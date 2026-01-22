  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Acuerdo UE-Mercosur: la aplicación provisional del tratado sería “una violación democrática”, dice el gobierno francés

    Francia advirtió que una eventual aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, tras su remisión al Tribunal de Justicia, sería una “violación democrática”, mientras la Comisión Europea sostiene que aún no tomó una decisión

    Agricultores europeos celebran a las puertas del Parlamento Europeo tras la votación para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.

    Agricultores europeos celebran a las puertas del Parlamento Europeo tras la votación para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “forzara la aplicación provisional, esto constituiría, dada la votación celebrada en Estrasburgo, una violación democrática. No puedo imaginar que esto pueda ocurrir”, declaró la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, a Europe1/Cnews el jueves 22 de enero.

    Leé además

    el parlamento europeo frena la ratificacion del acuerdo con el mercosur y lo lleva a la justicia
    Acuerdo comercial

    El Parlamento Europeo frena la ratificación del acuerdo con el Mercosur y lo lleva a la Justicia

    Por  France 24 , Redacción Búsqueda  y RFI
    Manifestantes protestan, el miércoles 21, contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur en las afueras del Parlamento Europeo.
    Acuerdo comercial

    El gobierno mantiene objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur y así sumar presión a los europeos para que avancen

    Por Guillermo Draper
    Embed

    Antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión tiene derecho a aplicar el tratado provisionalmente. Sin embargo, Bruselas insiste en que esto aún no está decidido, según AFP.

    Desde el Ejecutivo comunitario expresaron su malestar por la votación. La Comisión Europea lamentó que el Parlamento haya impugnado la validez del acuerdo comercial con los países del Mercosur ante la Justicia y defendió la solidez jurídica del texto. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción carecen de fundamento”, afirmó Olof Gill, portavoz de la Comisión.

    La reacción más dura llegó desde Berlín. El canciller alemán calificó la votación del miércoles como “lamentable” y sostuvo que “no reconoce la situación geopolítica actual”. Friedrich Merz aseguró estar “convencido de la legalidad del acuerdo” y expresó su expectativa de que pueda aplicarse de forma provisional, según señaló en un mensaje publicado en la red social X.

    Embed - Paralizan acuerdo comercial entre UE y Mercosur: 25 años de negociaciones y obstáculos jurídicos

    Los agricultores celebran la votación

    Tras la votación, se escucharon gritos y aplausos de los agricultores reunidos en torno al Parlamento Europeo frente a los edificios. Cientos de ellos se habían congregado en Estrasburgo, en tractores, para expresar su oposición al acuerdo, firmado el sábado en Paraguay, según observó AFP.

    “Esta votación demuestra claramente que la firma del acuerdo en Paraguay no marca el final del proceso. Acabamos de ganar el tiempo necesario para convencer finalmente a los eurodiputados de que rechacen el acuerdo”, declaró Stéphane Galais, portavoz de la Confédération Paysanne (Confederación Campesina), en un comunicado. “Podemos estar orgullosos (...). Estamos agotados; llevamos meses y meses, incluso años trabajando en esto”, añadió Quentin Le Guillous, secretario general de los Jóvenes Agricultores.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Criptoactivos

    Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Óscar Andrade coordinará la bancada de senadores del Frente Amplio

    Por Redacción Búsqueda
    Periodismo

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Decisiones tributarias alimentan cruces políticos entre oficialismo y oposición

    Por Redacción Búsqueda
    Fachada de la Caja de Profesionales Universitarios.

    Caja de Profesionales: “Es mejor hacer rodar cabezas”, apunta director renunciante tras polémica

    Por Catalina Misson
    Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe 

    Fiscalía expresó “consternación” por fallos de un tribunal que, tras cambios recientes en su integración, favorecen a militares

    Por Victoria Fernández
    Fachada de Facultad de Artes, el 8 de noviembre de 2025.

    La Universidad de la República cambió su definición de ‘antisemitismo’ y pidió al gobierno que también lo haga

    Por Nicolás Delgado