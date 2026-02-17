  • Cotizaciones
    martes 17 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Perú: El presidente José Jerí enfrenta una moción de censura y destitución

    El presidente interino peruano, José Jerí, negó cualquier delito durante su gestión y aseguró que puede ejercer el cargo pese a dos investigaciones en su contra.

    José Jerí.

    José Jerí.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A menos de dos meses de las elecciones generales, el Perú vuelve a entrar en una crisis de inestabilidad política, con otro presidente al borde del abismo de la destitución.

    El Congreso decide la suerte del presidente José Jerí, que asumió en octubre pasado luego de la destitución de Dina Boluarte. Votará si lo saca del cargo por acusaciones de corrupción.

    Leé además

    José Jerí, presidente interino de Perú.
    Perú

    ‘Chifagate’: el encuentro clandestino con un empresario chino que pone al presidente de Perú en la mira

    Por France 24
    El expresidente de Perú Pedro Castillo reacciona durante una audiencia este jueves, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en Lima (Perú). 
    Perú

    Perú: el expresidente Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de prisión por fallido golpe

    Por RFI

    Se le imputa haberse reunido en secreto con dos cuestionados empresarios chinos. Uno de ellos con millonarios contratos con el Estado y vinculado a constructoras señaladas de hacerse de obras públicas pagando sobornos. El otro, procesado por traficar con madera ilegal de la Amazonía.

    Embed - Perú en crisis: el presidente interino José Jeri es censurado por presunto tráfico de influencias

    Sobornos y contratación irregular

    También se le acusa por la contratación irregular por el Estado de al menos cinco mujeres que obtuvieron esos contratos después de visitarlo durante varias horas en Palacio de Gobierno.

    Buena parte de sus aliados de la derecha y ultraderecha parlamentaria le han soltado la mano. El fujimorismo lo sigue respaldando, pero eso no le alcanza.

    Los cálculos indican que la votación parlamentaria sería contraria al presidente de 39 años. Pero en un Congreso atomizado, con una docena de bancadas y con grupos en los que sus miembros suelen dividirse al votar, cualquier cosa puede pasar.

    Si Jerí cae, el Congreso elegirá a su sucesor entre uno de los legisladores, que se convertiría en el octavo presidente en 10 años.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Senado instalará comisión preinvestigadora por Cardama

    Senado instalará comisión preinvestigadora por Cardama

    Por Redacción Búsqueda
    Abu Dabi.

    Cuáles son los 26 mejores lugares para viajar este año, según ‘Forbes’

    Militares del Grupo Expedicionario de Marines de Estados Unidos, a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima en el mar Caribe, durante una operación contra el narcotráfico realizada en octubre por Southcom. 

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fernando Pereira en el acto del 55 aniversario del Frente Amplio. 
    Video

    El Frente Amplio busca evitar que el relato de que el gobierno es “tibio” se instale en sus bases

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage