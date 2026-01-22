Milei en Davos, disfrazado de operario de YPF

Es otro viaje presidencial —uno más— sin motivos diplomáticos, pero el mundo cambió desde la última participación de Milei en Davos —en la que equiparó a homosexuales con pedófilos— y esta; el escenario geopolítico es tenso

Es el 20 de enero, es verano en Buenos Aires, una tarde limpia, soleada. Pero, a casi 12 kilómetros de distancia, Javier Milei posa para la cámara vestido con el mameluco de YPF, el uniforme reglamentario de los operarios que extraen petróleo y gas en, por ejemplo, Vaca Muerta, provincia de Neuquén, en el sur argentino. Así lo muestra la primera foto oficial de su visita a Davos, Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial. Milei abraza a su hermana Karina, que está parada a su izquierda. Asoma apenas su cabello rubio. Está enfundada en un sacón negro; una bufanda le rodea el cuello, las piernas cruzadas y zapatillas por todo calzado. En la imagen, estática, Karina parece tiritar. Nieve bajo sus pies, a los costados, sobre los pinos y en las cumbres. Los hermanos acaban de bajar del helicóptero militar que los dejó en la ciudad. La comitiva es pequeña: el canciller Pablo Quirno y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Es otro viaje presidencial —uno más— sin motivos diplomáticos. Pero el mundo cambió desde la última participación de Milei en Davos —en la que equiparó a homosexuales con pedófilos— y esta. El escenario geopolítico es tenso. La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio. China, que no para de expandir su soberanía, y no en tierras, sino a través de la inserción acelerada de sus productos vía internet. Y Rusia, que considera que “Europa es una enemiga de la humanidad” y amenaza con atacar Alemania e Inglaterra con una bomba nuclear. No hay noticias de Nicolás Maduro, presidente autoelecto en Venezuela y extraído del país el 3 de enero por el Gobierno estadounidense. Donald Trump dejó en claro que, más que la democracia, lo que le interesa es el petróleo venezolano. Puesto así, parece que en el mundo no hay sitio adonde ir.

Pero Milei luce cómodo en ese overol de los yacimientos petrolíferos estatales. Es todo un riesgo la exhibición del uniforme entre tantos jefes de Estado y empresarios. En un ranking mundial elaborado por la Agencia Internacional de Energía, Vaca Muerta quedó ubicada en el segundo puesto en gas y cuarto en petróleo, en ambos casos por calidad y cantidad. Una formación rocosa “world class” que en 2012 se renacionalizó para que YPF pueda extraer los recursos y otra cantidad de empresas extranjeras, también. En Argentina tenemos gas y petróleo, y también agua dulce. El 70% está concentrado en los glaciares. Milei quiere modificar la ley de glaciares, lo que implica una reducción drástica de las áreas protegidas para habilitar la explotación de la minería, lo que contaminaría el hielo de los glaciares. Hielo… No es “solo” hielo: es agua apta para consumo humano y para riego. Ese malón blanco congelado es el recurso más estratégico del siglo XXI. ¿Irá Milei a Davos disfrazado de glaciar el año próximo? Aún no hemos visto todo.

Lo que más desea el presidente argentino es reunirse con Donald Trump en Davos, algo que hasta el momento del arribo a Suiza el canciller Quirno no pudo confirmar. Y ya que está, no vendría mal un saludo con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que estará en el Foro. En la actualización del Panorama Económico Mundial, el FMI augura para la Argentina un crecimiento del 4% para este año y el que viene. En el mismo informe, para Vaca Muerta hay malas proyecciones. Después de haber caído 14,2% el año pasado, el precio promedio del petróleo caerá otro 8,5% este año y se recuperaría apenas 0,1% el año próximo. Quizás Milei lleve puesto el mameluco de YPF en el momento justo.

Mientras espera cruzarse con Trump, el arranque de la agenda oficial de Milei en Davos es una reunión, por lo menos, extraña. El primer hombre en sentarse cara a cara con el presidente es el dueño del topacio azul más grande del mundo. Se llama Maurice Ostro, recibido de gemólogo en los ochenta, multimillonario emprendedor que se dedica a la caridad y por eso recibió varias distinciones en el Reino Unido. Milei se bajó del encuentro a último momento. En su lugar fueron los ministros Caputo y Sturzenegger, y el canciller Quirno.