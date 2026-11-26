En febrero de este año, Daniel Ayala renunció a la dirección de las radios públicas debido a que el proyecto que quería impulsar no tuvo el apoyo de la Dirección del Secan (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional) ni el presupuesto necesario. Durante ocho meses, el cargo estuvo acéfalo y la situación de varios trabajadores y de programas se volvió incierta. Les redujeron la frecuencia al aire y pasaron a cobrar por fideicomiso.

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A comienzos de octubre se designó como director a Leonardo Pérez, y a los pocos días comenzó a tener entrevistas para anunciar que muchos programas no volverían a tener renovación de contratos. Desde entonces, el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) ha mantenido negociaciones con la Dirección del Secan, presidida por Erika Hoffmann, para encontrar una solución.

Hasta el momento, los programas que no renovarían sus contratos son cuatro de Radio Cultura (Música de dos orillas, conducido por Elbio López; El tungue lé, a cargo de Nelson Caula; Par de reinas, conducido por Marcela Turubich y Susana Maisonnave, y Parte del aire, a cargo de Aris Idiartegaray) y uno de Radio Uruguay, La máquina de pensar, conducido por Pablo Silva Olazábal, por el que se comenzaron a juntar firmas para evitar su baja.

En el sindicato temen la desaparición de Radio Cultura, debido a que se quedaría prácticamente sin programación, y por la no renovación de contratos, que en principio eran 11, pero ahora pasaron a ser nueve. Los dos que sí se renuevan es por motivos de salud de los trabajadores. Hoy, jueves 26, Sutre se reúne en asamblea para discutir la situación y evaluar la posibilidad de tomar medidas.

“Radios absolutamente relegadas” Ayala no había querido dar declaraciones a la prensa sobre los motivos de su renuncia. Pero ahora sí lo hace con Búsqueda. “Quien marca las pautas de los medios públicos hoy, quien dirige el Secan y la televisión, tiene un proyecto que se enfoca en la priorización de la pantalla, del canal. Las radios están absolutamente relegadas. Y no es solo un problema presupuestal, sino de cómo se reparten los recursos dentro del sector. A las radios se les destina menos del 20% del presupuesto de los medios públicos”.