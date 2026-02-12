Faltan desafiantes

La motivación es lo que hace la diferencia. Cualquier actividad sin un desafío por delante se termina transformando en monótona y pierde calidad e interés. Y, para estar motivado, es evidente que se necesita de la competencia. Ya no queda casi nadie sensato dispuesto a defender los beneficios del discurso único o de los monopolios y oligopolios o de los liderazgos sin desafiantes ni retadores. La zona de confort opaca y la cercanía del peligro generado por un competidor de peso sirve para reavivar los mejores atributos.

Ocurre en todos los ámbitos y especialmente en la política. La política sin competencia no tiene sentido ni razón de ser. O, peor todavía, pasa a ser una actividad utilizada exclusivamente para perpetuarse en el poder. Hasta en los países más totalitarios existe competencia entre los que están a cargo del poder, aunque sea por lo bajo y tenga escasos o nulos resultados. El problema de esos lugares es que a los desafiantes los patean para el costado o los prohíben, o los exilian o, directamente, los matan.

Uruguay está lejísimos de eso. Tiene una democracia consolidada y en poco más de dos décadas se han alternado en el poder los tres principales partidos políticos: el Partido Colorado , el Partido Nacional y el Frente Amplio . Bienvenida sea esa nueva realidad que se ha transformado en uno de los principales activos del país en el exterior y también internamente.

Dicho esto, hay momentos de mayor o menor competencia entre los principales bloques ideológicos y también en la interna de los distintos partidos. La realidad muestra que a mayor competencia, suelen ser mejores los resultados y más intensas las campañas electorales, pero también la actividad política entre gobierno y gobierno.

Lo ideal siempre es que haya un líder y unos cuantos desafiantes como para hacerlo poner un poco incómodo. Que sienta que su poder no es permanente, que necesita día tras día mejorar y seguir construyendo para lograr mantenerlo por más tiempo. De lo contrario, la maquinaria no funciona de la mejor manera. El riesgo de ingresar en una especie de piloto automático, sin demasiadas sorpresas, es grande y eso perjudica las posibilidades futuras.

Algo de eso esta ocurriendo en estos tiempos dentro de la coalición republicana y, muy especialmente, del Partido Nacional. Y la culpa no la tiene el líder indiscutido de esa colectividad política, que es el expresidente Luis Lacalle Pou. No es él quien tiene que procurar tener un competidor de peso en la interna. Es más, está haciendo lo que tiene que hacer.

El tema es que, por debajo de él, no se está generando ningún liderazgo de peso, entre otros motivos, porque nadie se siente capacitado como para desafiarlo. Al menos por ahora. Todos los nacionalistas lo están visualizando como el candidato seguro para 2029 y no ven posibilidad de desplazarlo de ese lugar. Eso dificulta la motivación para competirle y transforma a esa colectividad en una gran mezcla de dirigentes intermedios, sin demasiado orden ni diferencias jerárquicas.

En respuesta, el líder tampoco tiene ningún apuro en volver a la actividad política intensa. No lo necesita. No se siente amenazado y prefiere guardar las energías para otro momento más crucial. Es lógico. Es una jugada inteligente. Está leyendo la realidad y sabe que este no es el momento en el que tiene que subir al escenario.

Es la primera vez que ocurre esto en la historia reciente del Partido Nacional. Desde fines del siglo pasado, cuando se establecieron mediante una nueva Constitución las elecciones internas obligatorias, siempre hubo al menos dos líderes fuertes de distintos sectores compitiendo por la mayoría del viejo partido fundado por Manuel Oribe hace 190 años. Antes también estaban las “dos alas” necesarias para volar más alto, de las que ya hablaba Wilson Ferreira hace más de medio siglo. Ahora parece que dejaron de existir, que quedó una sola, con mucha potencia y poder de vuelo, pero sin contrapeso.

Esto ocurre con un agregado no menor. Tampoco dentro del Partido Colorado, el socio principal del Partido Nacional en la coalición republicana, Lacalle Pou tiene un desafiante que a priori pueda disputarle el liderazgo. La preferencia que muestra esa colectividad política en todos los sondeos de opinión está muy por debajo de la de los blancos. Por más que la posibilidad exista, no parece un escenario probable que los colorados logren desplazar a los nacionalistas de la mayoría republicana.

El que se muestra más discrepante con la línea marcada por Lacalle Pou es el senador colorado Pedro Bordaberry, que comparte el liderazgo de su partido con el también senador y secretario general de esa colectividad, Andrés Ojeda. Sin embargo, ninguno de los dos parece cumplir con la premisa de ser un desafío importante al liderazgo opositor de Lacalle Pou.

En la vereda de enfrente no está pasando eso. Por el contrario, el Frente Amplio se encuentra en una etapa de construcción de nuevos liderazgos y eso genera mucha competencia. El presidente de la República, Yamandú Orsi, es quien ocupa en este momento la cúspide de la pirámide frenteamplista, aunque no es, por ahora, el líder indiscutido de esa fuerza política. Luego de la muerte de la tríada que encabezó la coalición de izquierdas en las últimas décadas, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, el espacio quedó abierto y hay unos cuantos que buscan avanzar.

Es más, para las próximas elecciones ya hay por lo menos seis eventuales postulantes dentro de la interna oficialista. Así lo ven sus integrantes. Ellos son el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; la vicepresidenta Carolina Cosse; la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la senadora Blanca Rodríguez y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, aunque ya haya dicho públicamente que no quiere encarar ese desafío.

Pues, ante ese panorama, hasta mas urgente parece que surja uno o más desafiantes a Lacalle Pou dentro de la interna nacionalista. Y, otra vez, eso no depende de él ni de si vuelve o no a la actividad política en breve. No pasa por ahí. Lo que debería ocurrir es que no todos los opositores asuman que el postulante presidencial para el 2029 ya está definido. Porque, si ocurre de esa forma, puede que se cumpla esa profecía, pero luego será más difícil dar la batalla final. Y ese debería ser el principal objetivo.