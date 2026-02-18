Ocho presidentes en diez años, el reflejo de la inestabilidad política en Perú

Una de las características que ha signado esta última década a Perú es la inestabilidad de su democracia, por la cual ninguna administración ha podido gobernar con comodidad y se han sucedido cambios consecutivos a partir de movimientos en el Parlamento.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La destitución de José Jerí, este martes 17, puso fin a un mandato transitorio de apenas unos meses . Jerí estaba al frente del Ejecutivo hasta las elecciones del 12 de abril y la asunción de nuevas autoridades en julio. Su salida, decidida por el hemiciclo, se suma a la de Dina Boluarte, que también dejó el cargo por decisión parlamentaria.

Tras cuatro meses en el poder Nueva destitución presidencial en Perú: cae José Jerí en vísperas de las elecciones generales

France 24 habló con Fernando Tuesta Soldevilla, analista político, quien explicó cómo es la anormalidad democrática en el país suramericano y sobre el siguiente mandatario interino a espera de las elecciones. “Jerí es parte de esta larga fila de presidentes sin poder. En sistemas presidenciales como el nuestro, donde es jefe de gobierno y jefe de Estado, es quien tiene más poder, pero eso ha cambiado en nuestro país”, afirmó.

Embed - Congreso de Perú destituye a José Jerí a dos meses de las elecciones • FRANCE 24 Español

“Hace diez años, el Parlamento o las coaliciones que lo conforman han quitado esa prerrogativa, no en términos de la Constitución, sino de la realidad. Quien manda, quien coloca o retira, es el Parlamento, como ha ocurrido el día de hoy”, agregó.

A partir de ahora, en medio de este sismo político, se debe definir quién será el octavo presidente de Perú en los últimos diez años. Todo esto en un marco donde se aproximan unas elecciones en menos de dos meses, motivo por el que “las agrupaciones quieren que esto no les afecte”, en palabras de Soldevilla.

Para las elecciones, también habrá renovación en muchos escaños dentro del Congreso: de los 130, 88 buscarán la reelección, un factor no menor en este contexto.

El analista también se refirió al futuro de los dos próximos jefes de Estado: el inmediato y el que gane las elecciones en abril.

#CongresoInforma | El Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobó las mociones de censura contra el presidente del Congreso de la República encargado de la presidencia de la República del Perú, José Jerí. pic.twitter.com/Jt4mC4WjUM — Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) February 17, 2026

Sobre el sucesor directo de Jerí afirmó que “no va a poder hacer mucho porque su mandato terminaría el 28 de julio”. Respecto al que se imponga en las urnas, estiró un manto de dudas sobre si va a poder gobernar con comodidad.

“Dependerá de qué tan fuerte sea en el Parlamento. Si no lo es, como en los últimos diez años, podemos seguir alargando este tipo de vida política de inestabilidad”, concluyó.

Embed - Perú en crisis: el presidente interino José Jeri es censurado por presunto tráfico de influencias

Diez años de turbulencias democráticas

Con la salida forzada de Jerí, que tenía solamente cuatro meses en el cargo, ya son siete los presidentes que han pasado desde 2016 sin poder completar el período constitucional de cinco años, siendo Ollanta Humala el último en conseguirlo.

Pedro Pablo Kuczynski asumió hace una década, pero no pudo pasar de marzo de 2018. En ese entonces y con una moción de “vacancia” (destitución) en marcha, decidió renunciar por las acusaciones de corrupción en torno al caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Su sucesor fue el vicepresidente Martín Vizcarra, que continuó con el ciclo político y también con la disputa con los parlamentarios, quienes lo destituyeron en noviembre de 2020 con la figura de “incapacidad moral permanente”.

En este frenesí, Manuel Merino -entonces presidente del Congreso y siguiente en la línea de sucesión- se hizo cargo del gobierno. Por Decreto Supremo anunció elecciones para 2021, pero debió renunciar a los seis días luego de unas violentas protestas masivas que se extendieron por cinco días y dejaron dos civiles muertos por la represión.

Quien condujo la administración y el proceso electoral fue Francisco Sagasti, un hombre designado por el Congreso, que concluyó el turbulento período de 2016 a 2021.

Embed - Perú: Castillo, condenado a 11 años de prisión por "conspiración para una rebelión"

Sin embargo, con unas nuevas autoridades elegidas democráticamente, la crisis no cesó y el derrotero de líderes continuó con Pedro Castillo. Ganador en las urnas, su administración estuvo rodeada de denuncias por corrupción.

Con una tensa relación con el Congreso, su punto final llegó en diciembre de 2022, después de que intentó disolver el hemiciclo ante una inminente moción de vacancia en su contra. El movimiento de Castillo, que también fue considerado un ‘autogolpe de Estado’, fue señalado de inconstitucional y no solo derivó en su destitución, sino también en su arresto.

Su sucesora (y predecesora de Jerí) fue Dina Boluarte, que agarró la cinta presidencial entre protestas y críticas por falta de legitimidad. Sin embargo, logró mantenerse en el poder hasta octubre de 2025, no exenta de cuestionamientos de corrupción y abuso de su posición.

Boluarte, primera mujer presidenta en Perú, también fue declarada de “permanente incapacidad moral” y fue destituida, dándole paso a Jerí, que selló su salida este martes.

Embed - 20 años de crisis política en Perú

Las mociones de vacancia y censuras, las armas principales del Congreso

La “vacancia por declaración de permanente incapacidad moral” es una herramienta que figura dentro del artículo 113 de la Constitución, impuesta en la versión de 1839. Si bien originalmente se refería a la imposibilidad física o mental, en la actualidad se ha deformado su significado por lagunas en su definición, derivando a castigar conductas éticas, hasta erigirse como el recurso que usa el Parlamento para destituir presidentes por la vía legal.

El artículo describe las variantes por las que puede quedar vacío el cargo de presidente, siendo la muerte, la renuncia o el abandono del puesto sin autorización los otros argumentos. Pero la vacancia por incapacidad es la única que depende exclusivamente del Congreso.

#CongresoInforma | Vencido el plazo para la inscripción de las listas de candidatos a la presidencia del Congreso de la República, se ha registrado las candidaturas de los congresistas:



Segundo Héctor Acuña Peralta

María del Carmen Alva Prieto

Edgard Cornelio Reymundo… pic.twitter.com/ijnjYwtaYA — Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) February 17, 2026

El proceso comienza con relativa facilidad, poniendo presión a un gobierno que no tiene más variantes que esperar la votación final o disolver el Parlamento, algo que profundiza la dinámica de tensión.

En el caso de la moción de censura, la herramienta por la que fue corrido Jerí, esta es una medida parlamentaria dirigida a aquellos que ocupan cargos de confianza, como es el presidente del hemiciclo, y su aprobación significa la interrupción inmediata de funciones.

A diferencia de la vacancia, no es un proceso constitucional por causas fijas y requiere menor cantidad de votos. En tanto permite que el destituido se reincorpore al Congreso nuevamente.

Con EFE y medios

FUENTE:FRANCE24