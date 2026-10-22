Los reyes son los padres

—Qué maravilla —pensó Fortunato para sí— por fin empiezan a llegar esas inversiones netamente oficialistas, que las papeleras las firmó Tabaré, pero venían negociadas por gobiernos coalicionistas. Esta inversión es enteramente frenteamplista, así se equilibra un poco la cosa —razonó para sus adentros, ratificando su visión de un mundo equilibrado donde todos tiran para adelante, vengan de donde vengan.

—El presidente informó, asimismo, que esta no es la única inversión importante que se acerca a la república —continuó el periodista—, ya que en un futuro próximo tendremos más buenas noticias para darles, y cada una más importante que la anterior —agregó, cuando Fortunato ya bostezaba y se le iban cerrando los ojos. Hizo un esfuerzo por mantenerlos abiertos, porque el tema bien lo valía, y no se había dormido del todo cuando escuchó algo que le pareció maravilloso, pero ya no sabía si era verdad o lo estaba soñando.

—El presidente ha regresado al atril presidencial con una hoja de papel de la que está leyendo los detalles de una nueva inversión, que superará a la de la empresa española Solaria y su data center, les rogamos que presten atención —dijo el informativista con cierto nerviosismo en su voz—. Aquí lo está revelando, hay murmullos en la sala, colmada de ministros y representantes oficialistas, se trata de una inversión extranjera de 7.000 millones de dólares, la que será llevada adelante por la empresa turca Salaria, no confundir con la española Solaria, es un nombre muy parecido, pero esta empresa, según está informando el presidente, se dedicará a la creación de un pasta center, destinado a alimentar con un plato de ravioles diario a los 350.000 funcionarios públicos que —según la COFE— se quejan de no estar recibiendo salarios dignos. Según informa el presidente, a pedido del PIT-CNT, Salaria alimentará asimismo a todos los afiliados a la central sindical, a quienes se les entregará diariamente un plato de tallarines, contra la presentación en ventanilla del carnet de afiliado a la entidad.

—Salaria se instalará en todas las capitales departamentales, lo cual significa una inversión adicional en la venta de harina, que propenderá al desarrollo del interior del país. Al igual que su cuasi homónima Solaria, que es de origen español, Salaria es de origen turco, pero en ninguna de las dos se sabe quiénes son los accionistas, el origen de sus capitales, la rentabilidad esperada ni la nacionalidad de su consejo de dirección. En el caso de Solaria —continuó el informativo—, quien representó al nuevo inversionista en su visita al Uruguay es Juan Bautista Delmis Terio, gerente de relaciones institucionales de la empresa; en cuanto a Salaria, quien vino al Uruguay es Mustafá al-Sekret-el-Oskur, delegado de la empresa con sede en Estambul, pero con sucursales en Tayikistán, Singapur, Beluchistán y Mongolia del Norte. Hay un enorme entusiasmo oficial en este nuevo caso de inversión multimillonaria —prosiguió el informativo—, ya que, además de una zona franca, Salaria instalará una zona fernet branca, toda una creación revolucionaria que consistirá en suministrar, junto con la pasta, una bebida refrescante y socializante, que coadyuvará en el desarrollo de un ambiente festivo y amigable entre los comensales, —agregó.

Fortunato dormía profundamente y se perdía de esta serie de informaciones sensacionales para el país, que involucrarán también, según lo notició el presidente, otra inversión de 8.500 millones de dólares de la empresa groenlandesa Chantoil, que se dedicará a la extracción de petróleo del subsuelo marino con un sistema patentado en Macedonia del Norte que permite extraer petróleo por inteligencia artificial, sacándolo directamente del subsuelo a la boya petrolera de Ancap, sin afectar en absoluto la fauna y la flora marinas, y cumpliendo así con las más refinadas técnicas de extracción de crudo y de protección del medio ambiente. Y ni que hablar de la inversión que también se anuncia por 9.500 millones de dólares de la empresa nigeriana Tronk House Ltd., cuya especialidad consiste en la construcción de casas de madera africana con aire acondicionado y piscina, en uso de una revolucionaria patente senegalesa que utiliza máquinas de Uganda, de extraordinaria productividad. Los troncos serán importados y depositados en la zona tranca (un nuevo sistema de zona franca también libre de impuestos) que la empresa planea utilizar con otros fines, los cuales no han sido develados hasta ahora, según informó el presidente.

Fortunato llegó a oír esto último cuando iba rumbo a su cama restregándose los ojos. Para sus adentros, murmuró: “Si con estos inventos el gobierno no sube en opinión positiva en las encuestas, no sé cómo lo va a lograr…”.