La represión iraní se intensifica a medida que avanza la guerra

El jefe de la policía nacional anunció el domingo por la noche que, desde el inicio de la guerra, se ha detenido a 500 personas por espionaje, según informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.
El régimen iraní informó del arresto de 500 personas acusadas de espionaje, según indicó el corresponsal de RFI en Teherán. En paralelo, el jefe del Poder Judicial iraní pidió que se apliquen con rapidez las sentencias contra los acusados vinculados a Israel o a Estados Unidos
El jefe de la policía nacional anunció el domingo por la noche que, desde el inicio de la guerra, se ha detenido a 500 personas por espionaje, según informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.
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Según la policía, algunas de estas personas habrían enviado al ejército israelí las coordenadas de objetivos que posteriormente fueron atacados. Otras fueron detenidas por enviar información a canales de televisión —en particular a Iran International, que transmite desde el extranjero vía satélite— y a otros medios de la oposición, así como videos de los objetivos alcanzados durante los bombardeos, algo que está prohibido en Irán.
Algunas también habrían enviado videos a otros países, en particular a Israel, pero también a los Emiratos Árabes Unidos. Este canal, muy visto en Irán, es calificado por Teherán como el brazo mediático del ejército israelí y, por lo tanto, se encuentra en la mira del poder.
Los Guardianes de la Revolución afirmaron que todas las instalaciones satelitales y las infraestructuras de telecomunicaciones de los países vecinos que prestan servicios a este canal serán, a partir de ahora, blanco de ataques.
Mientras tanto, el jefe del Poder Judicial iraní pidió que se apliquen de forma expeditiva las sentencias contra los acusados vinculados a Israel o a Estados Unidos.
“No debemos demorarnos ni mostrar clemencia en la ejecución de las sentencias definitivas contra aquellos que, en tiempos de guerra y disturbios, cometieron delitos y estaban afiliados al enemigo agresor”, declaró Gholam Hossein Mohseni Ejei, citado por la agencia de noticias Tasnim.
También consideró “necesario acelerar el examen y la tramitación de los casos que involucran a personas acusadas de amenazar la seguridad pública”.
FUENTE:RFI