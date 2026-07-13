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    Mundial 2026: por qué un árbitro inglés nunca arbitrará un partido de Argentina y viceversa

    En el Mundial, la designación de los árbitros no responde solo a criterios deportivos. En partidos de alta sensibilidad, la FIFA también considera factores geopolíticos. Por eso, desde hace más de 40 años ningún árbitro inglés dirige a Argentina y ningún argentino arbitra partidos de Inglaterra

    Lionel Messi discute con el árbitro João Pinheiro de Portugal durante el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas.

    Lionel Messi discute con el árbitro João Pinheiro de Portugal durante el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas.

    FOTO

    EFE/ Kenneth Fernández
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A primera vista, la designación de árbitros en el Mundial se basa sobre todo en criterios deportivos.

    “Se da prioridad a árbitros con experiencia, acostumbrados a las competiciones continentales, es decir, más bien europeos o sudamericanos”, explica Saïd Ennjimi, exárbitro internacional.

    Por lo tanto, cabe imaginarse a un árbitro inglés pitando para la Albiceleste. Pero en este caso concreto, la FIFA también tiene en cuenta un factor geopolítico: el legado de la guerra de las Malvinas.

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    Factor geopolítico

    En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur, con una victoria británica tras 74 días de guerra. En total, las bajas ascendieron a 649 militares por parte del país sudamericano y a 255 por parte de los británicos.

    Cuatro años más tarde, el recuerdo resurgió, esta vez en el ámbito deportivo. En los cuartos de final del Mundial de 1986, Diego Maradona eliminaba casi en solitario a Inglaterra gracias a dos goles, entre ellos la famosa “Mano de Dios”. Al término del partido, el capitán argentino llegó incluso a hablar de una “venganza”.

    Tensiones que siguen vigentes

    Hoy en día, la disputa sigue sin resolverse. Buenos Aires sigue reivindicando las Malvinas, consideradas un símbolo nacional. El archipiélago figura en los mapas oficiales argentinos, en algunos billetes, y sigue siendo mencionado con frecuencia en el discurso político.

    Para Reino Unido, constituye un punto de apoyo estratégico para la presencia militar en el Atlántico Sur.

    Por lo tanto, sigue siendo poco probable que un árbitro argentino como Facundo Tello dirija un partido de los Three Lions, al igual que los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor no lo harían para los de la Albiceleste. De hecho, este último, aunque se barajaba para la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina, no pudo ser designado.

    Con Adèle Léron

    FUENTE:RFI

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