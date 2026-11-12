El ‘true crime’ llegó al Goncourt

Es un género que obliga a los lectores a ir con pies de plomo; el asesinato vende y el fenómeno masivo suele convertir en morbo sensacionalista la vida de los implicados, cruzando límites éticos y morales, que deberían ser lo que son, límites

Los franceses son gente de tradición y los rituales centenarios que acompañan al Premio Goncourt —el más prestigioso de la literatura francesa— son uno de los más perfectos ejemplos de ello. Es que los hermanos Edmund y Jules Goncourt, aunque escritores y críticos de arte, fueron parte de esa estirpe de estetas que solo la Francia del siglo XIX o la Inglaterra victoriana eran capaces de producir. Dos dandis aristocráticos, tan cultos como sibaritas que, entre ostras y champán, no dejaban títere con cabeza ni libro sin criticar. La muerte de Edmund en 1896 selló por testamento el futuro de la literatura en francés, al instaurar el premio y nombrar a los 10 primeros jurados, los que debían almorzar una vez al mes para debatir sobre libros y elegir a fin de año el mejor. Había nacido la Academia Goncourt, la que desde 1903 erige reputaciones comiendo, y que no sin ironía premia a los elegidos con 10 euros. No siempre fue así, pero como ganarlos asegura superventas y decenas de traducciones, los 10 simbólicos euros (que antes eran 50 francos) continúan encarnando lo que podríamos llamar “el espíritu Goncourt”. De igual modo lo encarna que desde 1914 el almuerzo sea en el restaurant Drouant, a pasos de la Ópera Garnier, y que una vez anunciado al ganador se lo espere para el postre y el champán. Fue así que en 1919 el que corrió a sentarse a la mesa fue Marcel Proust, en 1954 Simone de Beauvoir, en 1993 el libanés Amin Maalouf y este 2026 Philippe Jaenada (Francia, 1964).

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Su novela se llama L’inconnue du quai de Javel (La desconocida del muelle Javel) y es una no ficción que se inscribe en el género true crime (o de crímenes reales). Fue editada por Flammarion y se acaba de anunciar que la edición en español estará a cargo del prestigioso sello catalán Libros del Asteroide, en principio, para el otoño europeo de 2027.

Jaenada reconstruye la historia de Louise Cansot, una joven modelo de Montparnasse que el 6 de setiembre de 1949 fue hallada estrangulada a la vera del Sena. En su momento la policía identificó a cuatro sospechosos, pero dado el contexto del París de posguerra y la “dudosa” reputación de la fallecida, la investigación se cerró rápidamente y el crimen quedó impune.

Quizá pueda resultar extraño que a más de 75 años alguien desempolve una investigación policial para, al estilo del inspector Maigret de George Simenon, descubrir al asesino, pero el true crime parece no tener límites. Desde que en los años 60 Truman Capote abrió la brecha con su A sangre fría, el torrente no ha cesado de crecer con verdaderas joyas narrativas como La canción del verdugo de Norman Miller (premio Pulitzer, 1980) o, más cerca en el tiempo, El adversario de Emmanuel Carrère. El cine y la televisión no se han quedado atrás, las grandes cadenas ofrecen canales de 24 horas y prestigiosas plataformas como HBO han tenido éxitos planetarios, como por ejemplo la apasionante The Jinx, en la que el asesino confiesa a cámara y termina arrestado en vivo. Y no olvidemos que hace pocas semanas se estrenó en el prime time de HBO La mascare de Flores, del argentino Juan José Campanella.

En una palabra, no puede llamar la atención que el true crime haya llegado al Goncourt. En todo caso, lo que importa es que al ser el más exigente galardón de las letras francesas y uno de los referentes de la literatura internacional, se está premiando un libro de calidad y esto —más allá de gustos personales— no es un detalle menor. Y no lo es, porque este es un género que obliga a los lectores a ir con pies de plomo; el asesinato vende y el fenómeno masivo suele convertir en morbo sensacionalista la vida de los implicados, cruzando límites éticos y morales, que deberían ser lo que son, límites.