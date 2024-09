Adela Casacuberta: “He encontrado métodos donde confío en la casualidad” en el arte

Incursionó en el arte con la pintura y hoy trabaja mucho con cerámica. ¿Cómo definiría su arte? Creo que el arte contemporáneo es muy abierto. Ya no hay categorías tan rígidas, transito entre ellas con facilidad. La pintura siempre es como la impronta, lo que me viene a la mente con más facilidad, pero no necesariamente lo que hago más. En los últimos años capaz que me he dedicado más a la instalación o a la escultura.

Su esposo se llama Antar y sus dos hijos también tienen nombres que empiezan con A. ¿Fue algo decidido o se dio de casualidad? Se dio de casualidad, pero hay una historia detrás. Si bien el hermano y los padres de Antar se llaman todos con A, nosotros no estábamos buscando eso, pero se dio que justo el nombre que más nos gustó para ponerle al varón es Atari. Cuando vino la nena, no nos animamos a ponerle un nombre que empezara con otra letra, se iba a sentir un poco por fuera. Entonces, conscientemente, buscamos un nombre con A para ella. Se llama Anja.

¿Esos nombres tienen algún significado? Buscando nombres llegué a un diccionario de nombres indígenas, y ahí me encontré con Atari, un nombre en la lengua purépecha mexicana. Si tengo alguna gotita de sangre indígena en mis venas, es purépecha­, es la zona de donde era mi abuela. A su vez, una palabra que repiten mucho en el purépecha­, aunque no sé bien qué significa, es kuri. Y Kuri es el apellido de Antar y de mis hijos. Entonces, llamarse Atari Kuri sonaba muy purépecha. Anja es Ana en ruso y en un montón de lenguas eslavas.

Dicen que es muy metódica, algo que no condice mucho con la caracterización que hacemos de los artistas. ¿En qué la ayuda el ser metódica a la hora de hacer arte? Con las cosas de mi vida cotidiana soy muy desordenada. Pero a la hora de planear y ponerme metas, soy muy ordenada y concentrada. En el arte soy muy ordenada en lo que tiene que ver con gestionar para que todo funcione. A la hora de crear es raro, porque puedo hacer pocas cosas realmente con mis manos. Entonces, se trata mucho de dar instrucciones de cómo tienen que hacerse las cosas, o cómo me gustaría que se hicieran.

Eso debe ser difícil, ¿no? Es difícil, pero también he encontrado métodos donde confío en la casualidad. Establezco unos parámetros. Por ejemplo, hacemos cosas de este tamaño, de esta forma, pero no es que estoy controlando milímetro a milímetro lo que hace cada persona. Integro la impronta de los que me ayudan, también eso aporta. Es una cosa colectiva.

Antar cocina muy bien. ¿Qué de todo lo que cocina es su comida favorita? Tacos, claro.

¿Cocinan mucha comida mexicana? Mucho no, porque escasean los ingredientes. Pero siempre está todo bastante mexicaneado, especiado. Tiene mucha creatividad. Ahora, por ejemplo, encontramos cilantro; hace 20 años no existía.

¿Extraña México? Cuando fuimos hace un par de meses hacía mucho tiempo que no iba, me di cuenta de que extraño México como en un sentir profundo, en que la comida sea deliciosa, los lugares… Pero no podría vivir en la ciudad de México como vivía antes, no podría tener ese ritmo de vida hoy. Imposible.

¿Qué no puede faltar en tu casa? Picante.

¿Cuál es su próximo proyecto? Estaba haciendo la cuenta ayer y estoy trabajando en cinco exposiciones al mismo tiempo. Creo que la más inmediata es el Premio­ Nacional de Artes Visuales, que seleccionaron una obra mía y se monta ahora, en las próximas semanas. Después me invitaron a participar en una colectiva en México. También inauguro­ en Ciudad de México­ una exposición con una artista mexicana. Y estoy preparando el gran proyecto, que es en el Museo­ Nacional de Artes Visuales, donde en noviembre hago una intervención, una instalación grande afuera, en el jardín, de esculturas de cerámica y hongos rosados.