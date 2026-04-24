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    Mundial 2026: asociaciones estadounidenses alertan a los viajeros sobre posibles abusos en Estados Unidos

    Más de 120 organizaciones, incluida la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), advierten a los aficionados, jugadores y periodistas extranjeros sobre los riesgos de denegación de entrada, detención arbitraria y tratos inhumanos en Estados Unidos durante la Copa del Mundo 2026. Además, hacen un llamado a la FIFA para que intervenga ante el gobierno estadounidense

    Sede de Boston para el Mundial 2026.

    Sede de Boston para el Mundial 2026.

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    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las más de 120 asociaciones, entre ellas la influyente ACLU, publicaron este jueves un “consejo a los viajeros” en el que alertan sobre posibles "violaciones graves de sus derechos" si asisten a Estados Unidos (EE.UU.) durante el Mundial 2026. “Los aficionados, jugadores, periodistas y otros visitantes (…) podrían sufrir violaciones significativas de sus derechos, ya que el gobierno de Trump ha intensificado su programa draconiano contra la inmigración y los derechos humanos”, señala el comunicado de la ACLU.

    La organización insta a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), cuyo presidente, Gianni Infantino, ha mostrado cercanía con Trump, a “presionar” al gobierno estadounidense.

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    Llamado a la FIFA

    Los visitantes extranjeros que asistan al Mundial en EE.UU., del 11 de junio al 19 de julio, podrían verse expuestos a situaciones como la negativa arbitraria de entrada al país, el riesgo de arresto, detención o incluso deportación. También existe la posibilidad de que sean sometidos a revisiones intrusivas de sus redes sociales y dispositivos electrónicos, así como a la aplicación violenta y anticonstitucional de las leyes migratorias, incluyendo controles basados en perfiles raciales. Además, se alerta sobre la posibilidad de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso la muerte, durante su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Jamil Dakwar, responsable de derechos humanos de la ACLU, señaló que ya es más que necesario que la FIFA utilice su influencia para exigir cambios significativos en las políticas y garantías concretas, con el fin de que las personas puedan sentirse seguras al viajar y asistir a los partidos.

    Embed - Mundial 2026: costo de las entradas a la final genera indignación en los fanáticos • FRANCE 24

    Respuesta de la FIFA

    La FIFA respondió en un comunicado que, “de acuerdo con el artículo 3 de sus Estatutos”, se compromete a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y promueve su protección.

    La entidad destacó que varios documentos relacionados con la Copa del Mundo 2026, así como la “creación de un Grupo Consultivo sobre Derechos Humanos” (compuesto por expertos independientes) y la promoción del “Mecanismo de Reclamación en Materia de Derechos Humanos”, son pruebas de su compromiso con estos derechos en todas las actividades clave y para todos los actores involucrados en el torneo.

    El temor de los aficionados La mayoría de los partidos (78 de 104) se disputarán en EE.UU., coorganizador del evento junto a Canadá y México.

    Cuatro países clasificados —Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil— podrían no contar con el apoyo de sus aficionados debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno estadounidense, ya que Donald Trump ha centrado su segundo mandato en una política antiinmigración.

    Aunque Washington asegura que estas medidas no afectan a los visados de turismo (por lo que los aficionados con entradas no tendrían problemas), la FIFA ha implementado un procedimiento acelerado para solicitar citas en los consulados, aunque sin garantía de obtener el visado.

    Muchos seguidores también temen viajar a EE.UU. este verano por los operativos del ICE, encargados de detener y deportar a extranjeros en situación irregular. En enero, dos manifestantes fueron asesinados por agentes federales en Minneapolis (norte del país), lo que generó una ola de indignación.

    FUENTE:RFI

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