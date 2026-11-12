El manual presidencial

Hay dos aspectos que son centrales en la liturgia política: las señales y los tiempos. Manejarlos de la mejor manera es lo que termina haciendo la diferencia. Al menos eso es lo que dicen los que saben, los que han dedicado su vida al proselitismo y a la gestión pública y que han logrado acceder a los principales lugares de poder a través del voto. Los que llegaron a presidentes, por ejemplo. O los que no pudieron, pero que sí lideraron o lideran a sus partidos o a sus sectores políticos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La política y la ansiedad hacen mala junta, aseguran. Hay que tener mucha paciencia, recomiendan. Cuesta pero es el mejor camino, por aquello de que “en política el que se precipita se precipita” que decía a principios del siglo pasado el expresidente y líder colorado José Batlle y Ordóñez. Hacer un seguimiento de la realidad día tras día, pero tomar las decisiones en el momento justo y enviar las señales solo cuando sea oportuno hacerlo.

Parece que ese es un consejo que suelen pasarse de uno a otro los presidentes. Buena cosa el diálogo fluido entre mandatarios y exmandatarios, sean del partido político que sean, algo que se da en pocas partes del mundo. Esto no quiere decir que no sean adversarios en algún momento de sus carreras políticas, pero nunca enemigos. Se respetan porque saben que la institucionalidad está por encima de las personas. Y son prudentes, no hacen locuras cuando están ejerciendo sus cargos. Al menos así ha sido hasta ahora y eso también se transmite de banda presidencial en banda presidencial. Uruguay no tiene espacio para aventuras e irresponsabilidades.

Hay una persona que ocupa un rol protagónico en ese club de presidentes durante los últimos años, primero como protagonista y luego como consejero. Su figura y su liderazgo están asociados a la difícil restauración democrática a mediados de los 80, pero también a las décadas que vinieron después. Se trata del dos veces primer mandatario y líder colorado Julio Sanguinetti . Primero como presidente entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000, y después como expresidente siempre ha tenido un rol político activo en público pero también, y muy especialmente, en privado, en el mano a mano con varios de los dirigentes importantes que lo sucedieron.

Algunos lo acusan de ser uno de los responsables de la debacle electoral del Partido Colorado en las elecciones de 2004, cuando esa colectividad política obtuvo la peor votación de su historia. Aseguran que con Jorge Batlle, que era el entonces presidente de la República, fueron los causantes de la estampida de votos colorados hacia el Frente Amplio y también hacia el Partido Nacional, la mayoría de los cuales nunca volvieron a la colectividad política fundada por Fructuoso Rivera.

Pero más allá de ese debate político histórico, que está muy lejos de saldarse, bastante después de que esa caída electoral colorada ocurriera, el expresidente colorado sigue siendo un gran protagonista de la coyuntura actual. Cumple con la condición única de haber sido el principal socio del expresidente Luis Lacalle Pou en el anterior gobierno de la coalición republicana y de hoy tener un diálogo muy fluido y brindar su apoyo y sus consejos al presidente Yamandú Orsi, por más que fue elegido por la orientación política contraria a la suya. Ha estado muy cerca del anterior presidente y lo sigue estando del actual, y eso habla muy bien de él.

Sanguinetti también cultivó una relación cercana con el expresidente José Mujica durante sus últimos años de vida y ambos realizaron varias actividades públicas, además de una larga entrevista conjunta para un libro, escrito por los periodistas Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro. Tanto Sanguinetti como Mujica supieron manejar muy bien a lo largo de su carrera política las señales y los tiempos, y es probable que así se lo hayan transmitido a sus sucesores.

Pues ahora es el tiempo de Orsi y parece haber aprendido muy bien esas lecciones. Hace casi dos años que es presidente y ha sido un tiempo suficiente como para sacar una serie de conclusiones y actuar en consecuencia. Está mostrando a su entorno que se vienen cambios y que en todos ellos estará él decidiendo y asumiendo un mayor protagonismo. Como corresponde.

Las encuestas este año no le dieron bien al gobierno y tampoco al presidente. La aprobación disminuyó y aumentó el descontento. Orsi dijo más de una vez en público que llevaba registro de esos datos y que los tiene en cuenta, pero no ha realizado cambios importantes en algunas de las formas de gobernar ni tampoco en las principales jerarquías.

Ahora sí parece que se vienen. Hace un tiempo que se viene conversando sobre estas movidas en algunas oficinas de la Torre Ejecutiva y estos parecen ser los momentos adecuados. Cambió el viento. La exitosa visita del papa León XIV, con un discurso de Orsi muy halagado por propios y ajenos, los resultados en las elecciones de Brasil y Estados Unidos y lo que está ocurriendo en Paraguay generaron una coyuntura favorable. Coinciden tiempos y señales, y actuar ahora es lo que recomienda el manual presidencial, ese al que Orsi suele prestar mucha atención.

En esa línea parece ubicarse el cambio informado la semana pasada por Búsqueda. El protagonista es Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia, y lo que informa el artículo en cuestión es que en el Poder Ejecutivo están evaluando trasladarlo al Ministerio de Defensa. En su lugar quedaría Sergio Pérez, un abogado que ahora dirige la Oficina Nacional de Servicio Civil y que es muy allegado a Orsi, ya que trabajó junto con él en la Intendencia de Canelones.

“El presidente está decidido a marcar la cancha con mucha claridad”, definió una fuente muy cercana a Orsi. Contó, además, que se van a producir otros cambios similares dentro de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo, que pueden incluir a algunos ministros.

Nadie se puede llamar a sorpresa. Era algo que reclamaban casi todos los analistas y también algunos referentes políticos. Sostenían que era necesario que el presidente “diera un portazo” en algún momento, que dejara en claro en público de una manera más nítida y concluyente quién manda. Otros, principalmente opositores, hablaban de que había jerarcas de la Torre Ejecutiva que manejaban el poder a sus espaldas y muchas otras cosas más sobre su supuesta falta de autoridad. Pues despejar esas dudas parece ser lo que se divisa en el horizonte.

Cómo le saldrá la jugada está por verse. Puede servirle como para tratar de afianzarse más y avanzar en la agenda que quiere concretar desde otro lugar, o quizás no cambie demasiado la actual realidad política y deba seguir cuesta arriba en la montaña que le puso por delante la mayoría de la opinión pública. Pero lo que es seguro es que no hacerlo es peor. Y este parece ser el momento justo.