  • Cotizaciones
    martes 16 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los líderes del G7 se reúnen en Francia con la intención de poner la guerra en Ucrania en la agenda de Trump

    La situación en Oriente Medio ocupa un lugar central en la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains (este de Francia). Pero este martes será la guerra en Ucrania la que domine los debates, con la presencia del presidente Volodimir Zelenski

    El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026.

    El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/THIBAULT CAMUS / POOL MAXPPP OUT
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El programa del G7 de este martes comenzará con un objetivo para muchos líderes: poner el foco en Ucrania. Mientras el presidente Volodimir Zelenski llegaba a la cumbre este martes, está prevista una reunión sobre la guerra que sacude el este de Europa desde hace ya cuatro años.

    Zelenski fue recibido por su homólogo Emmanuel Macron en los jardines del hotel Royal, a orillas del lago Lemán, donde la cumbre se inauguró el lunes por la noche. A continuación, se sentaron para mantener una reunión bilateral, antes de reunirse con el resto de los líderes.

    El presidente Zelenski espera, durante esta cumbre, poder mantener una conversación a solas con Donald Trump.

    Leé además

    Keir Starmer anuncia la prohibición de acceso a las redes sociales de menores de 16 años.
    Video
    Tecnología

    Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

    Por France 24
    Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron (no aparece en la imagen) en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. La 52.ª Cumbre del G7 se celebra en Evian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026. (Francia)
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Trump afirma que el acuerdo con Irán ya está firmado y se conocerá en los próximos días

    Por France 24

    El último encuentro entre los dos jefes de Estado se remonta a finales de diciembre en la residencia del multimillonario estadounidense en Mar-a-Lago, Florida. Pero, aunque no anunció una reunión bilateral, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), centrado estos últimos meses por el conflicto con Irán, aseguró el domingo haber mantenido “una conversación muy buena corfin el presidente (Volodimir) Zelenski y el presidente (ruso Vladimir) Putin” el domingo. “Y creo que quizá podamos hacer algo”, añadió, según informa nuestro enviado especial a Evian, Julien Chavanne.

    Macron recibió a Trump para la cumbre del G7

    Seis de los siete líderes de este club de países industrializados esperan también convencer a Trump de que preste un mayor apoyo a Ucrania frente a Rusia.

    Por su parte, el presidente ucraniano ha propuesto una nueva idea a Trump: una reunión con Vladimir Putin en EE.UU..

    Embed - Los temas de interés para los asistentes de la cumbre del G7 en Francia • FRANCE 24 Español

    Guerra en Oriente Medio

    A continuación, los líderes abordarán, por supuesto, el otro tema que acapara la atención del mundo entero: el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán. Está previsto un almuerzo de trabajo en presencia de los líderes de Egipto, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, los tres implicados en el asunto.

    París y Londres presionan para enviar una misión de seguridad al estrecho de Ormuz. Los buques franceses podrían estar allí antes de que termine la semana, según Emmanuel Macron.

    Pero la propuesta ha tenido una fría acogida por parte de Donald Trump. “Gracias, pero no, gracias”, respondió en esencia el presidente estadounidense, que cree haberlo solucionado todo con Teherán.

    Anunciado este fin de semana, aún se desconocen los detalles de este acuerdo y si será el propio Trump o su número dos, JD Vance, quien lo firme este viernes en Ginebra.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

    Por Ismael Grau
    Parlamento

    “No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Colorado

    Se reactiva Prosecretaría de Género del Partido Colorado con la paridad como objetivo central

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Donald Trump en el octágono tras el evento UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026.

    Una paz frágil en Irán tras una guerra sin vencedores

    Por Gideon Rachman
    Julio Cobelli durante el homenaje por el 90º aniversario de Alfredo Zitarrosa en la Sala Zitarrosa.
    Video

    Homenaje al guitarrista Julio Cobelli por sus seis décadas de trayectoria

    Por Redacción Búsqueda
    Maximiliano Araujo anota el gol del empate contra Arabia Saudita durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.
    20 Fotos

    El empate de Uruguay ante Arabia Saudita en 20 fotos

    Contenedores.

    La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre

    Por Redacción Búsqueda