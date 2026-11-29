La iniciativa de Argentina para detener las perforaciones petrolíferas autorizadas por el Reino Unido cerca de las Islas Malvinas fue rechazada el sábado 28 de noviembre por un tribunal internacional, lo que supone un revés para los esfuerzos de Buenos Aires por limitar la actividad económica en torno al territorio en disputa.

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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud de Argentina de suspender provisionalmente el proyecto Sea Lion al norte de las Malvinas, que están bajo control británico pero que Argentina reclama como Malvinas.

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Buenos Aires también había intentado impedir que el Reino Unido concediera nuevas autorizaciones para la explotación de los recursos marítimos en torno a las islas mientras continúan los procedimientos de arbitraje.

Reino Unido había argumentado que acceder a la solicitud impediría a los habitantes de las Islas Malvinas explotar sus recursos naturales, lo que tendría “consecuencias devastadoras” para la economía del territorio.

El presidente del tribunal, con sede en Hamburgo, Maurice Kamga, afirmó que la resolución del sábado sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina “no prejuzga en modo alguno” la competencia del tribunal para pronunciarse sobre el fondo del litigio.

Kamga también señaló que el Reino Unido había comunicado al tribunal que la perforación no comenzaría antes de marzo de 2027 y que la extracción no se iniciaría antes de marzo de 2028.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, acogieron con satisfacción la decisión y afirmaron en un comunicado conjunto: “Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro y le instamos a que ponga fin a la presión económica generalizada que ejerce contra las Islas Malvinas”.

El presidente Javier Milei declaró en un comunicado que Argentina respeta la decisión del tribunal y “seguirá defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional”, y añadió: “Esta decisión no es la última palabra”.

My statement on today’s decision by the International Tribunal for the Law of the Sea on the Falkland Islands. https://t.co/Mgg7Cel3Wd — Ed Miliband (@Ed_Miliband) November 28, 2026

Presiones de Milei sobre soberanía

La sentencia se produce en medio de un nuevo impulso del gobierno de Milei para hacer valer la reivindicación de soberanía de Argentina sobre las islas, una causa nacional de larga data que cuenta con el apoyo de todo el espectro político.

Argentina invadió el archipiélago del Atlántico Sur en 1982 y libró una guerra de diez semanas que terminó con la rendición de Argentina ante Gran Bretaña, lo que aceleró la caída de la junta militar argentina. Este territorio británico de ultramar, con un amplio grado de autonomía, tiene una población de unos 3.660 habitantes, la mayoría de los cuales son de ascendencia británica.

Las tensiones entre Argentina y el Reino Unido se han intensificado en los últimos meses después de que el gobierno de Milei presentara una ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que participan en actividades de exploración petrolera en las aguas cercanas a las islas.

Esto se produjo pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que Washington podría reconsiderar su postura tradicionalmente neutral respecto a la disputa por la soberanía.

Las empresas petroleras Navitas Petroleum (NVPTp.TA) y Rockhopper Exploration (RKH.L), propietarias del proyecto marítimo 'Sea Lion', habían declarado anteriormente que no esperaban que las medidas de Argentina frenaran el desarrollo del mismo. Navitas cotiza en la bolsa de Tel Aviv y Rockhopper, en la de Londres.

La importante empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton (HAL.L) anunció el mes pasado que no participaría en el proyecto 'Sea Lion'.

En septiembre, Argentina presentó una demanda de arbitraje en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, alegando que el Reino Unido está incumpliendo sus obligaciones al autorizar unilateralmente la explotación de recursos naturales en zonas objeto de una disputa de soberanía sin resolver.

El procedimiento de arbitraje se encuentra actualmente en curso.

FUENTE:FRANCE24