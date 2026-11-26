El nivel de conflictividad laboral registrado en 2026 será uno de los cuatro más bajos desde el año 1995 y el más bajo desde 2009. Esto “no responde a una tendencia lineal, sino a un patrón cíclico en el que los años de elevada intensidad conflictiva son seguidos por fases de moderación”, según el informe anual del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica a cuyo adelanto accedió Búsqueda .

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Desde el 1 de enero y hasta el 15 de noviembre hubo 88 conflictos laborales: 83 fueron sectoriales y cinco generales. Como consecuencia de los paros realizados se perdieron 582.621 jornadas de trabajo.

De acuerdo con estos datos, el índice de conflictividad global del año es de 32,3. Esta cifra representa un descenso pronunciado respecto al registro de 2025 (50,9) y es, después de 2004 (31,1), 2005 (25,0) y 2009 (30,2), la más baja de la serie que mide desde 1995.

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El informe de la Universidad Católica, que se presentará este jueves 26, insiste en que el nivel de conflictividad de este año “no supone una ruptura con la dinámica histórica del índice, sino que se inscribe en una de esas fases de baja intensidad” que suelen seguir a fases de alta intensidad, como la registrada en 2022 y 2023. Aunque falta relevar el comportamiento del último mes y medio, la distancia respecto a registros previos “permite sostener que 2026 se consolida como un año de baja conflictividad en perspectiva histórica”, señalan los autores.

La conflictividad estuvo concentrada principalmente entre junio y agosto. El mes de mayor intensidad fue agosto. Allí coincidieron un paro general nacional del PIT-CNT y un paro general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) para analizar el preacuerdo de su convenio colectivo .

Junio, el segundo mes de mayor conflictividad, estuvo marcado por otro paro general del PIT-CNT y por medidas tomadas en la enseñanza. En julio, en tanto, se produjo el pico de conflictividad sectorial por medidas tomadas en el marco de la negociación del convenio de la construcción y paros de los trabajadores de las empresas públicas en el marco de la Rendición de Cuentas, además de los reclamos “de los trabajadores tercerizados del Mides por atrasos salariales y el paro por tiempo indeterminado en la Terminal Cuenca del Plata (TCP)”.

Los paros desarrollados en estos tres meses explican el 73,1% del total de jornadas laborales no trabajadas en el año.

Las reivindicaciones salariales fueron la principal causa de conflictividad sectorial en 2026 y llevaron a la pérdida de 160.139 jornadas, el 51,3% del total sectorial. Las medidas del Sunca en la negociación de su convenio colectivo incidieron fuertemente en este resultado.

Paro y asamblea general del Sunca en plaza Primero de Mayo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

En 2025 la principal causa de conflictos habían sido las condiciones laborales, que esta vez quedaron en segundo lugar al representar el 27,8% de las jornadas perdidas. Para la Universidad Católica, este desplazamiento es coherente “con un año atravesado por la Undécima Ronda de Consejos de Salarios”.

Las reivindicaciones vinculadas al empleo, finalmente, representaron el 17,5% de la conflictividad sectorial.

Al analizar la conflictividad por sectores de actividad, el informe señala que la construcción fue la rama con mayor peso al concentrar el 43,8% de las jornadas no trabajadas, seguida por la administración pública (16,5%) y la educación (12,8%), “con conflictos asociados mayormente a reclamos presupuestales en el marco de la Rendición de Cuentas y episodios de violencia en centros educativos”.

Dos conflictos paradigmáticos

La Universidad Católica decidió analizar con mayor profundidad dos casos por considerar que se destacaron por “su duración, su alcance y las discusiones que abrieron”.

Por un lado, puso la lupa en el conflicto en TCP, la terminal especializada en contenedores del Puerto de Montevideo. Allí, según la Universidad Católica, “se puso en primer plano la relación entre la continuidad de un servicio de relevancia económica y el ejercicio del derecho a huelga”.

Este conflicto fue el de mayor duración del año: tuvo sus primeras medidas en octubre de 2025 y “en 2026 se extendieron desde el paro de febrero hasta la firma del convenio colectivo el 7 de octubre”.

El principal reclamo de los trabajadores era un incremento de los jornales asegurados por la empresa cada mes. El informe ubica la intervención del Poder Ejecutivo el 11 de setiembre con una resolución que estableció “servicios mínimos en la terminal” como “el rasgo más significativo del conflicto”. También señala que, tras la aprobación de la resolución, “la adhesión a los paros descendió a alrededor de la mitad de los trabajadores, lo que pone de manifiesto el peso de este instrumento sobre la capacidad de presión sindical”.

Otro aspecto destacado de este caso es que la mediación directa de la Secretaría de Presidencia fue clave para llegar a la firma de un convenio. El desenlace se dio a través de un acuerdo por cinco años, que fijó 21 jornales asegurados a partir de 2027 para quienes hoy tienen 20 y aumentos escalonados para las franjas inferiores, condicionados al cumplimiento de una cláusula de paz.

El otro conflicto paradigmático fue el que le permitió al Sunca conquistar una reducción de la jornada laboral en su convenio colectivo. Las negociaciones se extendieron durante 126 días y por paros nacionales y departamentales se perdieron 92.912 jornadas. Finalmente, el sindicato y los representantes empresariales llegaron a un convenio a cinco años con una transición gradual de 44 a 40 horas para 2030.

Lanzamiento de la campaña por la Reducción de la Jornada Laboral en la sede del PIT-CNT en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

El reclamo por una jornada menor se extendió a otros sectores, como la Confederación de Sindicatos Industriales, el sindicato metalúrgico y el portuario. “El Poder Ejecutivo sostuvo que el acuerdo de la construcción no constituye un modelo trasladable a otras ramas. Señaló que no se propone avanzar por vía legal, sino profundizar la discusión en el Consejo Superior Tripartito, con la incorporación de la academia, y creó una comisión de seguimiento para evaluar los efectos sobre la productividad del sector”, resume el informe.

Más adelante, apunta que la discusión nacional se “inscribe en un proceso regional más amplio”, que muestra, por ejemplo, una reducción gradual en Chile y Colombia por vía legislativa, de 45 a 40 y de 48 a 42 horas, respectivamente.

“La reducción de la jornada laboral se instaló como un eje de la agenda sindical, que comenzó a extenderse a otras ramas”, afirma el estudio en las conclusiones finales.