Acuerdo UE-Mercosur: la aplicación provisional del tratado sería “una violación democrática”, dice el gobierno francés

Francia advirtió que una eventual aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, tras su remisión al Tribunal de Justicia, sería una “violación democrática”, mientras la Comisión Europea sostiene que aún no tomó una decisión

Agricultores europeos celebran a las puertas del Parlamento Europeo tras la votación para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.

El gobierno francés consideraría la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) con los países del Mercosur como una “violación democrática” después de que el Parlamento Europeo remitiera el asunto al Tribunal de Justicia europeo el miércoles 21 de enero.

Si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “forzara la aplicación provisional, esto constituiría, dada la votación celebrada en Estrasburgo, una violación democrática. No puedo imaginar que esto pueda ocurrir”, declaró la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, a Europe1/Cnews el jueves 22 de enero.

Embed Maud Bregeon : «Si Ursula von der Leyen venait à passer de force en imposant une application provisoire, cela constituerait en l'état, eu égard au vote qui a eu lieu hier à Strasbourg, une forme de viol démocratique», dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/5vhRwkJG9e — CNEWS (@CNEWS) January 22, 2026 Antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión tiene derecho a aplicar el tratado provisionalmente. Sin embargo, Bruselas insiste en que esto aún no está decidido, según AFP.

Desde el Ejecutivo comunitario expresaron su malestar por la votación. La Comisión Europea lamentó que el Parlamento haya impugnado la validez del acuerdo comercial con los países del Mercosur ante la Justicia y defendió la solidez jurídica del texto. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción carecen de fundamento”, afirmó Olof Gill, portavoz de la Comisión.

La reacción más dura llegó desde Berlín. El canciller alemán calificó la votación del miércoles como “lamentable” y sostuvo que “no reconoce la situación geopolítica actual”. Friedrich Merz aseguró estar “convencido de la legalidad del acuerdo” y expresó su expectativa de que pueda aplicarse de forma provisional, según señaló en un mensaje publicado en la red social X.