La sobrepoblación de perros

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Sr. director:
Según el último Censo Nacional, había 1.480.000 perros en el país. Según información recogida por Canal 12 de Melo, 800.000 perros callejeros.
El día 7 de este mes, la Intendencia de Montevideo promovió en el Pabellón de Música del Parque Rodó una Feria de Adopción de Mascotas.
Imagino que una de las importantes misiones de nuestra benemérita intendencia será ocuparse del bienestar animal; hoy se ve cada día más gente llevando sus mascotas, lo que parece ser bueno para todos.
Lo realmente impresionante es que esto sea así habiendo cientos de bebés, niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados, hoy bajo cuidado, desde el Centro Hospitalario Pereira Rossell hasta el Inisa y quizás otras instituciones más, que no reciben una caricia.
Otros tiempos...
Alcides Abarno Staker