El gobierno mantiene objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur y así sumar presión a los europeos para que avancen

La vicecanciller Valeria Csukasi había transmitido un mensaje de cautela a sus interlocutores sobre el proceso de ratificación del acuerdo Unión Europea (UE)- Mercosur . Era martes 20 en la tarde y, al día siguiente, el Parlamento Europeo debía votar si enviaría el tratado, firmado después de 26 años de negociación, al Tribunal de Justicia del bloque para que analice su legalidad y no estaba claro cuál sería el desenlace. A la mañana del miércoles 21 se confirmarían los peores pronósticos del gobierno: por apenas 10 votos, la moción había sido aprobada.

En el Poder Ejecutivo la decisión es mantener el proceso de ratificación en el plano local, con la intención de ser el primer país en cumplir esa meta, dijo el canciller Mario Lubetkin en rueda de prensa. La intención del gobierno es que todos los socios del Mercosur completen ese proceso y que toda la presión quede del lado europeo, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. La idea es, además, dar alguna herramienta más a la Comisión Europea, a cargo de las negociaciones exteriores del bloque, en el proceso que debe seguir si apuesta por aplicarlo de manera “provisional”.

Los embajadores del Mercosur en Bruselas, donde está la sede de la UE, tendrán una reunión el viernes 23 con representantes de la Comisión en la que les brindarán más información, relató una de las fuentes.

La Comisión Europea tiene distintas opciones sobre la mesa. Una es esperar a que el Tribunal de Justicia falle sobre el acuerdo, litigio para el cual tiene preparados los materiales, según fuentes del gobierno. Lubetkin recordó en la rueda de prensa que la jurisprudencia es favorable a la posición de la Comisión, el problema es que el proceso puede retrasar la eventual ratificación parlamentaria unos 18 meses.

Otra posibilidad es implementar parte del acuerdo de manera “provisional” mientras el Tribunal analiza el caso. En ese caso no tendría el aval del Parlamento Europeo, lo que podría despertar fuertes críticas. De hecho, en el Poder Ejecutivo uruguayo consideran que ese camino implicaría “un costo político muy alto” que es difícil de asumir.

Tras la votación, la eurodiputada Kathleen Van Brempt declaró a la prensa que el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, le aseguró que la Comisión no lo aplicaría de manera provisional sin pasar por una votación parlamentaria. Poco después, sin embargo, el canciller alemán, Friedrich Merz, publicó en X una crítica a la resolución del parlamento, porque no tiene la mirada correcta sobre la “situación geopolítica”. Añadió que están convencidos de la legalidad del acuerdo, que no debe haber más “demoras” y que debe “ser aplicado provisionalmente”.

El experto en comercio David Kleimann dijo a Euractiv, un medio especializado en temas de la UE, que, si un país del Mercosur ratifica el acuerdo, el bloque europeo no tiene otra opción que aplicarlo de manera provisional. La decisión del Consejo Europeo, que avaló por mayoría la firma del tratado, es clara: la aplicación provisional comenzará de manera automática después de que uno de los cuatro países sudamericanos notifique que su parlamento lo ha ratificado.

Si bien Alemania es uno de los principales impulsores del acuerdo, Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría se oponen y votaron en contra de habilitar su firma. “Al remitir el acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha actuado conforme a la postura que hemos defendido”, dijo el ministro francés de Europa y Asuntos Extranjeros, Jean-Noël Barrot, tras la votación.

Un “fast-track” parlamentario

La ratificación por parte de Uruguay parece asegurada, de acuerdo a las declaraciones públicas de los principales partidos políticos y a los mensajes de apoyo enviados por las principales cámaras empresariales.

El senador oficialista Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) dijo a Búsqueda que la bancada del Frente Amplio está trabajando en un plan para acelerar los plazos.

“Seguramente podamos articular con los partidos de la oposición para generar una comisión bicameral que establezca un mecanismo fast-track, para un tratamiento no rápido, pero sí una consideración (conjunta) de las dos cámaras para recibir a todas las delegaciones, al gobierno, el sector productivo”, explicó. “Eso seguramente va a llevar parte del primer semestre, y nos va a colocar, posiblemente, como el primer país que pueda ratificar el acuerdo”.

El senador blanco Javier García declaró el martes 20 a El País que el Partido Nacional pretendía que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento el mensaje solicitando la ratificación antes del 29 de enero, fecha en la que Yamandú Orsi comenzará su viaje a China.

Desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva aseguró que esa colectividad también votará a favor. Informó que en la discusión parlamentaria cederá su banca a su suplente, el exvicecanciller Nicolás Albertoni, para que aporte su experiencia a la discusión.