Austoridad

El motivo de este invento es consecuencia de la decisión adoptada por el presidente, por razones de austeridad, de eliminar las fiestas de fin de año en todas las instituciones públicas, fueran de la importancia y representatividad que fueran, desde la Torre Ejecutiva hasta la Alcaldía de Cerro del Butiá, pasando por el Banco de Seguros (que parece que fue el que dio la nota y al que todos los demás entes públicos le deben la severa medida), la Prefectura Naval, la Intendencia de Flores, la policlínica de Capitán Tula y el Instituto de Bienestar Animal (qué culpa tienen los pichichos allí alojados para que les quiten un huesito del asado con el que, en esa fecha, ellos y los sacrificados cuidadores de animales desamparados festejaban el cambio de año).

Pero ta, como dicen los gurises, se acabaron las fiestas de fin de año pagadas por el Estado, es decir, por usted, yo y todos los demás “nabos de siempre”, con el descontado permiso de Tomás Linn, que nos definió a todos para siempre con su creatividad.

Lo del Banco de Seguros fue descripto en detalle por la prensa, tras haberse conocido la severa decisión gubernamental. No me acuerdo si sirvieron caviar, pero, si no hubo caviar, fue lo único que faltó en el menú. Canilla libre de todo lo masticable y bebestible que se les ocurra, por un importe de algo así como 150.000 dólares (vintén más, vintén menos), para que todo el Directorio, las gerencias, los encargados de sección y hasta los más humildes servidores de la institución brindaran por un feliz año nuevo, habiendo sido esta la última vez que lo hicieron (financiado por el BSE, claro), y ni se lo imaginaban en ese momento.

Han trascendido algunas (muy justificables) reacciones de otras entidades públicas que (por lo bajo, claro), a falta de saladitos, mastican la bronca de tener que suspender una celebración tan apreciada y esperada por todo el personal a lo largo —muy laaargo— del año.

En la Comisaría de la 7ª sección de Lavalleja, ubicada en Rincón de Curuguatí, el subcomisario Braulio Teper Sigo le contó a uno de nuestros periodistas (en confianza y con el pedido de no revelar las fuentes) que la fiesta de fin de año es un símbolo de la convivencia pacífica de nuestra sociedad, en la que celebran juntos represores y delincuentes, brindando por un nuevo año con menos castigos y más amistad y compañerismo. Don Braulio contó que ellos a esa altura del año siempre tienen dos o tres presos en los calabozos, y que ya el 30 de diciembre sacan de la celda al que es mejor asador y desde ese día va preparando la celebración, juntando la leña, armando el fuego y eso. Ya el 31 mismo —agregó el jerarca policial— se saca de la celda a los restantes y entre todos, policías y presos, ponemos la mesa, servimos el vino o la cerveza y brindamos por que en el año siguiente las celdas estén vacías y haya armonía entre todos los habitantes de Rincón de Curuguatí. Todo eso —explicó el entrevistado secreto— se financia con una partida que maneja el comisario, que son fondos para artículos de limpieza, arreglos edilicios y otras cosas, cosas chicas para el mundo pero grandes para mí, como dice el poema Mi tapera de don Elías Regules, que aquí nos toman por medio brutos, pero somos tan ilustraos como el mejor —concluyó—.

También supimos que la carne para el asador la tenían en un freezer de la cocina de la comisaría y que era fruto de un delito de abigeato llevado a cabo por dos de los presos, carne que fue confiscada en el momento del delito, pero que nunca fue reclamada por el Juzgado ni la Fiscalía, y no la iban a dejar echarse a perder sin aprovecharla.

Casos parecidos a éste, no tanto en el contenido del operativo —fiesta de fin de año— sino más bien en la protesta por tanta injusticia, se dieron por ejemplo en la Junta Departamental de Montevideo. Tras una profunda revisión de los haberes recaudados por los curules, luego que devolvieran todo lo cobrado en el año por concepto de secretarios y asesores por pases en comisión, monto que fue utilizado para pintar la fachada del edificio de la Junta y pagar catorce años de contribuciones inmobiliarias adeudadas, una investigación policial descubrió en un banco una cuenta registrada bajo el título “Fondos de Reserva 31/12”, en la cual los ediles tenían depositada una suma de casi 100.000 dólares para ser destinada a la fiestita de fin de año. La misma les fue confiscada, para la tristeza y desazón de todos los ediles montevideanos, que se aprestan a vivir tiempos difíciles y por ellos querían brindar a fin de año.

Mientras tanto, se confirmó asimismo que las más altas autoridades gubernamentales pasarán las fiestas sin festejos a cargo del Estado, para cumplir fielmente con la medida adoptada.

No obstante, trascendió que ya hay pasajes reservados para el presidente, el secretario y el prosecretario de la Presidencia y los ministros Negro, Castillo y Lubetkin en la semana previa a fin de año. Se trata de pasajes a Roma, donde Lubetkin los invita a todos a tomar un aperitivo en su residencia del Trastévere. Tras dormir en Roma, viajarán al día siguiente a Palestina, invitados por el embajador Carámbula, quien brindará al grupo una cena de fin de año, que financiará de su propio bolsillo, el cual se ha agrandado con el generoso sueldo que le pagamos usted y yo y los nabos de siempre y que él cobra para llevar a cabo su importante misión diplomática.