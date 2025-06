Alfonsina: “Tengo pila de momentos eureka en la ducha; son momentos de gran oportunidad”

La ternura como bandera. A mí me gustan mucho los paisajes misteriosos, andar por lo desconocido, y he tenido en mi carrera más amor por ese tipo de exploraciones que por la ternura de cuidar lo que hay. Mi hijo me habilitó mucho ese lugar de cuidar tu energía, porque te das cuenta de que no es infinita. Tenés que tomar decisiones mejores para ti y los demás, considerarlas bien y poner por encima de todo el amor y la luminosidad. A mí me gusta reflexionar y andar por los recovecos de los pensamientos, pero además de esos recovecos existe esto tan simple que es hacer el bien, cuidarse y cuidar. Eso lo pondremos en acordes y formas de cantar. Pero sin mi hijo no hubiera podido acceder a tales texturas.

“Alfonsina, tú tienes que saber que cuanto más das, más tienes”. Y desde el día que soy madre te puedo decir que esa es la verdad revelada.

Estuvo casada. ¿Se volvería a casar?

Me re volvería a casar. Lo que pasó con ese matrimonio fue que ya teníamos la fiesta y todo, y cuando fuimos a hacer el civil, el registro entró en paro y no pudimos casarnos por papeles. Hicimos la ceremonia y todo lo que eso nos trajo, pero no fue por papeles. ¿Eso significa que me casé?: sí, o no. A mí lo que más me mueve del casamiento no es el papel, es el símbolo de fuerte compromiso, de dar lo mejor de mí, aunque a veces se termina. Pero incluso si se terminara mil veces, lo haría mil veces. Creo en esa entrega, en la maravilla del encuentro con el otro. Sé la potencia de lo que te puede llegar a enseñar.

MAU_7337.jpg Mauricio Rodríguez

Si entrara su yo de 16 años por la puerta, ¿qué le diría?

Pienso en esos momentos en los que no sabés para dónde arrancar y quisieras que alguien te dijera algo. Bueno, me gustaría que no me dijeran nada. A mis 16 años, tampoco me diría nada, porque soy agradecida de poder hacer los procesos, por más que algunos sean superdifíciles y otros más agradables. Por más que te aconsejen, incluso te van a aconsejar para que las cosas te vayan más o menos bien, y si te van bien como las imaginás, te vas a perder de los aprendizajes más heavies, que son los cachetazos que te da la realidad en cuanto a que tus expectativas son cualquier cosa menos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es mucho mejor; de pronto te decepciona, pero es mucho más grande. Así que a mi yo de 16 le diría: este es tu libro, capítulo a capítulo. Hacelo.

¿Qué camino hubiese tomado si no fuera la música?

Quería ser psiquiatra. Un poco por lo mismo: poder investigar los pensamientos, conocer la naturaleza humana. Es la misma curiosidad que sostengo hasta hoy.

Empezó a tomar café recientemente, ¿por qué?

Estoy aprendiendo, porque tomaba mate y no me dejaba dormir de noche, es demasiado fuerte para mí. Me cambié al café y estoy enviciada. Me gusta tomarme un rico café, no me hago uno de porquería en casa porque me baja la calidad de vida. Tenía una cafetera italiana, pero no me gustaba cómo quedaba. Me enteré preguntando por Instagram­ de que el café tenía gusto a quemado porque yo lo quemaba. Tenía derretido el mango y la tiré. Soy de esas colgadas que deja el fuego…

¿Ha tenido muchos accidentes en la cocina?

Soy mala para lo cotidiano. Me entreno para cocinar y limpiar pero no se me da, no tengo talento. La gente dice: voy a probar hacer una tortita, y te trae una torta espectacular. Yo digo: voy a hacer una tortita, y en el proceso me agarra la inspiración. Y mi intuición en la cocina no es de fiar. Lo que me pasa con la música, que la inspiración me lleva a buen puerto, no me pasa con la cocina.

¿Qué no puede faltar en su rutina?

Ir al gimnasio es muy importante para mí. Estoy estudiando mucho los cerebros creativos, y resulta que la ansiedad es un mal propio del cerebro creativo, porque está continuamente en terrenos inestables, encontrando nuevas conexiones. Esa ansiedad tiene que ser arriada para algún lado y el ejercicio físico es muy bueno para bajar al cuerpo.

¿Se inspira en el gimnasio?

En el gimnasio compongo, escribo emails, gestiono cosas. Escucho clases, conferencias. Hago un montón de cosas. Los del gimnasio no saben lo valiosa que es la ducha para mí. El momento de la ducha te permite entrar a tu red neuronal por defecto, lo que permite la generación de nuevas ideas. Te sentís segura y tu mente puede divagar de manera segura. Tengo pila de momentos eureka en la ducha; son momentos de gran oportunidad.