOTO

    U.S. Central Command
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Con la llegada de unos 3.500 soldados adicionales a la región este domingo 29 de marzo, Estados Unidos cuenta ahora con más de 50.000 militares en Oriente Medio, donde sigue reforzando su presencia, lo que no deja de alimentar la hipótesis de una posible intervención terrestre en Irán.

    Según los medios de comunicación estadounidenses, Donald Trump estaría, por su parte, barajando varias hipótesis, incluida esa opción que inicialmente había descartado y que divide profundamente tanto a la población como a la clase política estadounidenses.

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    Los demócratas consideran, por tanto, que se trataría de una nueva y clara violación de la Constitución, tal y como reiteró el senador Cory Booker este domingo. “Este presidente nos arrastra cada día un poco más hacia un conflicto sin fin. ¡Y aún no ha acudido al Congreso a solicitar autorización alguna para lo que es, claramente, nuestra mayor intervención militar desde Afganistán!”, afirmó.

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    “¡No voy a criticar al presidente por intentar presionar a los iraníes!”

    Por el contrario, en el bando republicano, los representantes siguen apoyando a Donald Trump, al considerar que aún no se ha decidido nada por el momento. “El presidente hace todo esto para presionar a Irán en las negociaciones. Es para demostrar a sus dirigentes que Estados Unidos podría hacer mucho más, que podría llevar a cabo acciones que solo el ejército estadounidense es capaz de realizar en el mundo. ¡No voy a criticar al presidente solo porque intente presionar a los iraníes!”, declaró, por ejemplo, el senador de Oklahoma James Lankford.

    No obstante, algunos republicanos precisan que, si Donald Trump decidiera enviar tropas terrestres para una presencia de larga duración en Irán, su administración probablemente tendría que presentar un plan y una estrategia más claros.

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    El presidente estadounidense afirmó en una entrevista con Financial Times que su ejército podría tomar fácilmente la isla de Kharg, a través de la cual Irán exporta el 90 % de su petróleo. Al mismo tiempo asegura que las negociaciones con Irán van “muy bien” y que había negociado el paso de 20 barcos petroleros por el estrecho de Ormuz desde este mismo lunes y “por los próximos días”.

    Irán se ha declarado dispuesto a responder a una operación militar terrestre de Estados Unidos, acusando a Washington de preparar una ofensiva terrestre al tiempo que afirma que busca negociar.

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    Teherán ha confirmado la muerte del comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, cuatro días después de que Israel afirmara haberlo matado cerca del estrecho de Ormuz.

    Tangsiri, uno de los rostros más conocidos de las fuerzas armadas entre el gran público, “falleció a causa de heridas graves”, según informaron los Guardianes en su sitio web Sepah News.

    Con información de la corresponsal de RFI en Nueva York, Loubna Anaki

    FUENTE:RFI

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