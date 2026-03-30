La posibilidad de una intervención terrestre de Estados Unidos en Irán suscita intensos debates en Washington

Mientras el ejército estadounidense sigue reforzando su presencia en Oriente Medio y la prensa estadounidense afirma que Donald Trump ya no descartaría una posible operación terrestre de Estados Unidos en Irán, demócratas y republicanos se enzarzan en una dura polémica sobre la forma en la que el presidente está involucrando al país en un nuevo conflicto. Irán afirma estar dispuesto a responder a una operación terrestre

Soldados estadounidenses a bordo del buque de asalto anfibio Tripoli, que llegó a Oriente Medio el sábado 28 de marzo.

Con la llegada de unos 3.500 soldados adicionales a la región este domingo 29 de marzo, Estados Unidos cuenta ahora con más de 50.000 militares en Oriente Medio, donde sigue reforzando su presencia, lo que no deja de alimentar la hipótesis de una posible intervención terrestre en Irán.

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Según los medios de comunicación estadounidenses, Donald Trump estaría, por su parte, barajando varias hipótesis, incluida esa opción que inicialmente había descartado y que divide profundamente tanto a la población como a la clase política estadounidenses.

Los demócratas consideran, por tanto, que se trataría de una nueva y clara violación de la Constitución, tal y como reiteró el senador Cory Booker este domingo. “Este presidente nos arrastra cada día un poco más hacia un conflicto sin fin. ¡Y aún no ha acudido al Congreso a solicitar autorización alguna para lo que es, claramente, nuestra mayor intervención militar desde Afganistán!”, afirmó.

Embed - Israel e Irán atacan: Teherán amenaza a soldados de Trump en caso de invasión terrestre “¡No voy a criticar al presidente por intentar presionar a los iraníes!” Por el contrario, en el bando republicano, los representantes siguen apoyando a Donald Trump, al considerar que aún no se ha decidido nada por el momento. “El presidente hace todo esto para presionar a Irán en las negociaciones. Es para demostrar a sus dirigentes que Estados Unidos podría hacer mucho más, que podría llevar a cabo acciones que solo el ejército estadounidense es capaz de realizar en el mundo. ¡No voy a criticar al presidente solo porque intente presionar a los iraníes!”, declaró, por ejemplo, el senador de Oklahoma James Lankford.

No obstante, algunos republicanos precisan que, si Donald Trump decidiera enviar tropas terrestres para una presencia de larga duración en Irán, su administración probablemente tendría que presentar un plan y una estrategia más claros.