Javier Carballal, alcalde de Punta del Este: "El mostrador te enseña a adaptarte rápidamente, una habilidad útil para la política"

Este es su segundo período en la alcaldía de Punta del Este , ¿cuál es su objetivo? Antes fui suplente de (Andrés) Jafif. Este es un municipio que ha ido generando espacios para la cultura y la difusión. El objetivo es dar oportunidades y generar un lugar de encuentro. En la gestión anterior arrancamos con cinco talleres gratuitos y terminamos con 29. Esta sede (antigua estación de Ancap en Gorlero) nos permitió el crecimiento. Además, ya presentamos 140 libros e hicimos 110 exposiciones de arte, charlas y talleres. También celebramos el año nuevo chino, tuvimos clases de tango, idiomas, gimnasia, arte, marketing digital, electricidad, y muchas cosas más como el encendido del árbol de Navidad.

La carnicería Oasis cumple 60 años, ¿la inició su padre cuando llegó de España? Sí, mi padre llegó a Punta del Este a instalar un café, como había tenido varios en Montevideo cuando llegó desde Galicia. Pero después se cansó de eso y arrancó para la carnicería. Ahora el negocio lo llevan adelante mi hija y mi señora.

¿Qué consejos le dio su padre? De joven yo tenía el pelo largo, iba a fiestas, no sabía qué hacer y mi padre me dijo: “Tenés que salir para valorar lo que hay acá. Probá afuera, pero acordate de que en Uruguay el que trabaja va a poder crecer”. Y eso hice, estuve dos veces en Estados Unidos pero volví a los 19 años para dedicarme a la carnicería . Después me casé, tuve a mis hijos. Mis padres me inculcaron el amor por el trabajo, que hoy se ha perdido un poco. El trabajo no mata a nadie, al contrario, dignifica.

De joven militó con Carlos Julio Pereyra, amigo de su padre, pero no siguió por ese camino, y hace unos años algo cambió. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la política? Primero que nada, vengo de la parte gremialista con la colectividad española. Formé parte de varias organizaciones, fui presidente del Centro Español de Maldonado, vicepresidente de la Federación de Instituciones Españolas en Uruguay, en donde peleé por los derechos de los españoles en la diáspora. Fue una tarea de mucho trabajo y compromiso. Pero también fui gremialista de la carne de Maldonado, donde trabajamos en la “ley del chorizo”, de elaboración de productos frescos en carnicería. Empecé a meterme más en política cuando se quería vender la terminal de Punta del Este, en 2011-2012, y nos pusimos a juntar firmas cara a cara, recorriendo y poniendo carteles: “La terminal no se va”. En ese entonces le pedí una mano a la edila, que después fue diputada, Elisabeth Arrieta, para interponer un recurso y, al final, juntamos 1.800 firmas.

Como alcalde sigue atendiendo la carnicería, ¿por qué? Abro y cierro todos los días del año y el domingo trabajo solo. El domingo en la carnicería es mi momento de descanso. Hay clientes que dicen que la carnicería es como la peluquería Don Mateo, van a hablar conmigo porque no me quieren molestar en la oficina, pero yo estoy para eso. Esa es una manera de no perder contacto con la realidad, porque desde mi punto de vista la estructura de la política te puede alejar de la gente. Y eso no le puede pasar a un político.

¿Tiene tiempo para la actividad física o los hobbies? Antes iba al gimnasio a las seis y media de la mañana, pero ahora el día no me da. Por eso los domingos son muy importantes: primero voy a la carnicería y después de las dos de la tarde estoy con mi familia. No sirvo para estar quieto, podés pasar a las 11 de la noche y estoy lavando la vereda.

En tantos años atendiendo gente, aprendió a detectar personalidades, ¿eso lo aplica en la política? Sí, aunque también hice algún curso que otro. Tengo la particularidad de estudiar a la gente. El mostrador te da esa facilidad y también te hace igualar a la gente, sin importar la apariencia. Atendés por igual al que viene en bicicleta que al que llega en un Mercedes Benz. No podés prejuzgar al que entra, entonces el mostrador te enseña a adaptarte rápidamente, una habilidad útil para la política.

¿Sabe que al ministro de Economía, Gabriel Oddone, le encantan sus milanesas? No sabía que él era cliente. Me sorprendí al enterarme de que, cuando su barra de amigos hace asados, pasan por la carnicería y no les puede faltar mis milanesas de pollo. Nosotros tenemos una particularidad: cuando los clientes hacen los pedidos solo escribimos el nombre de la persona o del chalet, entonces no sabemos quiénes son. Por ejemplo, la hija de Mirtha Legrand y Astor Piazzolla fueron clientes por años, y así un montón de personalidades. También pasó con Marcelo Tinelli cuando dijo que la mejor carne de Punta del Este era de la carnicería Oasis.

¿Qué tres lugares le recomendaría visitar a un turista en Punta del Este? Primero, Casapueblo, que es un ícono, después la zona donde está el faro, meteorología, la iglesia de la Candelaria, donde nació todo y todavía quedan casas de la época. Y después le diría que vaya al barrio jardín de El Golf, Rincón del Indio, que es un paseo en sí mismo, con los jardines y las flores que llegan hasta el borde de la calle.