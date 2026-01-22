Acuerdo UE-Mercosur: la aplicación provisional del tratado sería “una violación democrática”, dice el gobierno francés
Francia advirtió que una eventual aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, tras su remisión al Tribunal de Justicia, sería una “violación democrática”, mientras la Comisión Europea sostiene que aún no tomó una decisión
Agricultores europeos celebran a las puertas del Parlamento Europeo tras la votación para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.
Si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “forzara la aplicación provisional, esto constituiría, dada la votación celebrada en Estrasburgo, una violación democrática. No puedo imaginar que esto pueda ocurrir”, declaró la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, a Europe1/Cnews el jueves 22 de enero.
Antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión tiene derecho a aplicar el tratado provisionalmente. Sin embargo, Bruselas insiste en que esto aún no está decidido, según AFP.
Desde el Ejecutivo comunitario expresaron su malestar por la votación. La Comisión Europea lamentó que el Parlamento haya impugnado la validez del acuerdo comercial con los países del Mercosur ante la Justicia y defendió la solidez jurídica del texto. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción carecen de fundamento”, afirmó Olof Gill, portavoz de la Comisión.
La reacción más dura llegó desde Berlín. El canciller alemán calificó la votación del miércoles como “lamentable” y sostuvo que “no reconoce la situación geopolítica actual”. Friedrich Merz aseguró estar “convencido de la legalidad del acuerdo” y expresó su expectativa de que pueda aplicarse de forma provisional, según señaló en un mensaje publicado en la red social X.
Los agricultores celebran la votación
Tras la votación, se escucharon gritos y aplausos de los agricultores reunidos en torno al Parlamento Europeo frente a los edificios. Cientos de ellos se habían congregado en Estrasburgo, en tractores, para expresar su oposición al acuerdo, firmado el sábado en Paraguay, según observó AFP.
“Esta votación demuestra claramente que la firma del acuerdo en Paraguay no marca el final del proceso. Acabamos de ganar el tiempo necesario para convencer finalmente a los eurodiputados de que rechacen el acuerdo”, declaró Stéphane Galais, portavoz de la Confédération Paysanne (Confederación Campesina), en un comunicado. “Podemos estar orgullosos (...). Estamos agotados; llevamos meses y meses, incluso años trabajando en esto”, añadió Quentin Le Guillous, secretario general de los Jóvenes Agricultores.