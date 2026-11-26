La temporada teatral que está finalizando en Montevideo se ha caracterizado por una altísima presencia de espectáculos argentinos. Entre el Solís, El Galpón, Teatro Stella, Movie y el Metro, se presentaron en la ciudad más de 30 obras teatrales del país vecino. Así, es posible afirmar que Montevideo ha sido el escenario de una selección del teatro argentino balanceada entre calidad y poder de convocatoria.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El Galpón es el principal escenario para las producciones teatrales argentinas. Solo en esta temporada recibió 14 títulos, tres de ellos en El Galpón Internacional, su ciclo con producción propia (Un poyo rojo, Feliz día y Suavecita, obra que se presentó en enero y en noviembre). Entre otras figuras, presentaron sus unipersonales Arturo Puig, Martín Bossi, Diego Capusotto, Luciano Cáceres y Dalia Gutmann. Además se presentó el musical Bloody Tango, el recital teatral de Elena Roger, el café concert Boîte, de Griselda Siciliani, y la exitosa comedia dramática Las hijas, que tras agotar ocho funciones en octubre presenta tres más este fin de semana.

El Teatro Solís, por su parte, produjo un ciclo de teatro argentino con cuatro títulos: Viento blanco, El brote, Saraos uranistas y la reciente Sombras, por supuesto. Otro actor importante en este rubro es la productora Piano Piano, que si bien está dedicada mayormente a la música popular viene incursionando en el rubro escénico, y esta temporada produjo La ballena, la obra con Julio Chávez con dos funciones en el Auditorio del Sodre, el unipersonal de Hernán Casciari y La venganza será terrible, el inoxidable show radial de Alejandro Dolina, que llegó nada menos que al Antel Arena.

El Stella es otra de las grandes vidrieras locales de teatro porteño: allí estuvo Pompeyo Audivert con su tremenda Habitación Macbeth, obra que ya es un clásico de la histórica sala de la calle Mercedes, el actor Juan Minujín dio una charla y recientemente se presentó Precoz, versión teatral de la novela de Ariana Harwicz, con Valeria Lois y Tomás Wicz.

Este fin de semana, cuatro de los títulos porteños más taquilleros de la actualidad reunirán en las tablas capitalinas a Pilar Gamboa, Lorena Vega, Soledad Villamil, Florencia Peña, Diego Peretti, Federico D’Elía, Inés Estévez y Germán Palacios.

Von Trier, Peretti y D’Elía en el Movie

El jefe del jefe, uno de los grandes éxitos de la actual temporada teatral porteña en la avenida Corrientes, protagonizada por Diego Peretti y Federico D’Elía, dos actores de gran convocatoria, desembarca desde hoy jueves en el Teatro Movie, donde dará cinco funciones hasta el domingo 29. La producción es de Mario Morgan, actor y director teatral retirado de los escenarios que es, desde hace más de 30 años, uno de los principales productores de espectáculos argentinos en Uruguay. Solo quedan entradas (en movie.uy, a $ 2.200) para la segunda función del sábado 28 a las 22.

Federico D’Elía y Diego Peretti en El jefe del jefe. Difusión

Esta comedia es una adaptación teatral de la comedia cinematográfica El jefe de todo esto (Direktøren for det hele, 2006), del danés Lars von Trier, uno de los grandes referentes del cine independiente europeo de las últimas décadas y creador del Dogma 95. La trama es sencilla: Gabriel (rol a cargo de D’Elía) es el dueño de una empresa en venta que inventó a un presidente ficticio, denominado el Jefe, para quitarse de encima el peso de tomar decisiones difíciles e incómodas. Así, ha quedado siempre bien parado ante sus empleados. La historia, en clave de comedia de enredos, relata la tratativa de venta de la empresa a unos peculiares compradores extranjeros, para la cual es contratado un actor desocupado llamado Cristian (Peretti), que deberá simular ser el Jefe y desatar así una rocambolesca espiral de equívocos y engaños.

La obra, dirigida por Javier Daulte, uno de los más sólidos exponentes de la transición del off porteño al circuito comercial, fue la comedia más taquillera de la temporada 2025-2026 en el complejo de salas Paseo La Plaza, en Buenos Aires, y marca el reencuentro de Peretti y D’Elía 23 años después del final de la icónica serie de televisión Los simuladores.

