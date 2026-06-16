Los líderes del G7 se reúnen en Francia con la intención de poner la guerra en Ucrania en la agenda de Trump
La situación en Oriente Medio ocupa un lugar central en la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains (este de Francia). Pero este martes será la guerra en Ucrania la que domine los debates, con la presencia del presidente Volodimir Zelenski
El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026.
El programa del G7 de este martes comenzará con un objetivo para muchos líderes: poner el foco en Ucrania. Mientras el presidente Volodimir Zelenski llegaba a la cumbre este martes, está prevista una reunión sobre la guerra que sacude el este de Europa desde hace ya cuatro años.
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Zelenski fue recibido por su homólogo Emmanuel Macron en los jardines del hotel Royal, a orillas del lago Lemán, donde la cumbre se inauguró el lunes por la noche. A continuación, se sentaron para mantener una reunión bilateral, antes de reunirse con el resto de los líderes.
El presidente Zelenski espera, durante esta cumbre, poder mantener una conversación a solas con Donald Trump.
El último encuentro entre los dos jefes de Estado se remonta a finales de diciembre en la residencia del multimillonario estadounidense en Mar-a-Lago, Florida. Pero, aunque no anunció una reunión bilateral, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), centrado estos últimos meses por el conflicto con Irán, aseguró el domingo haber mantenido “una conversación muy buena corfin el presidente (Volodimir) Zelenski y el presidente (ruso Vladimir) Putin” el domingo. “Y creo que quizá podamos hacer algo”, añadió, según informa nuestro enviado especial a Evian, Julien Chavanne.
Seis de los siete líderes de este club de países industrializados esperan también convencer a Trump de que preste un mayor apoyo a Ucrania frente a Rusia.
Por su parte, el presidente ucraniano ha propuesto una nueva idea a Trump: una reunión con Vladimir Putin en EE.UU..
Embed - Los temas de interés para los asistentes de la cumbre del G7 en Francia • FRANCE 24 Español
Guerra en Oriente Medio
A continuación, los líderes abordarán, por supuesto, el otro tema que acapara la atención del mundo entero: el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán. Está previsto un almuerzo de trabajo en presencia de los líderes de Egipto, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, los tres implicados en el asunto.
París y Londres presionan para enviar una misión de seguridad al estrecho de Ormuz. Los buques franceses podrían estar allí antes de que termine la semana, según Emmanuel Macron.
Pero la propuesta ha tenido una fría acogida por parte de Donald Trump. “Gracias, pero no, gracias”, respondió en esencia el presidente estadounidense, que cree haberlo solucionado todo con Teherán.