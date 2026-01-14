Meri Deal: “Irme al exterior es una necesidad personal de desafiarme”

Son los días de diciembre previos a Navidad y fin de año, y la familia Deal está en aprontes para recibir gente en su casa. Mientras su madre corta —y ofrece, con gran generosidad— jazmines para perfumar la casa, María, desde la ventana de uno de los dormitorios de la casa de El Pinar, donde creció, avisa que está en los últimos aprontes. Pasan unos minutos y sale al jardín, saluda, se sienta para comenzar la entrevista, pero antes hace algo importante, urgente para ella: enciende un pequeño parlante inalámbrico y pone música. Se nota que María Deal, o Meri, como todos la conocen, no puede hacer nada sin canciones que suenen de fondo.

Durante la conversación con Galería escucha de todo, pasa por alguna balada suave, música tipo bossa nova, instrumentales. Luego, cuando sea momento de cruzar a la playa que queda frente a su casa para la sesión de fotos, cambiará de ritmos: Caraluna, Shakira , Carlos Vives. Mientras posa —sabe muy bien cómo hacerlo—, baila. Su cuerpo se mueve solo, como si fuera algo que no puede controlar.

Esa relación casi orgánica con la música atraviesa toda la charla. Meri habla de una vocación que apareció temprano, repasa el fenómeno de Toco para Vos como una escuela artística, emocional y profesional, y se detiene en el lanzamiento de su nueva etapa como solista, en la experiencia de abrir shows de grandes artistas, como Shakira y Ed Sheeran, y en el giro que marcó su mudanza a México, donde hoy desarrolla su carrera, pero con una pata puesta en Uruguay. Habla del aprendizaje que implica la industria, de las críticas, la exposición y la elección consciente de cuidar su intimidad, mientras proyecta una nueva etapa musical.

Surgió porque la productora presenta artistas como opción y entre ellas estaba yo. El equipo de Shakira pedía ciertos lineamientos: una persona sola y no con banda, y otros requisitos que yo podía cumplir, entonces me presentaron. Yo insistí mucho, escribiéndole a Shakira por Instagram desde 2024. Tengo también un conocido que es amigo del equipo de ella y me comentó en un momento que ya me habían escuchado y que era una de las favoritas. Yo no me lo creía. Me dijeron cinco o seis días antes del show que había quedado elegida. Me enteré estando en México, me escribió una persona de su equipo, que me conoce, y me dijo: “¡felicitaciones, te lo ganaste!”. Enseguida me llamó mi manager y me contó, yo no podía creer lo que estaba pasando. En el show de Shakira le agradecí al manager de ella y me dijo: “A mí no me agradezcas, agradecele a ella que fue la que te eligió”.

¿Qué te dijo Shakira cuando te vio?

Me dijo: “Hola, María, muchas gracias por compartir tu música acá hoy”. Y me preguntó cómo me había sentido, si me había gustado, qué tal la gente. Me dijo varias veces “gracias por tu música, María”. Fue lindo saber que mi ídola sabe quién soy, sabe que hago música y me escuchó.

¿La idea de convocar a los hermanos Ibarburu (Nicolás y Martín) para acompañarte con guitarras sobre el escenario fue tuya?

Sí, yo había grabado con ellos una canción inédita y soy muy fan, los fui a ver un montón de veces y siempre compartimos buena onda porque ellos son superhumildes. Cuando grabaron conmigo se abrió esa puerta y, apenas me enteré de que había quedado seleccionada para abrir los dos shows de Shakira en Uruguay, lo llamé a Nico y después a Martín. No sabía si iban a querer, y ellos superagradecidos, superentusiasmados.

En tu rubro, cuando una persona llega a un lugar de tanta visibilidad, crecen los elogios pero también las críticas. En redes sociales hubo quienes te felicitaron y se alegraron por esa oportunidad con Shakira, pero también aparecieron algunos comentarios negativos: te acusaron de acomodada, de haber quedado seleccionada solo por contactos. ¿Cómo atravesaste ese momento de tanta exposición y cuestionamientos?

