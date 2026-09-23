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    Milei dice que la ONU es una “organización inútil” que alimenta a una “casta de parásitos”

    La ONU es un organismo “inútil” que alimenta “a una casta de parásitos”, dijo este miércoles el presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso en la Asamblea General en Nueva York

    Javier Milei interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de setiembre de 2026.

    Javier Milei interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de setiembre de 2026.

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    EFE/EPA/SARAH YENESEL
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La ONU “se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”, lanzó Milei en su discurso.

    “Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional”, prosiguió.

    “Quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones”, dijo.

    También siguió los pasos de su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, quien la víspera propuso referirse a la IA como “superinteligencia” y criticó las advertencias fatalistas en torno al desarrollo acelerado de estas tecnologías.

    “Los escenarios distópicos a los que se suele aludir para infundir el miedo y propiciar el control del Estado carecen de sentido desde el punto de vista económico”, afirmó, y propuso que “que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología”.

    Además, el mandatario argentino cuestionó a la ONU por sus políticas “de encierro forzado” durante la pandemia y defendió la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

    “Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia. Y cuando un Estado con anteojera sanitaria le quita a su población el derecho a trabajar a educarse, a despedir a sus muertos, y eso se traduce en millones de muertes evitables, hay una palabra para nombrarlo: genocidio”, acusó.

    FUENTE:FRANCE24

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