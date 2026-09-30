Milei busca en París inversiones para relanzar una economía argentina debilitada

El presidente ultraliberal argentino llegó para destacar las virtudes de su modelo, basado en el equilibrio de las cuentas públicas, la desregulación y las privatizaciones.

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Javier Milei vino a presentar una Argentina renovada, abierta al capital extranjero, que ofrece, entre otras ventajas, beneficios fiscales durante 30 años para proyectos que impliquen inversiones superiores a los 200 millones de euros. También presenta una Argentina abierta a las industrias minera y petrolera, que ha flexibilizado la legislación de protección de los glaciares para facilitar la explotación de reservas de cobre, oro y litio.

El presidente argentino también debería poner de relieve el mega-yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta, en la Patagonia, que alberga la segunda mayor reserva mundial de gas de esquisto.

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Las inversiones francesas en Argentina han aumentado en los últimos años, un 63 % en 2024, y Javier Milei quiere acelerar esa tendencia.

Entre los invitados del lado francés figuran el director ejecutivo de Total, Patrick Pouyanné, así como los presidentes ejecutivos del grupo minero Eramet y del gigante agroalimentario Danone.

Para convencerlos, Javier Milei ha desplegado una ofensiva a gran escala con una delegación de primer nivel. El mandatario llegó a París acompañado por sus ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, además de una docena de gobernadores, entre ellos los de las provincias mineras de la cordillera de los Andes.

También viajó junto a varios grandes empresarios, incluido el presidente de la petrolera estatal YPF y el titular de la Sociedad Rural, la poderosa asociación patronal del sector agroindustrial.

Desaceleración económica en Argentina

Esta búsqueda de inversores se produce en un contexto de desaceleración económica en Argentina. Las exportaciones muestran buenos resultados y la inflación descontrolada ha sido contenida relativamente, pero el resto de los indicadores permanece en terreno negativo.

El PIB se contrajo un 0,6 % el trimestre pasado y la mayoría de los economistas espera una recesión técnica a partir de septiembre. El dinamismo de las industrias minera y petrolera apenas logra compensar los efectos de tres años de austeridad sobre la industria y el comercio.

El consumo sigue débil, 30.000 empresas han cerrado sus puertas y 450.000 empleos formales se han perdido desde la llegada de Javier Milei al poder. Alrededor de seis millones de argentinos se encuentran en situación de impago. Desde que Milei asumió la presidencia, el número de hogares argentinos en mora se ha triplicado. La política de austeridad del gobierno afecta el poder adquisitivo y el consumo de los hogares.

Ante este panorama interno complicado, el presidente argentino apuesta por la inversión extranjera para reactivar la economía a un año de las elecciones presidenciales.

Desde Buenos Aires, informa Théo Conscience

FUENTE:RFI