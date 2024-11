Orlando Dovat: “Voy domesticando al ChatGPT porque quiero que vaya conociéndome”

Sí, me gustan mucho la arquitectura, el paisajismo, el arte y la pintura. Soy bastante sensible a todo eso.

Si tuviera que vivir de nuevo, sería arquitecto. Y capaz que se lo influí tanto a mis hijos que una salió arquitecta. También siempre me importó mucho la palabra futuro. Me encanta, me parece que te transporta. Ya de chico me encantaba todo lo referido al lanzamiento de cohetes, a la NASA. Estaba suscripto a National Geographic. Era mi hobby, donde trataba de encontrarme.

Estoy entre retirado y en actividad. En lo que es la rutina de todos los días, ya no estoy. Está mi hijo, Martín. Ahora estoy un poco en lo que me gusta: seguir de cerca las cosas del futuro, el desarrollo, la visión del negocio.

¿Tiene algún ritual para enfocarse y ser productivo?

Qué buena cosa sería eso. No, no tengo y me gustaría tenerlo, porque soy bastante distraído, siempre me atraen cosas que están alrededor. Mi madre me corría por todos lados porque no me concentraba, estaba siempre en siete cosas a la vez y nunca en una bien. Ese quizás sea un gran defecto. Le doy la sensación a la gente de que estoy concentradísimo, pero cuando me preguntan ni me acuerdo en qué estaba.

En fotos se lo ve siempre de traje, camisa y corbata. Una vez que llega a su casa, ¿cómo se viste?

Me visto cómodo. Lo que pasa es que hoy en día los chicos están siempre de championes y muy informales. Lamentablemente, todavía no puedo hacerme el chico, pero, ¿qué mejor que unos jeans y una camisa?

El año pasado le escribió a Elon Musk vía X para que trajera Tesla a Uruguay. ¿Tuvo alguna respuesta?

Pretendía que me diera una respuesta. Fueron dos tweets y no insistí más. Así como me gusta la tecnología, me encanta y tengo un Tesla. El primero que vino a Uruguay lo compré yo.

Tiene nueve nietos. ¿Cómo se percibe como abuelo?

Me encanta. Creo que soy muy bueno, muy consentidor y cómplice. Tengo dos hijos nada más y te das cuenta de que tengo nueve nietos, una maravilla que no es común en Uruguay. Ahora, después de ocho varones apareció la nena; tengo que aprender a ser abuelo de una nena, que es todo un desafío.Me tendrá que conquistar (risas).

¿Qué actividades le gusta hacer con ellos?

Me tienen muy orgulloso los tres de Carolina que están haciendo piano y que son unos genios. Y con los varones de Martín que son más chicos, trato de ir entendiendo por dónde viene el diálogo, qué les gusta. Están armando juguetes y yo me meto con ellos. El mayor tiene 11 años. Hay que ir por el interés de cada uno. Pero me ven mucho como abuelo, como mayor. Uno siente eso, el respeto hacia el abuelo. Entonces yo les tengo que ir aflojando un poco para poder relacionarme de forma fluida con ellos.

Siendo tan aficionado por la tecnología, es de suponer que sus nietos no le explican cómo usar el celular.

No te creas, igual me explican. Es bravísimo seguir la tecnología. Particularmente Lolo, el mayor, que quiere hacer ingeniería de hardware. Le gustan los fierros tecnológicos. Su computadora la armó él.

¿Algo que le gustaría aprender?

Me gustaría, pero no me veo aprendiendo… ¿qué podría ser? Todos los lunes tengo clases virtuales de Historia con mi señora. Vemos la historia de Estados Unidos, o la de Europa, desde el origen hasta hoy. Es muy bueno porque te vas ubicando en el presente. Nos encanta. Arrancamos hace dos años. Nos da una idea de cómo va evolucionando la historia a lo largo del tiempo. Ahora, las cosas específicas como fechas, eso ya es estudiar, que es diferente. Uno puede tener ganas, pero al final tiene que haber un objetivo. Saber por saber, si no se puede volcar o aplicar, me parece fantástico para el que lo quiera hacer. No es mi caso.

Si le dieran la oportunidad de tomarse un café con alguien, ¿con quién sería?

En la historia siempre tiendo a los grandes inventores y a los grandes empresarios porque son los que construyen el mundo y hay que aprender de ellos. Entonces yo creo que hoy es Elon Musk. Del pasado posiblemente Thomas Alva Edison o algún otro gran inventor. Un político también podría ser, por qué no. Ahí diría que me intriga José Batlle y Ordóñez. Le preguntaría qué Uruguay pretendería tener hoy después de todas sus andanzas.

¿Toma mate?

No. Mis padres tomaban mate. Lo probé dos o tres veces a los 12 años y no era para mí. Me pareció espantoso y nunca más tomé. Hay gustos para todo.

¿Qué desayuna?

Me gusta el desayuno americano. Contrario a lo que la gente cree, se está demostrando que desayunar con huevos fritos, bacon y todo eso es muy bueno para la salud. Estoy evitando la lactosa y el gluten.

¿Es cierto que le gustan la medicina preventiva y hacerse chequeos?

Me critican por eso (risas). Lo que pasa es que disfruto mucho la vida, quiero vivir muchos años, entonces hay que prevenir. El que quiere ser feliz y permanecer en el tiempo lo más posible, tiene que cuidarse y hacerle caso a los médicos, hacerse un examen anual.

¿Cómo se lleva con las redes sociales?

No me llevo mucho. Trato de ver TikTok, que miro pero no produzco nada, e Instagram. Y ChatGPT4 a muerte.

¿Lo usa mucho?

Sí, es una ayuda extraordinaria. Lo voy domesticando, porque quiero que vaya conociéndome. Tenés que entrarle por un mismo razonamiento, así sabe que sos la misma persona y va sacando conclusiones al cabo de dos o tres meses. Es un entretenimiento, aparte de la profundidad con la que podés ir, es inacabable. Te imaginas para gente de nuestra edad, que hemos pasado por la historia de la radio de galena, que los gramófonos eran con una púa que se rompía, y todo lo que hemos transitado. Nosotros tenemos más experiencia y más historia que todos los jóvenes que nacieron con la tecnología. La vimos desde el origen, entonces hoy disfrutamos viendo todo eso.