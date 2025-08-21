Frente Amplio: el pleito entre el programa y la plataforma electoral

Una de las razones por las cuales la democracia uruguaya a lo largo de estos años ha conservado su prestigio (dentro y fuera de fronteras) es que sus partidos se han tomado muy en serio el proceso de elaboración programática

Suele decirse que lo prometido es deuda. Esto, que vale en la esfera privada, es absolutamente crucial en la esfera pública. La democracia representativa tiene sentido y puede conservar su legitimidad en la medida en que exista un alto grado de correspondencia entre lo prometido en las campañas electorales y lo realizado (o, como mínimo, intentado) durante el gobierno. Lo que se promete en las plataformas electorales debe ser visto como un contrato que establece qué obligaciones deberá cumplir el representante popular en caso de ser electo. La elaboración y la difusión de plataformas electorales es, por tanto, una práctica crucial en las democracias de buena calidad.

El caso uruguayo confirma esta conclusión general. Una de las razones por las cuales la democracia uruguaya a lo largo de estos años ha conservado su prestigio (dentro y fuera de fronteras) es que sus partidos se han tomado muy en serio el proceso de elaboración programática. La elección de 1971 fue, en este sentido, un punto de inflexión decisivo. Todos los partidos dieron un salto de calidad desde el punto de vista de la elaboración de sus propuestas programáticas. Es posible que las dos propuestas más recordadas sean las Bases Programáticas de la Unidad del Frente Amplio (FA) y Nuestro Compromiso con Usted, del wilsonismo. Pero tanto el pachequismo como la lista 15 del Partido Colorado elaboraron planes de gobierno detallados.

Luego de la dictadura el giro programático de la representación política en Uruguay se profundizó. Blancos y colorados procuraron crear fundaciones (think tanks) para facilitar la cooperación de expertos leales a cada partido con los dirigentes políticos. El Instituto Manuel Oribe, instalado por Luis Alberto Lacalle Herrera, fue la experiencia pionera. En el FA, mientras tanto, a medida que la coalición de 1971 se fue convirtiendo en un partido político propiamente dicho (con estatutos, organismos y autoridades comunes), el proceso de elaboración programática fue incorporando cada vez más intensamente a delegados de los comités de base.

A partir de la creación del Encuentro Progresista en julio de 1994 la cuestión programática en la izquierda frenteamplista se volvió más compleja. El FA siguió apostando, y cada vez más, a los delegados de las bases para elaborar, primero, y aprobar en el congreso, después, su programa de gobierno. Pero la ampliación de la política de alianzas encarnada en la figura de Tabaré Vázquez supuso la autorización implícita a la elaboración de una plataforma electoral relativamente diferente de las propuestas aprobadas por los militantes en el congreso. En otras palabras, el bloque de izquierda pasó a tener dos propuestas programáticas diferentes: las bases programáticas aprobadas por el Congreso del FA y la plataforma electoral del FA y sus aliados.

Esta práctica persiste hasta el día de hoy porque le permite al FA canalizar las preferencias de sus bases y, al mismo tiempo, soltar lastre programático durante la campaña electoral de modo de sintonizar, si así lo decide su fórmula presidencial. Ambos objetivos son muy importantes para cualquier partido que tenga vocación de gobierno: conformar a los “creyentes” y convocar a los indecisos. Pero funciona mucho mejor en tiempos de campaña que cuando llega la hora de gobernar. Una vez en el gobierno la tensión entre el programa (y las expectativas) de las bases y la plataforma electoral difundida durante la campaña puede (y suele) volverse un problema. Esto es exactamente lo que está pasando con la famosa discusión del impuesto a los ricos.