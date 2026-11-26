En febrero de este año, Daniel Ayala renunció a la dirección de las radios públicas debido a que el proyecto que quería impulsar no tuvo el apoyo de la Dirección del Secan (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional) ni el presupuesto necesario. Durante ocho meses, el cargo estuvo acéfalo y la situación de varios trabajadores y de programas se volvió incierta. Les redujeron la frecuencia al aire y pasaron a cobrar por fideicomiso.
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A comienzos de octubre se designó como director a Leonardo Pérez, y a los pocos días comenzó a tener entrevistas para anunciar que muchos programas no volverían a tener renovación de contratos. Desde entonces, el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) ha mantenido negociaciones con la Dirección del Secan, presidida por Erika Hoffmann, para encontrar una solución.
Hasta el momento, los programas que no renovarían sus contratos son cuatro de Radio Cultura (Música de dos orillas, conducido por Elbio López; El tungue lé, a cargo de Nelson Caula; Par de reinas, conducido por Marcela Turubich y Susana Maisonnave, y Parte del aire, a cargo de Aris Idiartegaray) y uno de Radio Uruguay, La máquina de pensar, conducido por Pablo Silva Olazábal, por el que se comenzaron a juntar firmas para evitar su baja.
En el sindicato temen la desaparición de Radio Cultura, debido a que se quedaría prácticamente sin programación, y por la no renovación de contratos, que en principio eran 11, pero ahora pasaron a ser nueve. Los dos que sí se renuevan es por motivos de salud de los trabajadores. Hoy, jueves 26, Sutre se reúne en asamblea para discutir la situación y evaluar la posibilidad de tomar medidas.
“Radios absolutamente relegadas”
Ayala no había querido dar declaraciones a la prensa sobre los motivos de su renuncia. Pero ahora sí lo hace con Búsqueda. “Quien marca las pautas de los medios públicos hoy, quien dirige el Secan y la televisión, tiene un proyecto que se enfoca en la priorización de la pantalla, del canal. Las radios están absolutamente relegadas. Y no es solo un problema presupuestal, sino de cómo se reparten los recursos dentro del sector. A las radios se les destina menos del 20% del presupuesto de los medios públicos”.
Para el exdirector las radios públicas tienen la obligación de llegar a todo el país, por eso impulsó el departamento informativo de Radio Uruguay. “Creo que las radios tienen mucho más potencial que la televisión, y Radio Uruguay llega a todos lados. Un enorme porcentaje de oyentes de radio, sobre todo del interior, lo hace desde el aparato, desde la onda. Pero además las radios deben hacer lo que los otros no hacen; la información no debe ser solo la de la agenda pública, sino que debe abarcar lo que no tiene lugar en medios nacionales. Me han dicho que la televisión penetra más que la radio, y es lo que se está haciendo hoy. Lo respeto, pero no lo comparto. Por eso di un paso al costado”.
También señala que el estudio móvil de las radios públicas no ha salido del departamento de Montevideo desde hace un año. “En diciembre del año pasado fue la última vez que fuimos a Atlántida. Este año no salió de Montevideo. No dudo de que el nuevo director va a intentar que eso vuelva porque no lo tiene ninguna otra radio”.
Ayala vive en Florida, donde ejerce su profesión de médico anatomopatólogo, y además coonduce el programa radial El baúl. Desde 1989, está al frente de Radioactividades, en Radio Uruguay, con Luis Ignacio Moreira. El programa hizo un paréntesis cuando lo nombraron director, pero ahora volvió al aire, en una coproducción sin retorno económico, algo que aceptó como forma de poder regresar a su pasión.