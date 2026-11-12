El triunfo de la inteligencia

Etimológicamente, el término inteligencia alude a “la cualidad de quien sabe escoger entre varias opciones”. Proviene del latín intellegere, formado por inter (entre) y legere (leer, escoger). Así, ser inteligente es saber elegir la mejor alternativa entre varias y también saber leer entre líneas. El pasado 25 de octubre, el pueblo brasileño supo “leer entre líneas” en un proceso electoral sin precedentes.

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El segundo turno de las elecciones presidenciales fue una instancia marcada por la incertidumbre, después de una primera vuelta en la que el candidato de ultraderecha llevó una ventaja de casi dos puntos frente a Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido dos Trabalhadores (PT). El antecedente era claro: en la historia política reciente de Brasil, ningún candidato que hubiera quedado segundo en el primer turno había logrado después ganar el balotaje. Las tres semanas que transcurrieron entre la primera y la segunda vuelta (el período entre el 4 y el 25 de octubre) estuvieron cargadas de (des)información y ansiedades, marcando una lucha histórica por la democracia.

En primer lugar estuvieron las movilizaciones estudiantiles, que comenzaron al día siguiente de la primera vuelta y surgieron de manera bastante espontánea. Impulsadas por estudiantes en Río de Janeiro, se extendieron luego a San Pablo, Bahía y muchas otras ciudades. No se trataba solo de un asunto partidario, era otra cosa la que estaba en juego: ante la posibilidad de una nueva concentración autoritaria del poder, una parte importante de la sociedad brasileña decidió ponerse en movimiento. Estudiantes, artistas, movimientos sociales y ciudadanos que no necesariamente comparten todas las ideas de Lula encontraron un motivo común para movilizarse: impedir el retroceso autoritario en Brasil y asumir la defensa de la democracia como una responsabilidad propia. Mientras tanto, América Latina y el mundo entero observaban expectantes, porque lo que estaba en juego iba a marcar el rumbo de la política internacional.

El domingo 18 de octubre, se realizaron actos multitudinarios en apoyo al presidente Lula en aproximadamente 500 ciudades brasileñas. Ese día, por ejemplo, el evento en Copacabana, Río de Janeiro, fue convocado por el músico Caetano Veloso y contó con la presencia de Djavan y otros grandes artistas. El mismo día, en Salvador, la música Daniela Mercury convocó a cientos de miles de personas y cantó junto con Gilberto Gil y otros artistas de la región. Así, la democracia se defendió celebrando, con baile, música y canto; se defendió marchando y ocupando el espacio público.

Mientras tanto, el mismo día, durante un acto en apoyo al candidato de ultraderecha en la avenida Paulista, en San Pablo, un grupo de manifestantes marchaba con un inflable gigante con forma de misil que decía, escrito en inglés con letras negras: “ Trump nuke Brazil ” (algo así como “Trump, tirá una bomba nuclear en Brasil”).

Esas dos imágenes contrastantes —el baile, por un lado, y el misil pidiendo bomba, por otro— son, sin duda, un buen ejemplo del espíritu que reinaba en el ambiente y tal vez un buen resumen de las dos posturas que estaban en juego. Por un lado, la defensa de la diversidad, de la educación pública, de los derechos conquistados, de la soberanía nacional y de la posibilidad de vivir en una sociedad plural. Por el otro, violencia, intolerancia y entrega del país y sus riquezas a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la campaña se jugaba también en las redes, y el fenómeno “Ejército de Lula” (el canal de WhatsApp promovido por el diputado del PT André Janones) fue realmente impactante. Con más de 10 millones de seguidores, Janones logró movilizar a millones de personas reales (no bots) para quebrar el poder de los algoritmos controlados por la empresa estadounidense Meta (dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp), acusada de un trato desigual durante la campaña, en favor del candidato ultraderechista. A fuerza de disciplina, los “soldados de Lula” le ganaron la pulseada al gigante tecnológico. Finalmente, este martes 10 de noviembre, el Tribunal Superior Electoral de Brasil impuso a Meta una multa de aproximadamente 1,3 millones de dólares por incumplir órdenes de trato igualitario en sus plataformas.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva se basó en una estrategia que logró traducir la participación masiva en redes sociales en persuasión persona a persona, movilización callejera e incluso transporte de votantes a las urnas el día del balotaje, mientras los operadores de la ultraderecha retenían los ómnibus en los garajes y dejaban a la ciudadanía esperando horas en las paradas sin poder llegar a los circuitos de votación.

Finalmente, fueron los votos de las personas viejas y de las personas jóvenes, de las personas en situación de discapacidad, de las comunidades indígenas, de la población afrobrasileña, de las mujeres, de las comunidades LGBTIQ+ y de las personas de derecha que defienden con convencimiento la democracia los que lograron lo que parecía imposible: que en un país gigante como Brasil perdieran el autoritarismo, la violencia y la manipulación, y ganaran la democracia, el respeto y la diversidad. Tristeza tem fim.