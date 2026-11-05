El gobierno de Orsi, entre las ‘Bases programáticas’ y el ‘Compromiso por el país’

En una columna anterior sostuve que el Frente Amplio tiene, desde 1994, dos programas: el que discuten y aprueban sus militantes, y el que el candidato presidencial presenta a la ciudadanía durante la campaña. También he dicho que entre los grandes bloques uruguayos las diferencias son menores de lo que sugiere el ruido de la competencia electoral. Quiero poner ambas afirmaciones a prueba. Para eso, comparé sistemáticamente tres documentos: las Bases programáticas 2025-2030 elaboradas por el Congreso del FA, las 63 prioridades de gobierno aprobadas por el Consejo de Ministros en marzo de 2025 y el Compromiso por el país que firmaron los cinco partidos de la coalición republicana en noviembre de 2019.

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La primera constatación es que siete de cada 10 de las 63 medidas de gobierno ya estaban en el programa del Congreso. Unas 28 aparecen en las Bases programáticas casi en los mismos términos: entre ellas, duplicar los recursos para vivienda, retirar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior, crear el Ministerio de Justicia y construir Casupá. Otras 17 recogen un tema de las Bases programáticas con un instrumento o una meta nueva (las Becas Butiá multiplicadas por cinco, el aumento de 50% de la Tarjeta Uruguay Social). Pero casi 30% son nuevas.

La segunda observación refiere a lo que quedó por el camino. No pasaron a las Prioridades de gobierno varias propuestas propias de partidos de izquierda y de la tradición frenteamplista. En materia tributaria, el fortalecimiento de la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio, y la reducción del IVA a los bienes de primera necesidad. En materia laboral, la jornada de 40 horas semanales y el fortalecimiento de la negociación colectiva. En seguridad social, el acceso a la jubilación a los 60 años y un pilar de ahorro “no lucrativo”, que las Bases programáticas proponían llevar al Diálogo Social. En política económica, la planificación estratégica del Estado sobre la base de las empresas públicas y la protección de la industria nacional “por sobre los intereses de las transnacionales”. En derechos humanos, el pasaje a tribunales de honor de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. De todos modos, varios de estos asuntos reaparecieron durante la gestión: por ejemplo, el Diálogo Social retomó varias de las propuestas originales.

Algunas de las medidas agregadas por fuera de las Bases programáticas van en una dirección diferente. La regla fiscal, que el programa del Congreso no menciona, pasó a ser un compromiso de gobierno. La única medida tributaria de alcance general de las 63 es implementar el impuesto mínimo global de 15% acordado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En seguridad, las Bases hablaban de policía de proximidad, profesionalización y derechos humanos; las Prioridades agregaron 2.000 nuevos cargos policiales, 20.000 cámaras de videovigilancia y un plan de “respaldo al trabajador policial”. Un dato elocuente: de las 18 medidas que no figuran en las Bases programáticas, ocho tienen contraparte en el Compromiso por el país de 2019.

Paso al segundo contraste. De las 63 prioridades del gobierno de Orsi, 17 ya estaban prácticamente en los mismos términos en el documento de la coalición republicana: entre ellas, la regla fiscal, la recuperación de las comisarías, el cuidado del trabajador policial o la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos. Otras 24 se le parecen, con matices de magnitud o de diseño institucional. Solamente 22 son nuevas (35%). Lo más llamativo: ninguna de las 63 prioridades contradice explícitamente alguno de los 174 compromisos de la coalición.