La realidad es que a nadie le gusta ver esas críticas. Obvio que me afectan, porque era una noticia que compartí con mucha ilusión, que para mí era como un sueño. Recibí mucho cariño, apoyo, mucha gente emocionada porque me habían escuchado decir en todas partes que Shakira era mi ídola, mi referente, que era mi sueño. Y hubo gente que criticó, que yo sé que eso existe y va a pasar siempre. ¿Si me dolió? Sí, me dolió, porque hablan desde un lugar de mucha ignorancia también. Pero yo sé cuál es la verdad, sé que no fue acomodo. Nadie le puede imponer a un artista una persona X que le abra el show, y menos a una artista como Shakira. Me lo dijo hasta su propio manager: “Ni siquiera me lo agradezcas a mí, decile a ella”. Esas cosas te reafirman lo que la gente te pone en duda. También entiendo que hay gente que se quiere agarrar de eso porque le es más fácil pensar que es así, que es acomodo. También tuve mucho apoyo. Me acuerdo de un mensaje que me emocionó, que decía algo como “gracias porque te sacrificás, porque estás todo el año trabajando, porque vivís afuera, con lo difícil que es…”. Porque también hubo gente que dijo: “¡Ah, la eligen a ella que abandonó el país!”. ¡Mirá si yo voy a abandonar el país! Lo más difícil que me toca en mi carrera es estar lejos de mi país, de mi familia, de mi casa. Jamás renegué de Uruguay, al contrario. Yo decidí no leer nada en redes sociales hasta después del show. Después sí estaba preparada para leer todo, porque sabía que había dado lo mejor, porque había quedado muy feliz con cómo salió. Otra cosa hubiese sido leer todo eso antes, cuando me estaba preparando, y que me pusieran en jaque…

Meri Deal (8) Adrián Echeverriaga

¿Sentís que ser mujer y ser tan joven te vuelve más desafiante el camino de la industria musical?

Sí, claro que sí. Siempre hubo referentes, y capaz que los más despegados en Uruguay siempre fueron hombres. Igual yo siempre tuve muchas referencias de mujeres, y hay muchas artistas mujeres de Uruguay a las que admiro un montón, que también atravesaron dificultades. Para mí, siendo mujer, tal vez lo más desafiante fue poder encontrar colaboraciones que no vinieran con otro sentido. Que entiendan que hay límites, y una tiene que aprender a poner esos límites. Por el simple hecho de ser mujer, a veces te enfrentás con que el otro tenga ciertas intenciones, y con tener que hacerte respetar. Pero también me pasó que dentro de mi banda y de mi equipo siempre estuvieron ellos para defenderme. Nadie jamás intentó nada, me trataron como a uno más. Nuestro equipo de managers también, siempre respetuosos, nos cuidaron. Ni siquiera nos dejaban tomar alcohol, al contrario de otras personas a las que las incentivan a que tomen. Estuve muy cuidada, por suerte, y trabajé con gente muy sana.

Con la popularidad, también empieza a crecer el interés por la vida privada y sentimental de los artistas, ¿cómo te llevás con esa otra cara de la exposición en la que lo personal muchas veces deja de ser tuyo?

Lo esquivo mucho. A mí nunca me gustó hablar de mi vida privada porque, como te digo, entiendo que mi carrera tiene exposición, pero yo siempre mantuve mi vida tal cual es, no cambié, nada cambió. Mi entorno no cambió, mis amigos son los mismos. No me rodeo solo de amigos músicos, obvio que esos aparecieron con la vida, porque compartimos un montón, pero a mí me pregunta todo el mundo si mis amigos de México son todos músicos y no, cero. Sigo siendo la misma persona que tiene fuerte interés y pasión por la música, entonces obvio que tengo gente que conecta conmigo desde ese lugar. Pero también tengo gente que conecta conmigo desde muchos otros lugares. Protejo mucho mi entorno, porque a veces mi vida privada está vinculada con gente que no está en el mundo de la música, y no quiero que esas personas se vean envueltas en esa exposición. Con mi exnovio en su momento subí muy pocas cosas a Instagram porque no quería exponerlo y que después salten cosas, rumores. Sigo siendo esa persona a la que no le gusta que hablen de su vida privada. Lo trato de evadir, entiendo que a veces se va a saber, porque es parte del mundo al que me dedico. Y bueno, trato de poner la mejor cara y de no dar mucha data, la verdad.

