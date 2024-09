Patricia Martín: “Soy arriesgada en mi trabajo; en la vida soy más precavida”

¿Tuvo miedo cuando viajó a entrevistar de forma clandestina a Sebastián Marset , el “narco uruguayo más buscado”? Miedo no tuve. Lo que pasa es que soy medio arriesgada. Y fue la vocación: dijimos, conseguimos esta entrevista, hay que ir. Al principio me preocupaba pensar cómo iba a hacer para llegar hasta ahí y que no pasara nada. Cuando Marset me preguntó si me animaba a ir presencial, le dije que si me aseguraba que no me iba a pasar nada, iba. Me acuerdo que me dijo: “Con mi gente no te va a pasar nada. Ahora, yo no te puedo asegurar si viene la DEA…”. Claro, lo buscaba Interpol. Si aparecían, ¿cómo explicaba que yo era periodista y no tenía nada que ver? Soy arriesgada en mi trabajo. En la vida soy un poco más precavida.

¿A qué le teme? Con las arañas tengo una fobia muy boluda. Me paralizo, desde chica. Soy re de los animales, me encantan todos los bichos, pero con los insectos y las serpientes me paralizo.

Es muy apasionada por su trabajo. ¿Tiene que hacer un esfuerzo para que el oficio no esté siempre presente en sus conversaciones? Creo que para cualquier periodista es difícil salir de la profesión. Con Santo y Seña me pasa que al ser un programa de denuncia, vas a un cumpleaños y alguien que no te conoce te quiere contar alguna historia. Entonces es difícil salir del rol. No sé si pasa en todas las profesiones, pero me parece que a nosotros nos cuesta un poco más. Y a mi pareja le tengo que hacer un monumento, porque hablo de trabajo todo el tiempo. La murga es el único lugar en el que no pienso en periodismo .

Dicen que en sus cumpleaños junta amigos de todos los ámbitos: desde militares de cuando fue al Congo y Haití hasta compañeros de la murga, de vela, hinchas de Aguada y personajes de la televisión. Muchos pagarían por estar allí. Mi madre siempre me dice que soy la única persona que puede reunir a todos estos grupos­. Me gusta mucho festejar. Mi cumpleaños es una excusa, me encanta que vengan amigos a mi casa y hacer un asado, juntarme con gente, soy supersocial. A mis amigos los elijo por los valores, entonces, podés ser militar, salir en una murga, trabajar en televisión, pero seguro algo en común todos tienen, porque por algo forman parte de mi vida. Hace poco con mi pareja nos mudamos a la Costa de Oro y el 24 de agosto armamos una fiesta de la Noche de la Nostalgia. Estaban mis amigos de la vida e invité también a los vecinos. Para mis 32 años la tarjetita decía : “Porque los 32 también se festejan”, y ahí solo entre amigos había como 150 personas.

¿Es cierto que el asado es su especialidad? El asador de la familia siempre fue mi abuelo. Los mejores asados de mi vida los hacía él. No sé si soy buena, porque puedo hacer un asado para pocas personas, pero si tengo que hacer una parrilla con diferentes puntos y hay que poner mollejas y otras cosas, ya es un montón. Si somos cuatro o cinco, me defiendo. Me defiendo mucho mejor en la parrilla que en la cocina. El que cocina en casa es mi pareja, Marcos, que cocina espectacular. Hace todo lo elaborado, y yo todo lo que es nuggets con arroz (risas).

Trabajó como moza por varias temporadas en Punta del Este. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Era mi primera plata y con eso ayudaba a mi madre a pagar la universidad. Punta del Este es una locura en enero, y trabajábamos muchas horas. Atendí a celebridades, como Messi, Daddy Brieva, Francella­, Karina Jelinek. No estaba acostumbrada a atender gente famosa. Me pregunto cómo nos daba el físico, porque cerrábamos el restaurante a las cuatro de la mañana y no había un día que no nos quedáramos hasta las seis o siete en la vuelta.

Después de haber hecho tantos informes sobre realidades muy complejas, ¿cree que se ha convertido en una persona más fuerte? Viajé por primera vez al Congo en 2013 y volví a viajar en enero de este año. Diez años después y no había cambiado nada. Me emocioné y me dolieron situaciones que ya sabía que eran así. Hay cosas con las que no te curtís nunca. Creía que había muchas cosas que no me iban a sorprender, que ya las había vivido. Sin embargo, otra vez fue una cachetada de la realidad. Soy muy sensible, me conmuevo con las historias.

Hace poco murió una de sus perras. Sí, Kenai. Tenía 3 años. Siento que los animales se brindan por completo, viven tan poco y te enseñan tanto. Después de Roy dije que nunca más iba a tener un perro porque soportar el dolor de la pérdida me pareció tremendo.

Es hincha de Aguada. ¿Sabe jugar al básquetbol? No, el único deporte que practiqué en mi vida fue vela. Antes, en el colegio había hockey y yo lo odiaba, porque aparte me hacían sacar los lentes y no veo nada. Desde los 8 años uso lentes. Tengo miopía, hipermetropía y astigmatismo. Soy hincha de Aguada porque crecí en el barrio.

Con Ignacio Álvarez parecen ser muy diferentes. Usted se muestra con un perfil más bajo. Soy de perfil bajo; sin embargo, Nacho no es tan sociable como yo. Siempre me dice: “Vos sos la reina del carnaval, saludás a todo el mundo”.

Dicen que conoce sus puntos débiles y sigue cayendo con sus provocaciones. Yo soy muy de contestar, no me callo las cosas. Siempre fui así. Y entonces mis compañeros me dicen: “¡No entres, Patricia!, ¡no contestes!”. Él mismo me dice que hace 15 años que trabajamos juntos y siempre caigo. Pero es en ese tono, en el de compañeros, de que sabe cuando algo me molesta. Pero yo tampoco me callo.