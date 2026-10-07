Messi se despide de Argentina entre la emoción y la gratitud

El ocho veces ganador del Balón de Oro , con 208 partidos internacionales y, desde ahora, 126 goles con la selección de Argentina , disputó a los 39 años su último partido completo ante más de 80.000 espectadores en el Monumental de Buenos Aires. Fue un amistoso con ambiente de celebración frente a Benín , al que la Albiceleste derrotó por 3-0.

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Messi, protagonista indiscutible de su equipo, marcó de penalti su 126º gol con la selección (minuto 70) y dio dos asistencias, la 66.ª y la 67.ª con la Albiceleste. La primera llegó desde un córner para Nicolas Otamendi (48), quien, a sus 38 años, también disputaba su último partido con la selección. La segunda fue para Nicolas Paz (60).

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Incansable, con su visión de juego y su capacidad de colocación intactas, la "Pulga" pudo haber marcado dos o tres goles más. Estuvo a punto de conectar varios centros de Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez y, en la segunda parte, estrelló un disparo contra el poste.

¿Un amistoso? La noche en Buenos Aires tuvo el ambiente de un partido de un Mundial. Por las calles se veían camisetas con el número 10 a la espalda, banderas y multitudes siguiendo el recorrido del autobús de la selección. Los monumentos aparecieron iluminados con los colores celeste y blanco y hubo una zona para aficionados en la Ciudad Universitaria, con una pantalla gigante.

Nada tuvo que ver con un partido cualquiera, empezando por la camiseta especial confeccionada para la ocasión. También por el himno argentino, interpretado por un excombatiente de la guerra de las Malvinas de 1982 . Y por la interrupción del partido en el minuto 10 —en homenaje al número de Messi—, acompañada una vez más por una enorme ovación.

El propio Messi no pudo contener la emoción. En el autobús camino del estadio fue visto secándose las lágrimas y volvió a emocionarse durante el himno. También Lionel Scaloni, su entrenador, dejó escapar algunas lágrimas.

Antes del encuentro habían llegado numerosos mensajes procedentes del mundo del fútbol, incluidos los de antiguos compañeros como Neymar, con quien Messi compartió vestuario en el Barcelona y el PSG: "No es solo Argentina, es el mundo entero el que te da las gracias por todo lo que has aportado al fútbol".

Gracias, Leo

Los mensajes de agradecimiento aparecieron por todas partes: en las vallas publicitarias de la ciudad, en una enorme pancarta desplegada en las gradas con el mensaje "Gracias por todo, mi capitán", en una gigantesca camiseta con el número 10 extendida sobre el césped y, al final del partido, en el cielo de Buenos Aires, donde un espectáculo de drones dibujó las palabras "Gracias Leo". Después llegó la vuelta de honor del genio zurdo.

A su alrededor, sobre el césped, Argentina presentó una alineación muy parecida al once que conquistó el Mundial de Catar en 2022. Las únicas ausencias fueron Ángel Di María, ya retirado de la selección pero presente en el estadio, y Nahuel Molina, sancionado.

Desde las gradas no dejaron de escucharse los cánticos: "Ven, ven, canta conmigo, con Messi daremos la vuelta de honor", "Muchachos", el himno de los aficionados argentinos durante el Mundial de 2022, y los interminables "¡Mes-si! ¡Mes-si!".

Una gran tristeza

Aunque Messi había anunciado a finales de agosto su retirada de la selección argentina, Scaloni y la Federación Argentina decidieron convocarlo para un último baile, una celebración a la altura del legado que deja en la selección y en un país que volvió a situar en lo más alto del fútbol mundial después de más de dos décadas de carrera internacional.

Después de tropezar durante años con el llamado techo de cristal y encadenar decepciones con la Albiceleste en los grandes torneos, Messi finalmente logró romper esa barrera. En 2022 llevó a Argentina a conquistar su tercer Mundial, precisamente ante Francia, 36 años después del último título, logrado en 1986 por la otra gran leyenda del fútbol argentino: Diego Maradona.

Durante sus 22 años con la selección, Messi también conquistó un Mundial sub-20 en 2005, una medalla de oro olímpica en 2008, dos Copas América —en 2021 y 2024— y una Finalissima en 2022, el torneo que enfrenta al campeón de Europa con el campeón de América.

Un palmarés que le permite entrar definitivamente en la leyenda de una selección que llevaba años privada de grandes títulos.

¿Y ahora qué? ¿Se acabó Messi?

El argentino tiene contrato con su club, el Inter Miami, hasta 2028, aunque en los últimos meses había dejado entrever que podría poner fin a su carrera antes de lo previsto, especialmente tras la muerte de su padre y representante, Jorge Messi, hace dos meses.

Pero este martes por la noche, por última vez, todo giró en torno a la Albiceleste. "No tengo más que palabras de agradecimiento (...). No volver será una gran tristeza", concluyó el hombre de los ocho Balones de Oro.

FUENTE:RFI