Estévez y Palacios en El Galpón

Inés Estévez y Germán Palacios llegan a la sala Campodónico mañana viernes 27 a las 21 con El hombre inesperado, una obra de la francesa Yasmina Reza adaptada y dirigida por la dupla de experientes intérpretes (RedTickets, de $ 1.080 a $ 1.580). Se trata de una comedia dramática que relata el encuentro fortuito, en un vagón de tren, entre un escritor consagrado y una de sus admiradoras.

Inés Estévez y Germán Palacios en El hombre inesperado. Difusión

En este encuentro fortuito e inesperado, “dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren”, según anuncia la promoción. “Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas. ¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos”.

Lorena Vega en el Metro

Quienes vieron a Lorena Vega en Las cautivas y en Imprenteros, las dos obras en las que actúa que se presentaron en Montevideo, conocen su potencia y su caudal interpretativo. Es una actriz de gran carisma, y recientemente ha ganado amplia notoriedad por su papel de “la psicóloga” en la serie Envidiosa. Este sábado 28 a las 20.30, con entradas en RedTickets a $ 2.100, Vega presentará en el Teatro Metro —junto con el Stella y el Astral, una de las grandes salas del siglo XX que se mantienen activas en Montevideo— el unipersonal Yo, Encarnación Ezcurra, que narra la vida de María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel, quien fue, a comienzos del siglo XIX, una de las mujeres más importantes e influyentes de la entonces recién nacida nación argentina. Se trata de la esposa del caudillo de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, que tuvo participación activa en la construcción del federalismo en Argentina y en las movilizaciones populares que sacudieron al país en la década de 1830.

Lorena Vega en Yo, Encarnación Ezcurra. Difusión

“Una mujer, Encarnación Ezcurra, nos interpela desde un recorte del pasado que se hace presente”, manifiesta la escritora argentina Cristina Escofet en el texto promocional de la obra. “El tiempo se suspende. Todo es presente. La Negra Toribia está ahí. Nosotros también. Desea escucharse para ser escuchada. Entre la estrategia, la astucia y el silencio. Un pedazo de historia en la piel de una mujer que entendió como nadie que nacer en estas tierras no implica nacer en una patria”. Y agrega: “La potencia humana palpable y visceral de Lorena Vega. El marco musical que nos regala ese tiempo de vidalas y refalosas. La sensibilidad de un director que permite que la escena acontezca y que la cuarta pared desaparezca. Algo sucede en escena. Tanto que se te mete en la piel y sigue sucediendo después de la función”.

Vuelven Villamil, Peña y Gamboa

Tras agotar ocho funciones en El Galpón en octubre, para casi 5.000 espectadores, este fin de semana vuelve a la sala Campodónico Las hijas, la obra teatral argentina más vista este año en Montevideo. Protagonizada por Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa, esta comedia, cuya producción local corresponde a Diego Sorondo, sumó tres funciones más para este fin de semana, el sábado 28 a las 20 y el domingo 29 a las 20 y a las 22 (entradas en RedTickets de $ 2.180 a $ 2.480).

Escrita por la joven dramaturga rosarina Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, Las hijas narra la situación que enfrentan tres hermanas tras el diagnóstico de mal de Alzheimer que recibe su madre, una exjueza que es retratada como una madre tan presente como firme y exigente, que no pudo dejar su profesión (aplicar la ley) fuera de la casa.

Florencia Peña, Soledad Villamil y Lorena Vega en Las hijas. Difusión

Inés (Villamil) es una tarotista de renombre, María José (Peña) es una psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles, y Roberta (Gamboa) es una mujer con varias carreras inconclusas que intenta convertirse en artista plástica mientras prueba suerte con un emprendimiento de catering. Aunque ninguna sabe cómo lidiar con su madre, las tres hermanas están reunidas para decidir cómo se hacen cargo, por primera vez en su vida, de su progenitora. El triple relato, rico en personajes contradictorios, desgrana cómo Elena fue una madre distinta para cada una. En la promoción de la obra, la autora se pregunta: “¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?”.