¿La música fue un interés que se te despertó solo o en tu familia había músicos, se incentivó de alguna forma?

Creo que me surgió sola. En mi casa durante un tiempo vivió un amigo de mis papás que es pianista. Yo era muy chiquita y desde ahí me empecé a obsesionar. El piano me enamoró. Además, en casa se hacía una dinámica de escuchar discos todo el tiempo. Cada uno ponía su disco y lo escuchábamos entero, y eso se respetaba. Entonces, aunque yo era la más chiquita y por ahí les embolaba mi música, había que escucharla. Se escuchaba música siempre. Mi abuelo tocaba la guitarra y cantaba, mi mamá nos despertaba para ir al colegio cantando. Mis papás son ambos muy fanáticos de la música, de ver conciertos en vivo, en la tele, en YouTube­. Además, fui a un colegio en el que se les daba mucha atención a las artes y, sobre todo, a las artes escénicas. Había obras de teatro musicales, ya desde muy chica te hacían audicionar, prepararte. Eso también fue una escuela para mí.

Meri Deal (5) Adrián Echeverriaga

¿En algún momento quisiste dedicarte a otra cosa?

Sí. Cuando terminé secundaria me postulé a una beca para una universidad para estudiar Nutrición, me gané la beca más alta y me di cuenta de que no quería ir. Que quería dedicarme de lleno a la música.

Estabas ya como integrante de la banda Toco para Vos. ¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa?

Todo. Aprendí absolutamente todo con Toco para Vos. Aprendí lo que es dedicarse a la música, que en realdiad es solo un 20% de lo que uno cree. Eso también tuvo su lado difícil. Las redes, los derechos, los números. Son cosas que uno aprende sobre la marcha. Es increíble también el aprendizaje de cómo subirse al escenario, cómo hablar con la gente, cómo defenderte, cómo decir que no. Qué cosas podés hacer, qué cosas no, las entrevistas, cómo responder, en quién confiar. Yo era muy confiada y aprendí a no ser tan así. Tampoco voy desconfiada por la vida, pero sí con un poco más de antenas paradas. También aprendí a evaluarme, a escucharme después del show y preguntarme qué cosas estaban bien y qué cosas no. Más allá de si a la gente le gustó, desarrollé un oído muy autocrítico. Dije: si soy muy crítica cuando voy a ver música en vivo, ahora quiero ser mi propia crítica.

En una entrevista que diste a Galería en 2017 decías “no veo por qué no” al pensar en una carrera solista. Y contabas que escribías canciones un poco más íntimas, no del todo bailables. ¿Cuándo empezaste a tomarte en serio ese camino propio?

En 2019 me pidieron que abriera el show de Ed Sheeran. Hasta entonces, nadie sabía que yo hacía música aparte de Toco para Vos. Tenía todo guardado en un cajón. Y una vez, mi manager me pidió un video cantando mis canciones. Le pregunté para qué y no me dijo. Ella sí sabía, obvio. Meses después, me dijo que había quedado seleccionada para abrir el show de Ed Sheeran. Yo no entendía nada. Y me dijo: “¿Te acordás que te pedí un video? Bueno, era para presentarte para eso”. Ahí viví lo que era subirme al escenario sin Toco para Vos. Viví­ lo que era cantar otras cosas, mucho más íntimas, mucho más honestas. También más difíciles, porque no eran para hacer bailar a la gente, sino que venían por otro lado. Después de eso me invitaron a México, a un campamento de composición, que es un lugar donde se juntan artistas, productores, compositores de todas partes del mundo durante una semana intensiva a componer canciones. Vas, te metés en el estudio, compartís con gente que no conocés y escribís canciones de cero. Eso fue superintenso, y ahí dije: “¡qué bueno esto! Y estas canciones, ¿para qué son?”. Porque me habían mandado a mí sin Bauti… Y me dijeron “son para vos”. Yo pensé: “qué raro...”. Después de eso, tenía contratos en la mesa de distintas disqueras. Tenía para elegir. Pero justo vino la pandemia y se paralizó un poco mi decisión. Para mí, México era un desafío muy grande, porque era algo personal. Implicaba irme de mi país, lejos, para empezar algo de cero. Porque nadie me conocía ahí. Pero así empezó, y lo primero que lancé fue en 2021. Se atrasó mucho por la pandemia.

