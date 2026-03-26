Es indefendible

El gobierno tenía motivos para festejar esta semana en temas de política exterior: la confirmación por parte de la Unión Europea de que el acuerdo con el Mercosur será aplicado de manera provisoria a partir del 1 de mayo. Es un mojón histórico en un proceso largo y accidentado, que abre una etapa auspiciosa hacia adelante.

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Sin embargo, el Frente Amplio , como suele pasar en esta área, alimenta titulares que muy poco ayudan a la imagen internacional del país. Pero que además, y muy especialmente, son la demostración de que una parte importante de la coalición de izquierda uruguaya sigue abrazada a causas indefendibles.

Una comitiva encabezada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, visitó La Habana y se reunió con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La misión del partido de gobierno uruguayo se enmarcó en una iniciativa internacional llamada Convoy Nuestra América a Cuba, que reúne a figuras públicas y dirigentes políticos de la región en apoyo a la isla caribeña.

La situación en Cuba es crítica, según los reportes periodísticos de medios internacionales. A una crisis endémica, ayudada en parte por el bloqueo internacional a la isla, se sumó en los últimos tiempos una política casi de asfixia implementada por el gobierno de Donald Trump. El control del régimen cubano, una dictadura que lleva más de 60 años, está muy debilitado.

El Frente Amplio decidió que era relevante en este momento enviar una delegación de primera línea para expresar su solidaridad con la causa cubana, que reivindican desde que una revolución comandada por Fidel Castro derrocó en 1959 al dictador Fulgencio Batista.

“En una jornada marcada por la solidaridad hacia la Revolución cubana, el presidente Díaz-Canel se reunió con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay, y la delegación que le acompaña en el Convoy Nuestra América a Cuba”, escribió en X el gobierno de Cuba y compartió un video del encuentro.

A su vez, el gobierno de Yamandú Orsi ha dado señales oficiales de apoyo a Cuba, con el anuncio de que enviará leche en polvo como ayuda humanitaria para mitigar el impacto de la crisis. De todas formas, los principales representantes del Poder Ejecutivo han mantenido una posición un poco más distante y evitan acercarse demasiado en sus declaraciones públicas al régimen que gobierna a la isla caribeña, aunque a veces les resulta demasiado difícil evitarlo. Lo que están haciendo es caminar por una delgada línea en tiempos de incertidumbre geopolítica.

Es lamentable que el Frente Amplio, aun después de tener la experiencia de ganar elecciones y de perderlas estando en el poder, no pueda asumir que lo que pasa en Cuba es indefendible. Son más de seis décadas acumulando evidencia de los excesos de un régimen cuyo principal “producto de exportación” actual son ciudadanos que huyen de la isla en busca de una vida mejor.

Evitar abrazarse al dictador cubano de turno no implica estar de acuerdo con la línea que lleva adelante la administración Trump. La Casa Blanca ha desplegado una política exterior que rompió con todos los esquemas anteriores, muchos de los cuales Uruguay revindica desde hace décadas, y está bien si la izquierda quiere marcar distancias.

Pero si la intención era respaldar al pueblo cubano, que es el que realmente la está pasando mal, la comitiva nunca debió reunirse con Díaz-Canel, la cara visible de un régimen oprobioso.