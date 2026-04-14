Renunció el director de Tv Ciudad, José María Ciganda

Había impulsado cambios en la grilla y en la estética del canal municipal; según informó a los trabajadores, tomó la decisión por "motivos de salud"

El director de Tv Ciudad, José María Ciganda, renunció este martes 14 al canal de la Intendencia de Montevideo. El realizador, que había sido designado en el cargo en julio del año pasado, al inicio de la gestión de Mario Bergara, presentó su renuncia a las autoridades de la comuna y en la misma jornada se lo comunicó a los trabajadores por mail.

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Explicó que tomó la decisión “por motivos de salud“ y que continuará en funciones hasta que el Departamento de Cultura de la comuna, del que depende la señal televisiva, designe a la persona sucesora.

En el correo electrónico, al que accedió Búsqueda, agradeció a quienes “acompañaron el trabajo por una mejor televisión pública para la ciudad“. Fuentes de la comuna confirmaron la renuncia.

Es el segundo director del canal que deja el cargo desde comienzos del año pasado. Alejandra Casablanca había renunciado a la dirección en febrero de 2025 para asumir en marzo, al inicio del mandato de Yamandú Orsi, como titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Al frente de Tv Ciudad quedó entonces como director interino Christian Quijano, quien se desempeñaba como coordinador general del canal.

Ciganda es realizador audiovisual y director de fotografía. Trabajó en televisión, cine, series y videoclips, en Uruguay y países de la región. Había sido director de Tv Ciudad en 2001 y 2002 y desde 2020 trabajaba como realizador en la diaria.