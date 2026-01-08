Historia reciente

Hace pocos días acaba de aparecer, a comienzos de este año 2036, un libro que recoge la historia de la última década, desde fines del 2025 y comienzos del 2026 hasta nuestros días.

Es interesante recorrer sus páginas, ya que en ellas aparecen relatos de acontecimientos que sacudieron al mundo y que demostraron cuán flexible y pragmático se ha vuelto el devenir de la historia.

Ya a comienzos del 2026 se notaban los primeros sacudones de esta nueva realidad. El episodio venezolano, tan complejo y con tantas derivaciones inesperadas a partir de la década cubierta por este libro, pautó un puntapié inicial tan sonoro como el que recibió Nicolás Maduro en su trasero, cuando los soldados estadounidenses del Grupo Delta, acompañados por los “custodios” cubanos del dictador (que cobraron 25 de los 50 millones de dólares que se ofrecían por su captura), despertaron a Maduro y a doña Cilia y se los llevaron de un saque para la prisión en la que estuvieron algunos meses, hasta que la Justicia estadounidense los condenara a cadena perpetua, por los varios delitos de los que se les acusaba.

El hoy emperador del hemisferio sur, su excelencia don Donald Trump , quien reside parte de su tiempo en la isla Margarita, en la enorme mansión Mar-a-Lago II, fue coronado como tal por la Organización de las Naciones Amigas (ONA). Esta institución sucedió a la antigua ONU, la cual fue disuelta por decreto imperial en 2027, y todos sus integrantes (salvo los estadounidenses), tuvieran el cargo que tuvieran, desde embajadores para abajo, fueron repatriados como inmigrantes ilegales por las fuerzas del orden, o sea, el Ejército Imperial del Hemisferio Sur.

El libro recuerda también que en Venezuela rápidamente, tras la captura de Maduro, la sucesora Delcy Rodríguez fue designada presidenta de Venezuela y a los seis meses presidenta de PDVSA, empresa a través de la cual ordenó la reinstalación de todas las antiguas compañías petroleras que Chávez y Maduro habían confiscado.

El poder en este país estaba todavía compartido a comienzos del 2026 por militares poderosos, y los principales eran Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

Visto que la rivalidad entre ambos corría el riesgo de desequilibrar el poder, el emperador Trump decidió que ellos debían competir por el poder de la fuerza militar. El libro cuenta que se organizó entonces una carrera de mil metros entre ambos, y el que ganara se quedaría como comandante de las FF.AA. Ambos contendientes lucharon duro por el primer puesto, pero, al llegar a la meta, sufrieron un infarto masivo y murieron en el acto. En el libro se indica que no hay fotos de esa competencia, ya que se realizó en privado y tuvo como único juez al ministro imperial de Relaciones de Todo Tipo (interiores y exteriores) Marco Rubio, el cual solo informó a la prensa el resultado de la contienda.

El emperador Trump organizó meses después el secuestro del comandante cubano Raúl Castro, un anciano de 96 años que continuaba siendo el inspirador de la Revolución cubana. El libro dice que quienes operaron como secuestradores pertenecían al mismo grupo de comandos cubanos que custodiaba a Maduro, pero no se les pagó ningún extra por la acción, dado que no había orden de captura para el anciano guerrillero. El presidente de Cuba siguió siendo Díaz-Canel, cuya toma de posesión se demoró algunos días, ya que no había acuerdo sobre el salario como “funcionario funcional” del imperio. Finalmente, el salario quedó establecido en mil dólares mensuales, más casa y comida.

Este libro tan interesante explica más adelante cómo su alteza imperial encabezó una de las operaciones más audaces de su gestión. En 2031, las fuerzas imperiales invadieron Groenlandia y designaron a Timothy Socold como gobernador de la gigantesca isla. Claro que, para llevar a cabo este audaz emprendimiento, fue necesario mandar a secuestrar a la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen (también aquí colaboraron los comandos cubanos, pero hubo que pagarles unas vacaciones en Marbella para compensar sus servicios). Frederiksen, a pesar de su juventud, fue enviada a una casa de salud en Laponia, donde la recibieron con brazos abiertos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El libro cuenta que entonces la Unión Europea protestó con énfasis y energía por el “atropello” de Trump, y pidió la intervención de la OTAN. El documento le fue entregado al emperador, quien se encontraba comiendo una pizza en su despacho. Testigos aseguraron al autor del libro que Trump se limpió los dedos con el comunicado europeo, tirando luego el papel aceitoso a la papelera, sin haberlo leído.

Luego, el imperio continuó su expansión por el hemisferio sur: sustituyó al anciano Lula por un nieto de Bolsonaro, incorporó a Perú y Ecuador, disolvió a Colombia para integrarla en la Venezuela liberada y unificó a Argentina y Chile, con Javier Milei como regente.

Y encaminó las tropas hacia Uruguay.

El gigantesco portaaviones Gerald Ford se aproximó al muelle del Puerto de Montevideo, pero su comandante no pudo atracar, porque había una huelga portuaria. Un delegado sindical le informó al almirante que tal vez en unos 15 días terminaría la huelga, y que tendría que esperar unos días más, porque había tres cruceros llenos de turistas que estaban antes que el portaaviones.

El almirante que conducía la flota pidió para desembarcar personalmente, con el fin de entrevistarse con las autoridades uruguayas, pero se le indicó que debería llenar primero un formulario, que debería ser sellado por la Dirección de Aduanas y la Capitanía de Puertos, y que eso tomaría unos 10 días más, porque su firma debía ser certificada por un escribano público. Pidió el número de teléfono de la Presidencia y llamó a la secretaría del presidente Marcelo Abdala, pero le dijeron que el presidente no lo podía atender, porque estaba en una reunión con los cultivadores de caña de Artigas. Preguntó entonces cuándo lo podría atender personalmente el presidente, pero se le informó que la lista de audiencias estaba bastante llena y que había 15 personas anotadas antes que él, por lo que no podían asegurarle que fuera antes de 15 días.

El almirante llamó entonces al emperador Trump y le contó toda esta historia. Y, según dice el libro, Trump le dio la orden de abandonar el puerto uruguayo y dirigirse de vuelta a la base naval de San Diego, California.

Luego ordenó dar de baja a Uruguay, excluirlo del mapa oficial del hemisferio sur y anular el proyecto de conquista.

Según el libro, Trump afirmó: “Estos no tienen arreglo”, y sostuvo luego que no valía la pena insistir con gente tan complicada.

Y así fue, culmina el libro, que Uruguay volvió a zafar de otro imperio, mientras el pueblo en las calles vociferaba “¡viva la burocracia, viva!”.