Bebés a la carta

Aunque la Organización Mundial de la Salud concluyó que crear bebés editados genéticamente era algo “irresponsable”, es claro que hay una falta de normas internacionales sobre la manipulación del ADN

Silicon Valley quiere entrar en la industria de la biomedicina y de la fecundación in vitro, y esta gente no se anda con chiquitas: dicen estar creando la sociedad del futuro. Y claro, un gran negocio asociado. Ellos, Genomic Prediction, Orchid, Nucleus Genomics, Preventive y Herasigh, ofrecen a los futuros padres la posibilidad de editar la genética de su hijo de la mano de una tecnología que selecciona los embriones a utilizar en la fecundación. ¿Con qué criterio se hace la selección? Puede ser en función del coeficiente intelectual o del color de ojos o de una menor propensión a la diabetes. O un largo etcétera. Por una módica suma que ronda los US$ 45.000 ya se podrían elegir los embriones que se implantarán en el útero de las madres al gusto de los consumidores y mediante CRISPR-Cas9. ¿De qué se trata? De una técnica que permite modificar de forma sencilla cualquier secuencia del genoma humano; cambiar, insertar o eliminar secuencias de ADN. El equivalente al “copio y pego” de la edición, por lo que se la llama “la tijera genética”.

Fue desarrollada por el chino He Jianku, que en 2018 editó la genética a unas gemelas para evitar que padecieran el VIH. El científico fue condenado a tres años de cárcel y criticado por la Academia de Ciencias de China, que dijo que tales manipulaciones en embriones humanos suponen problemas técnicos, todavía no resueltos, que podrían generar riesgos imprevistos, y que violan el consenso de la comunidad científica internacional. Y sí, da escalofríos solo pensar que una modificación genética imprevista o errada podría transmitirse de generación en generación e introducir cambios permanentes en la raza humana. Si bien éticamente no sería igual usar esta técnica para evitar enfermedades que para buscar la belleza o la inteligencia, los riesgos que entraña son los mismos. De una forma u otra, el producto final no deja de ser un bebé de diseño.

Un poco perturbador, sí.

Entre el 1% y el 4% de los bebés de los países desarrollados nace por fecundación in vitro, y es lógico sospechar que estamos a un paso de que la selección embrionaria se convierta en rutina. Los padres que puedan pagarlo optimizarán la salud, la inteligencia y la apariencia de su futuro hijo. Y si esto de hacer bebés a la carta es verdad, ¿qué será de los niños “normales”? ¿Qué lugar tendrán en una sociedad donde solo algunos podrán permitirse hijos supergenios, con menores posibilidades de contraer cáncer o más bonitos?

Alexander Huang, el millonario tecnológico más joven de la historia, dice que va a esperar antes de tener hijos, al menos hasta que se sepa más del desarrollo de Neuralink, de Elon Musk. El proyecto, que puede tener un impacto notable en el desarrollo cognitivo de los niños, prevé interfaces cerebro-ordenador a través del implante de chips u otras formas de conexión con dispositivos digitales. “Cuando tengamos Neuralink y otras tecnologías, los niños que nazcan con ellas aprenderán a usarlas de formas increíbles”, aseguraba el fundador de Scale AI. También dice que es imprescindible que ampliemos las capacidades neuronales humanas, porque estamos en una carrera con la IA en la que la tecnología va más rápido que nosotros. Y qué mejor que hacer niños conectados a una computadora, razona Huang.