Meri Deal (4) Adrián Echeverriaga

¿Te gustaría a futuro poder trasladar tu carrera musical solista a Uruguay?

Sí, obvio. Todo lo que hago es porque pienso que en algún momento lo voy a poder hacer desde Uruguay. De hecho, muy pronto. Siento que a veces irse al exterior también es una necesidad personal de desafiarse, de conocer otras cosas del mundo, otra cultura. Pero sigo con una pata acá (en Uruguay) y otra allá (en México). Vengo cada dos por tres en el año y me encanta venir. Pero allá pasan cosas todas las semanas a nivel de industria. Está muy conectado, tengo muchos amigos artistas.

En Uruguay está muy instalada la creencia de que no se puede vivir de la música.

No, no es así. Ya tenemos muchas personas que demostraron que no es así. Gracias a Uruguay llegué a la música, todo mi proyecto se desarrolló acá, mi público nació acá. Todo lo que construí se lo debo a Uruguay. Que no hay una industria tan desarrollada como en otros países es real. Por eso también si hay un momento en el que uno tiene la necesidad de seguir desarrollándose y creciendo, está bueno animarse a dar un pasito afuera. Pero no para irse por completo de Uruguay. Yo allá voy todos los días al estudio, tengo esa posibilidad y acá por ahí no. Se me hace más difícil el desarrollo, pero acá trabajo hay. Y creo que cada vez hay más. También hay cada vez más gente dedicándose a esto, entonces crece la industria.

¿Cómo definís tu estilo musical actual?

No me encasillo en ningún género. Hoy en día hago pop con ritmos, y esos ritmos varían entre el pop-rock, el pop tropical y una onda un poco cantautora también. Porque soy eso, al final yo escribo mis canciones con la guitarra, después las produzco.

Decías en una entrevista que diste hace poquito que te gustaría integrar ritmos más tropicales a tu música, ¿por dónde va esa búsqueda sonora?

Creo que nosotros tenemos el ritmo en la sangre. Si bien no es caribeño, es un ritmo que te hace bailar y moverte. Me di cuenta de que tenemos también muy incorporado el rock, pero hay una cosa que viene del candombe, de los tambores… Eso tengo ganas de empezar a incorporar. No voy a hacer candombe propiamente dicho, porque mi universo es un poco más pop y porque no le sería fiel a ese género, pero sí quiero incorporar ritmos, movimiento, hacer música más para arriba, que te haga bailar sin necesariamente ser cumbia ni reguetón. No quiero que entren dentro de una etiqueta de esas, así que sí estoy en esa búsqueda.

¿En qué otros proyectos estás trabajando y qué te gustaría que venga en esta nueva etapa de tu carrera?

Estoy trabajando en estas nuevas canciones. Se viene como una etapa dorada, la veo así. Alegre, veraniega, que haga bailar, sonreír. Conecté mucho con un público al que le gustaba bailar y divertirse con Toco para Vos, y eso es algo que disfruto y no quiero dejar de lado. A veces es lindo escuchar música para salir de un estado de ánimo más pesado y querer levantarse, bailar y festejar. Hay canciones que sí o sí te mueven del asiento, y entonces busco eso. Se vienen muchas colaboraciones también.

¿Con artistas uruguayos o de afuera?

De Uruguay, de afuera, de distintos lugares. Desde junio estoy trabajando en lo que va a salir, en la producción y creación de un nuevo álbum.