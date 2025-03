‘Piano, pianissimo’

El contraste es muy notorio. Luis Lacalle Pou se ocupó de redactar y de poner a consideración de todos los partidos políticos la Ley de Urgente Consideración antes incluso de asumir como presidente. Cuando llegó el 1° de marzo ya venía con el acelerador a fondo. Ni siquiera la pandemia lo hizo abandonar su plan inicial. Gobernó contando los días, sabiendo que el tiempo vuela y que resulta muy difícil cumplir con las promesas. El sentido de la urgencia, como señalé en otros momentos, le jugó algunas malas pasadas. Si hubiera hecho algún alto en el camino para sentarse a negociar, le hubiera ido mejor. Yamandú Orsi tiene un estilo muy distinto. No parece tener apuro. Se tomó su tiempo para comprar paz, primero, negociando la distribución de cargos con los suyos y, luego, abriendo la caja de la coparticipación con los adversarios. Se toma su tiempo para hacer anuncios. A su antecesor le sobraba sentido de la urgencia. Al nuevo presidente le sobra disposición a escuchar.

En un país como el nuestro, en el que la distancia afectiva entre los dos bloques ha venido creciendo, este tono dialoguista merece ser celebrado. Pero el gobierno, al menos por ahora, no invita al entusiasmo. ¿Cuáles son sus sueños? Cada presidente, durante los últimos 40 años, tuvo alguna obsesión. La del primer gobierno de Julio María Sanguinetti fue culminar la transición y afirmar la democracia. La de Luis Alberto Lacalle de Herrera, liberalizar la economía. La de la segunda presidencia de Sanguinetti fue hacer reformas de segunda generación (educación, seguridad social, reforma electoral). La del inicio de la presidencia de Jorge Batlle, llevar paz a la familia de los detenidos desaparecidos. La del primer gobierno de Tabaré Vázquez fue remozar el viejo Estado de bienestar (durante su segundo mandato ese furor reformista se apagó). Pepe Mujica soñaba con cambiar la educación y luchar contra la pasta base. Lacalle Pou arriesgó con la transformación educativa y la reforma de la seguridad social…

¿Cuál es el sueño del nuevo presidente? Es muy importante que los gobiernos tengan ambición en materia de políticas públicas. Cuando los partidos comienzan a confundir política con gestión la representación se deteriora y el vínculo con la ciudadanía se degrada. No hay manera de conservar la confianza de los electores en las elites políticas si los partidos, por temor a frustrar expectativas, se dedican a administrar el statu quo. Cuando los partidos se mueven hacia los extremos del eje izquierda-derecha la democracia pende de un hilo. Esto ya nos pasó en los años 60. Pero cuando los partidos se vuelven tan moderados y centristas que deja de ser importante, en términos de alternativas de política pública, quién gana y quién pierde, la democracia también sufre. Hace rato que el MPP dejó de ser la “estaca” que reclamaba Jorge Zabalza (la que evitaba que se volviera centrista e “inofensivo”). Pero si el MPP, la columna vertebral del gobierno y del Frente Amplio , por pensar en las “cosas simples” no se atreve a llevar adelante una agenda reformista que entusiasme, corre el riesgo de frustrar las expectativas fomentadas en sus electores durante estos años.

Por ahora al menos, hay pocas señales de ambición. También falta precisión. La “revolución de las cosas simples” es una linda consigna. Pero ¿qué quiere decir? Combinar crecimiento con distribución del ingreso es una meta ambiciosa. Pero ¿de qué modo concreto, es decir, a través de qué políticas públicas específicas el nuevo gobierno espera alcanzar este objetivo? Conocer más sobre los sueños, las metas y los instrumentos del nuevo gobierno es muy importante. No son pocos los problemas que podemos calificar como graves y que requieren dosis masivas de pasión, liderazgo, recursos y conocimiento técnico para poder afrontarlos con alguna probabilidad razonable de éxito.

La lista de los desafíos es extensa. Sabemos que el Frente Amplio no tiene especial entusiasmo con la “transformación educativa” que lideró Robert Silva. Está en su derecho. Pero ¿de qué manera va a lidiar con el fracaso educativo? Sabemos que el nuevo gobierno tiene un compromiso fuerte con la economía del conocimiento. Pero ¿cuáles serán las políticas de innovación en tiempos de restricciones presupuestales? Es obvio que, para un elenco político como el Frente Amplio, un tema como el de las personas en situación de calle es prioritario. Pero ¿qué se propone hacer? En materia de política económica pasa lo mismo. Está claro que si no aumenta el dinamismo de la economía no habrá recursos para políticas sociales. ¿De qué modo concreto hay que esperar que el nuevo gobierno resuelva esa ecuación? La lista de preguntas podría ser mucho más larga.

Lacalle Pou tenía un fuerte sentido de la urgencia. Sin embargo, una parte de la base social y política que apoyó su gobierno no ha disimulado su descontento. Para este sector de la ciudadanía, durante su mandato debió ser más audaz tanto en el plano de las políticas públicas como en el plano discursivo. A veces tengo la impresión que al presidente Orsi puede llegar a pasarle algo similar o aun peor. Durante cuatro años, entre 2020 y 2024, el Frente Amplio fue muy crítico respecto a la mayoría de las políticas del gobierno nacional. A partir del momento en que Orsi fue electo candidato presidencial, el tono de la campaña frenteamplista cambió de modo notorio. El enojo dejó paso a la sonrisa, y el énfasis en el cambio dejó paso a un discurso más continuista que rupturista. Pero, si mi interpretación es correcta, los electores que lo prefirieron no esperan un gobierno de medias tintas. Votaron por el cambio y lo están esperando.