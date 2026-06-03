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    Miami vive el Mundial entre los latinos, aunque todavía no se ve en las calles

    El Mundial de Norteamérica está por empezar, pero en las calles de Miami apenas se nota. Aquí la impaciencia se palpa en el día a día de la gran comunidad latina: en los grupos de WhatsApp, los partidos entre amigos o los entrenamientos de fútbol de los niños

    Miami-Mundial-2026
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    De puertas afuera, la ciudad floridana, donde siete de cada 10 residentes son latinos, recibe el mayor evento deportivo del año como de puntillas. Tanto que no parece que vaya a albergar cuatro partidos de grupo y tres de eliminatorias, incluido el juego por el tercer puesto.

    Para Rafael Calvo, un colombiano de 50 años, “ansioso” por que empiece ya el Mundial 2026, que arranca en dos semanas, Miami aún no ha invertido bastante en promoción.

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    Claudio Chiqui Tapia.
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    Mundial 2026

    El extraordinario “club de los seis”

    Por Redacción Galería

    “Esperaba el ambiente como un Super Bowl que, un mes o dos antes, ya está prendido. Lo veo muy flojo”, dice mientras observa un entrenamiento de su hijo de 11 años en una academia del Atlético de Madrid en Doral, cerca de Miami.

    Una opinión compartida por Genesis Garrido, exjugadora profesional en Venezuela, que dirige la escuela de fútbol femenino Big Potential Training.

    “Me esperaba un poquito más ambiente. No he visto casi nada del Mundial en la ciudad, ni carteles ni decoraciones. Creo que deberían ir introduciendo mejor uno de los eventos más importantes del mundo”, opina la entrenadora de 29 años.

    ”El ambiente está más en la comunidad de futbolistas, de gente relacionada con el fútbol, que en la ciudad en sí”, añade.

    Pelotas-Camisetas-Mundial-2026
    Pelotas y camisetas de fútbol exhibidas durante la inauguración de la tienda oficial de mercancía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami Beach, Florida, el 18 de mayo de 2026.

    Pelotas y camisetas de fútbol exhibidas durante la inauguración de la tienda oficial de mercancía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami Beach, Florida, el 18 de mayo de 2026.

    Una pasión distinta

    En Revo Soccer, un espacio que alquila canchas cubiertas en Doral, sí se nota el fervor premundialista.

    Un domingo por la mañana, Marcos Daniel Quintana, de 26 años, disputa con colegas de trabajo un partido que parece a vida o muerte. Cinco contra cinco. Aquí se grita, se esprinta y se mete la pierna.

    Al terminar, Quintana, que lleva la camiseta de la selección portuguesa de su ídolo, Cristiano Ronaldo, sonríe satisfecho por la victoria de su equipo. “Estoy muy impaciente por que comience ya el Mundial, tengo muchas ansias”, dice este cubano afincado en Miami.

    Su sentimiento es el de muchos latinos, como el argentino Juan Pugín, entrenador de fútbol en la academia de Revo Soccer.

    A medida que se acerca el Mundial, ha visto cómo aumentaban las reservas de canchas y los niños preguntaban cada vez más por los álbumes de estampitas Panini de la competición.

    “El latino vive este deporte con una pasión distinta a la que se vive en otros lados, sobre todo más que el estadounidense”, opina Pugín, de 25 años. “El latino está loco por el fútbol. Vive y respira por el fútbol”.

    Según él, esa pasión se hizo más visible en Miami tras la llegada de la superestrella argentina Lionel Messi al equipo de la ciudad en 2023, una revolución para la MLS, la liga norteamericana de fútbol.

    Hard Rock Stadium, Miami
    Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida.

    Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida.

    El obstáculo de los precios

    Para muchos, sin embargo, la fiesta será incompleta al no poder celebrarla en los estadios debido a los altos precios de las entradas.

    “Estamos muy emocionados de vivir acá el Mundial, pero también un poco tristes porque los tickets son demasiado caros. Yo no voy a ir a ningún partido”, lamenta Garrido.

    Calvo, por su parte, quisiera llevar a sus dos hijos al Colombia-Portugal en Miami, pero, con unos precios de mínimo 2.500 dólares por entrada a mediados de mayo, ha renunciado al sueño de ver a su selección en la Copa del Mundo.

    En su lugar, irá al Arabia Saudita-Uruguay del 15 de junio, por el que ha encontrado ingresos de poco más de 300 dólares. “Yo nunca he ido a un Mundial, entonces para hacer lo del 'bucket list' (lista de cosas que hacer en su vida) voy a ese partido”, explica.

    Garrido también tiene planes: reunir a las niñas de su academia para ver los partidos y acoger a fans de otros países que quieran llevar a sus hijas a entrenar durante el torneo. “Va a ser un bonito intercambio de culturas”, dice.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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