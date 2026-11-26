El único tren de pasajeros que le queda a Uruguay va y viene dos veces por semana entre Tacuarembó y Rivera. En invierno, todavía es noche cerrada cuando la locomotora se enciende para recorrer unos 120 kilómetros. Es raro. En un país macrocéfalo y centralista, ese único convoy resiste; no por su valor testimonial, sino porque salva del aislamiento a varios pueblos.

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El Tacoma, como se conocía antes al tren del norte, nunca conectará con Montevideo, por más que a lo largo del país se extiendan cerca de 3.000 kilómetros de vías, en su mayoría cubiertas por pastizales. Jamás llegará a la Estación Central, ni siquiera en una distopía de rebelión de las máquinas. De hacerlo en estos días, su destino sería una ruina, aunque antes atravesaría con asombro la antigua playa de maniobras, convertida en depósito de miles de autos prontos para salir a la cancha porque al puerto ya no le alcanza el lugar.

La madre de las estaciones uruguayas cerró en 2003, luego de un largo declive iniciado en 1987, cuando el primer gobierno de Julio María Sanguinetti redujo el servicio de pasajeros casi a la nada. A fines de los noventa se lanzó el Plan Fénix con titulares que hoy dan pudor: se prometía reconvertir el edificio en un shopping y centro cultural abierto las 24 horas, con museo interactivo y sala de espectáculos para 3.000 personas...

Para 2003 las promesas se esfumaron. El premio consuelo fue una terminal más chica y alejada del Centro para recibir a los pasajeros que aún llegaban desde 25 de Agosto y localidades cercanas. Desde entonces, cada tanto se anuncia algún proyecto para la estación; por lo general, de todo menos recibir trenes. Algunas de esas ideas, sometidas a un test de delirio, hubieran quedado fuera de escala. Además, venían mezcladas con promesas como el Tren de la Costa o el Metro de Montevideo. Basten dos titulares para aquilatar la distancia entre aquellas fantasías y el mundo tal cual es: “El Tren de la Costa está en camino de convertirse en realidad. AFE prepara licitación” (El País, marzo de 1999) o “Empresas chinas presentan a Presidencia un plan para ‘reconstruir el ferrocarril’ en tres años y arreglar sin costo la Estación Central” ( Búsqueda , febrero de 2014 ). En la jerga popular, a eso se lo llama vender humo; así lo define también Marcelo Benoit, integrante del Grupo de Pasajeros en Defensa de la Estación Central. Y no era precisamente el humo de las locomotoras.

¿Pero en qué está hoy la estación? Luego de más de dos décadas de litigio , el pasado 19 de marzo la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, anunció la recuperación del bien para el Estado. Después de tanta esperanza puesta en inversiones privadas, la noticia sonó a canción de paz: el hijo había vuelto a casa. La ministra fue prudente, lo cual se agradece. Recién ahora el Estado puede instrumentar un proyecto; todo lo anterior eran castillos en el aire porque, sin resolución judicial, cualquier iniciativa quedaba condicionada por la incertidumbre.

Han pasado varios meses desde la buena noticia. Al 2026 le quedan un mes y días; al actual gobierno, tres años. Es poco tiempo frente a 20 años de pleitos judiciales. ¿Se logrará avanzar? Hoy existen más de 10 iniciativas sobre la mesa, pero lo más interesante es que gana fuerza una idea simple y de sentido común: devolverle a la estación su uso original, al menos en parte.

Esa premisa ya estaba en las propuestas presentadas al MTOP en 2019, luego de un llamado ministerial para repensar el predio y la playa de maniobras. En aquella convocatoria se recibieron desde bosquejos sin presupuesto hasta trabajos de buen nivel técnico, uno de ellos firmado por los arquitectos Augusto Alcalde y Federico Arrosa, cuya idea fuerza consistía en restituir el ferrocarril y vincular la estación con la terminal de Tres Cruces a través de una línea de trolebuses. Por ese entonces, también hubo una movida de la Facultad de Arquitectura en el propio edificio para debatir su futuro, y recientemente, en un ciclo sobre patrimonio, el artista Alfredo Ghierra volvió a defender la vocación ferroviaria del edificio. En definitiva, en estas miradas asoma un consenso tácito: volvamos a pensar en los trenes.

Este año, la Vertiente Artiguista presentó a su vez una propuesta bajo la guía del arquitecto Salvador Schelotto. El documento sostiene que el regreso del inmueble al Estado abre una oportunidad —aprovechando la infraestructura del Ferrocarril Central— para revivir el tren de pasajeros en dos líneas principales (hacia la ciudad de Florida y hacia Minas), ahora integrado al transporte metropolitano. Para la gestión se sugiere un fideicomiso que combine inversión privada con estricto control público. Sería bueno no repetir los errores del pasado. Según Schelotto, el plan se conversó con las autoridades del Municipio B, el MTOP y la Intendencia de Montevideo, y cosechó entusiasmos en distintos grados.

A estos impulsos se agrega el reclamo de la Coordinadora de Usuarios y Usuarias del Transporte, cuyo foco está en la reactivación del servicio. Mientras tanto, en Lavalleja también hay interés por habilitar la línea hacia el este, que facilitaría el turismo y la visita al Geoparque Mundial Manantiales Serranos, reciente declaración de la Unesco.

En definitiva, sopla una tímida brisa a favor. Schelotto repasa las circunstancias y desliza cierto optimismo. Destaca la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM), que por primera vez mira la movilidad de los ciudadanos como un todo, más allá de los límites departamentales. Desde el Centro de Montevideo, saliendo por Belvedere y Sayago norte, ahí debería jugar el tren con su tracatraca. Se necesita “frecuencia, velocidad, calidad de servicio, buenos vehículos —enumera el excandidato a la intendencia de Montevideo—. Ojalá esto, al igual que lo de la estación, esté habilitado en una primera etapa antes del fin del gobierno, pero quién sabe…”.

Benoit, referente del activismo ferroviario desde hace décadas, desconfía. Teme que se hagan más estudios sobre lo ya diagnosticado, que se repita la desidia estatal con sus consecuencias de roturas, incendios y hasta robo de rieles. Teme lo de siempre: que falte dinero y entre tantas vueltas se instale otra vez al tren en la zona de la nostalgia.

En los próximos meses podrían surgir novedades, tal vez un llamado a concurso cuyas bases recojan las ideas circulantes para recuperar la estación por etapas. La invitación de la ministra a soñar la ciudad es un norte porque la estación irradia mucho más allá de sus muros; su abandono ensombrece un barrio, una ciudad entera. Soñar es necesario; sin embargo, entre planos y maquetas, el Estado tendrá que ganarse la confianza de la gente y demostrar, de una vez, que el tren vuelve en serio.