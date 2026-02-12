Teorema de la relatividad

La lógica de hinchadas en los partidos políticos afecta su credibilidad, hastía a la ciudadanía y daña a la democracia; sus integrantes lo saben y aun así lo mantienen vigente quién sabe con qué objetivo; el poder a cualquier costo, quizás

Qué cansancio, ¿no? Qué difícil salir de la lógica de hinchada en los partidos políticos. Ya me aburro de repetir que la gente se cansa, pero todos lo sabemos. La gente se cansa. Lo lamento, pero es inevitable repetirlo porque la situación no cambia y en los últimos días tuvimos dos ejemplos concretos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Vamos con el primero. Una semana atrás el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló en el caso del contrato del Estado con la empresa belga Katoen Natie y desestimó el recurso de la empresa Montecon, que había reclamado la nulidad del reglamento de atraque del Puerto de Montevideo. Este fallo —que comentaré grosso modo porque la historia es larga y compleja— no cuestiona entre otras cosas la legalidad del contrato hasta 2081 entre las partes y mantiene la prioridad en la gestión de buques portacontenedores en la Terminal Cuenca del Plata. Gol para la oposición.

A la vez, atendió uno de los reclamos de Montecon y anuló una cláusula de un decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou que impedía nuevas concesiones para instalar y explotar una terminal de contenedores especializada mientras la concesión de Katoen Natie estuviera firme. El TCA entiende que la cláusula 3.5.4 del decreto 114 del año 2021 asegura un monopolio para la terminal y limita la libre competencia. Entonces, queda sin efecto la cláusula que indicaba que “no se otorgarán nuevas concesiones, permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una Terminal de Contenedores Especializada, durante la vigencia de la concesión, salvo que los movimientos de contenedores en la Terminal gestionada por el Contratista superen el 85% de la capacidad anual de la Terminal por dos años consecutivos”. Gol para el oficialismo.

Desde el momento en el que el fallo del tribunal se hizo público, cada uno hizo lo suyo. La oposición dio una conferencia de prensa en la que defendió el acuerdo del pasado gobierno con Katoen Natie, defendió a las principales figuras que estuvieron tras ese acuerdo y dijo que la anulación de la cláusula que elimina el monopolio no hace al asunto. El senador Luis Alberto Heber aseguró que la anulación de esta cláusula “no cambia nada” porque no hay volumen en el puerto para otra terminal. “Hicimos una buena negociación, que ahora está ratificada por el TCA. Acá hay 90 páginas de un fallo rotundo que ratifica la política portuaria del gobierno anterior”, dijo Heber. Y agregó que quedó claro que la prórroga de concesión, de 50 años, es legítima y no es desproporcionada. Además, reclamó las disculpas a quienes lo insultaron cuando se hizo el acuerdo del puerto. La oposición lo festejó como un gol de último minuto en la Libertadores y decidió obviar una cláusula que, claramente, sí cambia las condiciones, aunque los resultados no se vean en este momento.

Miremos a la otra tribuna. El Frente Amplio celebró la caída de la cláusula que elimina el monopolio como lo más importante de todo el acuerdo y le bajó el perfil a que el contrato queda firme hasta 2081, un punto siempre cuestionado por el hoy gobierno. Es cierto, queda firme sin la cláusula del monopolio y no es nada menor, pero el plazo tampoco era menor en otros tiempos. No olvidemos el enfrentamiento brutal que generó el acuerdo con Katoen Natie, del que ahora, según quien lea el fallo del tribunal, ganó o perdió la batalla. Los entonces senadores Mario Bergara y Charles Carrera presentaron una denuncia que luego fue archivada por la Justicia y durante una sesión posterior en el Senado, ante el descargo de Heber, Carrera insistió en que en el acuerdo se actuó con “ineptitud, ignorancia o dolo”. Se dijeron de todo. Ahora Heber reclama disculpas y permítanme aventurar que no le llegarán, porque el oficialismo también festejó como un gol de último minuto en la Libertadores la anulación de la cláusula que aseguraba el monopolio.