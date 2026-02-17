  • Cotizaciones
    Nueva destitución presidencial en Perú: cae José Jerí en vísperas de las elecciones generales

    El Congreso de Perú destituyó al presidente interino, el derechista José Jerí, cuando faltan dos meses para las elecciones generales. Se trata del octavo cambio presidencial en casi una década de inestabilidad política

    Personas sostienen carteles durante una manifestación en rechazo al presidente interino, José Jerí, frente al Congreso de Perú, en Lima (Perú).

    Personas sostienen carteles durante una manifestación en rechazo al presidente interino, José Jerí, frente al Congreso de Perú, en Lima (Perú). 

    El Congreso apeló a las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

    Jerí mantuvo un mandato de manera interina en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la mandataria Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

    Embed - Informe desde Lima: Jerí es destituido por el Congreso de Perú; no sobrevivió a mociones de censura

    La sombra del ‘Chifagate’

    Jerí había quedado en la mira del Congreso a raíz de la aparición de dos videos de seguridad que muestran visitas nocturnas suyas al empresario de origen chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, un hombre de negocios que, según medios peruanos, estaría vinculado al hermano de la expresidenta Boluarte, Nicanor, a su vez procesado por presuntos actos de corrupción.

    En el primero de esos videos, que corresponde al 26 de diciembre de 2025, se le ve entrar a medianoche, vestido con un abrigo con capucha, a un restaurante de comida china propiedad de ‘Johnny’. Iba con escolta presidencial y en compañía del ministro del Interior Vicente Tiburcio.

    El apelativo de ‘chifa’, con el que se conoce en Perú a este tipo de establecimientos, dio el nombre de ‘Chifagate’ a este nuevo escándalo político, que puso en vilo la presidencia interina de Jerí cuando llevaba apenas 100 días en el cargo, en sustitución de Boluarte.

    En el segundo video, Jerí es mostrado con lentes oscuros y chaqueta de la Fuerza Aérea Peruana, entrando junto a ‘Johnny’ en una tienda de artículos chinos, también propiedad de este.

    En su momento, el presidente interino trató de excusarse diciendo que planificaba junto al hombre de negocios los festejos del día de la amistad chino-peruana, que se celebraría por esos días, pero luego reconoció haber actuado de forma errada, aunque afirmó que no planificaba negocios ilícitos, como habían sugerido algunos sectores.

    Embed - ¿Qué es el ‘Chifagate’ y por qué Jerí está en problemas? | El Comercio

    Denuncias periodísticas habían afirmado que los encuentros tenían como propósito otorgar un contrato sin licitación, para que ‘Johnny’ dotara de sistemas de video vigilancia los autobuses de transporte público del país, como una forma de hacer frente a la fuerte inseguridad que vive Perú.

    La publicación de los videos abrió la puerta a la perspectiva de una nueva destitución en un país que ha visto desfilar a siete presidentes en los últimos nueve años, cuando congresistas de izquierda comenzaron a plantear la activación de mociones de vacancia en su contra.

    De acuerdo con la legislación peruana, estas mociones no podían tramitarse hasta marzo, pues el parlamento se encontraba en medio de un receso legislativo, pero podía reactivarse si se reunían las firmas de 78 de los 130 diputados.

    Esto se logró el 12 de febrero, en medio de la indignación de varias bancadas por la falta de respuestas satisfactorias por parte de Jerí para aclarar las denuncias en su contra.

    Otros señalamientos contra Jerí

    Desde el inicio del ‘Chifagate’, la Fiscalía activó otra investigación contra Jerí por presunto tráfico de influencias agravado, debido a un patrón de contrataciones irregulares de mujeres jóvenes luego de reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno.

    Medios locales como el canal Latina o la emisora RPP dieron cuenta de al menos cinco profesionales entre 29 y 38 años que fueron beneficiadas con órdenes de servicio y contratos en organismos públicos, como el seguro social, los ministerios de Educación y Ambiente o el mismo despacho presidencial, luego de visitas a Jerí.

    Por esta investigación, Jerí debía rendir declaración el 2 de marzo ante el fiscal interino de la Nación Tomás Gálvez Aladino.

    Sin embargo, él ha rechazado acusaciones de comportamiento erróneo y subrayó en un comunicado que “no se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven”.

    Más recientemente, un antiguo amigo de Jerí, Marco Antonio Cardoza, lo involucró en un presunto caso de violación ocurrido a finales de 2024, cuando ya el político de Somos Perú era congresista.

    Cardoza, quien se encuentra prófugo en Europa, señalado por este mismo caso, había pedido a la fiscalía en julio de 2025, poco antes de que Jerí asumiera la presidencia del Congreso, que lo procesara también a él, para determinar si estuvo involucrado.

    En su momento, Gálvez decidió archivar la denuncia, por considerar que no había evidencias suficientes para iniciar una investigación, pero ahora una periodista, Pamela Arroyo, ha publicado en sus redes sociales testimonios de Cardoza volviendo a poner el caso en el tapete.

    Embed - Perú: José Jerí se reúne clandestinamente con el empresario chino Zhihua Yang • FRANCE 24

    Inestabilidad política recurrente

    Desde 2016, cuando Ollanta Humala fue el último presidente peruano que logró culminar su periodo constitucional, siete mandatarios se han sucedido en el Palacio de Gobierno y seis han sido defenestrados antes de completar los cinco años.

    En los nueve años transcurridos desde entonces, se han producido las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski (que estuvo un año y ocho meses en el poder), Martín Vizcarra (dos años y siete meses), Manuel Merino (cinco días), Francisco Sagasti (ocho meses), Pedro Castillo (un año y cuatro meses) y Dina Boluarte (dos años y 10 meses).

    De ellos, Vizcarra y Castillo están encarcelados, junto a los también expresidentes Humala y Alejandro Toledo, mientras que Kuczynski aún sigue siendo procesado luego de haber cumplido tres años de arresto domiciliario, y tiene prohibición de salida del país.

    Embed - Perú: expresidente Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por corrupción • FRANCE 24

    Varias voces habían advertido sobre la necesidad de frenar la inestabilidad política, desde el embajador estadounidense Bernie Navarro hasta la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú (Confiep).

    “Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de Estados Unidos, sino del mundo, no es normal”, le dijo Navarro al diario Gestión.

    Embed - En los últimos 30 años, Perú contabiliza 6 presidentes acusados de corrupción

    Por su parte, la Confiep advirtió que “independientemente del resultado de las mociones en trámite, el país necesita preservar la gobernabilidad” y agregó que “la estabilidad institucional y la previsibilidad son condiciones básicas para el desarrollo”.

    La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva del partido Acción Popular y José María Balcázar del izquierdista Perú Libre son mencionados como probables sucesores de Jerí en caso de que prospere la destitución.

    El elegido estaría al mando durante las elecciones presidenciales de abril próximo y entregaría el cargo a finales de julio.

    Con EFE y AFP

