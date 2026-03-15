Los Guardianes de la Revolución juran “perseguir y matar” a Netanyahu
Trump dice que aún no se dan las condiciones para un acuerdo con Irán. Al menos 14 muertos en ataques israelíes en varias localidades de Líbano. Irán asegura que su líder supremo, Mojtaba Jameneí, está bien y controla el país. El líder no ha aparecido en público desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero
Ciudadanos iraníes pisotean un cartel con la imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una manifestación para conmemorar el Día Internacional de Al-Quds en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026.
Los Guardianes de la Revolución iraníes juraron este domingo “perseguir y matar” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el 16.º día de la guerra de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra la república islámica. “Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, afirmaron los Guardianes en su página web, Sepah News.
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En una entrevista en el diario Al Araby Al Jadeed, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Aragchi, ha desmentido las informaciones de EE.UU., asegurando que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, está “en buen estado de salud” y “con el control total de la situación”.
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El viernes, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que Jameneí estaba “herido y probablemente desfigurado” por un ataque aéreo, dudando incluso de que siguiese con vida o en un estado que le permitiese dirigir el país. El líder no ha aparecido en público desde el inicio de los bombardeos de EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.
Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una entrevista telefónica con la NBC, afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes, pero que él no está dispuesto porque “por ahora los términos [de un acuerdo] no son lo suficientemente buenos”. No ha detallado qué terminos serían esos, aunque sí ha señalado que el compromiso iraní de abandonar su programa nuclear estaría entre ellos.
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EE.UU. e Israel e Irán han bombardeado a diario al país persa, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el jueves 5 de marzo y se situó en mil 230 decesos.
Mientras tanto, al menos 14 personas, entre ellas cuatro menores de edad, murieron en una serie de ataques israelíes contra varias localidades del Líbano, según detalló en la mañana del domingo la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), que cita a las autoridades sanitarias.
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Según la agencia, siete personas murieron en un ataque de Israel contra un barrio de la localidad de Nabatieh, en el sur del país, entre ellas cuatro menores; otras cuatro personas murieron en un ataque en la localidad de Sidón; y tres más perdieron la vida en otro bombardeo contra la localidad de Al Qatrani, también en el sur del país.
El Ejército israelí ha ordenado este domingo el desalojo urgente de los residentes de diversas áreas periféricas del distrito Dahiye (sur de Beirut), bastión histórico de la milicia libanesa Hezbolá, ante nuevos ataques inminentes de sus fuerzas contra estas zonas.