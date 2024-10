La “receptividad” del plebiscito de la seguridad social es “mayor” a la que hubo con la LUC, dice dirigente del PIT-CNT

La segunda etapa de la campaña —luego de la recolección de más de 400.000 firmas— fue corta, algo más de dos meses, pero muy intensa. Conscientes de que tenían una tarea difícil por delante, los promotores se trazaron una consigna clara: “No nos perdonaríamos que la ciudadanía no vote porque no le llegó la información o porque no le llegó la papeleta. Eso para nosotros era fundamental”, cuenta Méndez.